Bouzková po vítězném začátku na domácím turnaji: Byl to těžší zápas, než ukazuje skóre

Marie Bouzková (27) vstoupila v den svých narozenin do domácího turnaje Livesport Prague Open a hned na úvod si vedla skvěle. S Číňankou Xinyu Gao (27) ztratila jen dvě hry a v pozápasovém rozhovoru prozradila, že se i přes jednoznačné skóre nejednalo o lehkou výhru. Užila si také zdejší atmosféru. "Bylo hezké, že i v 11 hodin v pondělí přišlo tolik lidí," řekla.

"Byl to těžší zápas než ukazuje skóre, hráli jsme docela dlouho. Jsem ráda, jak jsem zvládla vstoupit do zápasu," komentovala Bouzková, která v prvním setu nadělila rozehrané kvalifikantce Gao kanára a nečelila v něm žádnému brejkbolu.

Turnajová pětka také prozradila, co bylo důležité k úspěchu ve druhém dějství, které bylo prvních šest her velmi vyrovnané. "Druhý set byl o důležitých dlouhých gamech, tam jsme se tahaly. Jsem ráda, že jsem buď dobře odservírovala a že vyšel i game na returnu. Bylo to o pár míčcích," rozpovídala se 47. hráčka světa, která v zípase získala 78 % bodů po prvním servisu.

Bouzková v rozhovoru okomentovala i zdejší atmosféru, kterou pražské publikum v den jejích narozenin vytvořilo. "Bylo hezké, že i v 11 hodin v pondělí přišlo tolik lidí. Ukazuje to, že se na ten turnaj těší a já jsem si to užila."

Šampionka ročníku 2022, která zde však teprve podruhé zvládla první kolo od sebe nemá velká očekávání. "Pořád je co zlepšovat. Ještě si zvykám na podmínky, je to první turnaj na betonu. Na první zápas to bylo dobrý, v tom druhém se pokusím hrát ještě lépe," dodala.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.