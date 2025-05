Bouzková si užívá spolupráci s trenérem Bolardtem. Měla jsem štěstí, že to klaplo, řekla

Marii Bouzkovou (26) opět vede trenér Antonín Bolardt. Sedmačtyřicátá tenistka světového žebříčku se k němu vrátila po necelých dvou letech a poté, co ukončila spolupráci s Jiřím Novákem. Rodačka z Prahy to řekla na Roland Garros po vítězství v prvním kole nad Ruskou Annou Kalinskou (25) 6:4, 7:5.

"Náš první turnaj byl Madrid. Máme spolu super vztah, známe se odmalinka. Když jsem před dvěma lety někoho hledala, tak se mnou z kamarádství začal jezdit a suprově nám to sedlo. Proto jsem se ho zase zeptala, jestli by nemohl naskočit, a měla jsem štěstí, že to klaplo," řekla Bouzková.

Vedle Nováka a Bolardta vedl Bouzkovou v minulosti také Theodor Devoty či Španělka Conchita Martínezová. Novák se před Roland Garros stal trenérem Barbory Krejčíkové. "Jsme na stejném hotelu a s Jirkou jsme si předtím volali a o Báře mi říkal," uvedla Bouzková.

Statistiky utkání. (@ Livesport / Enetpulse)

Turnajovou třicítku Kalinskou vyřadila za hodinu a 40 minut. Soupeřka nastoupila s obvázanou pravou nohou, zranění ji limitovalo. "Od začátku to bylo těžké. Když jsem trefovala svoje místa na kurtu a hrála hodně precizně, tak ona míče hůř dobíhala a já byla v tlaku, což bylo super," líčila.

"Ale když jsem ji tolik nerozběhala, tak ona hraje z místa tak suprově, že hrála strašně agresivně. Chtělo to, abych ji rozběhala a hrála aktivně, ale zároveň to neměla tolik v hlavě. Jsem ráda, že to dopadlo na dva sety," dodala Bouzková, která se v dalším kole se utká s Britkou Sonay Kartalovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.