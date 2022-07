Bouzková si v Praze poradila s Krausovou, do Livesport Prague Open dnes vstoupí ještě Martincová

LIVESPORT PRAGUE OPEN - Marie Bouzková na pražských betonech začala výhrou nad 20letou Rakušankou Sinjou Krausovou, která se do hlavní fáze dostala jako lucky loser, a na třetí pokus a až při pátém startu ve Stromovce postoupila do druhého kola. Do turnaje dnes vstoupí ještě loňská finalistka Tereza Martincová.

Marie Bouzková do Prahy dorazila po životním úspěchu. Před pár týdny ve Wimbledonu totiž poprvé přešla přes druhé kolo grandslamových podniků a nakonec ji až ve čtvrtfinále zastavila pozdější finalistka Ons Džabúrová. Za fantastický výsledek však nedostala žádné body do žebříčku.

Ty nicméně může posbírat na betonech v pražské Stromovce. Livesport Prague Open se čerstvě 24letá Češka účastní popáté, v hlavní fázi účinkuje potřetí. A poprvé se dostala do druhého kola, nasazená osmička si dnes před domácím publikem poradila 6-2 7-6(2) s 20letou Rakušankou a #208 Sinjou Krausovou.

Back in her home town



No.8 seed @MarieBouzkova defeats Kraus to reach the last 16 in Prague.#PragueOpen pic.twitter.com/QIDeCHt0Iz — wta (@WTA) July 25, 2022

Favorizovaná Bouzková do utkání vstoupila ztraceným podáním, ale v úvodním dějství nedovolila Krausové, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser a vyzkoušela si ji na hlavním okruhu teprve podruhé, ani jednou uhájit servis. Od stavu 3-2 v první sadě získala šest her v řadě a vypadalo to na hladký postup.

Jenže pražská rodačka začala mít problémy s levým chodidlem, brejk na 5-2 nepotvrdila, nechala soupeřku diktovat hru a nakonec postup vybojovala až v tie-breaku. Ve zkrácené hře dominovala a zápas zakončila svým třetím esem. "Udělal se mi puchýř. Potřebovala jsem ho jen přelepit a pak už jsem o něm nevěděla. Ta přestávka mě ale vyvedla trochu z rytmu. Soupeřka začala hrát agresivněji, šla si pro to a padalo jí to tam. Jsem ráda, že jsem to vybojovala," uvedla.

O čtvrté čtvrtfinále v letošní sezoně se utká s krajankou a kvalifikantkou Dominikou Šalkovou, či Švýcarkou Ylenou In-Albonovou. "První zápasy jsou vždy ošidné. Bylo to ode mě trochu nervózní utkání na rozkoukání, takže jsem ráda, že jsem ho zvládla. Po dlouhé pauze (od Wimbledonu) bylo trochu těžké dostat se do zápasového rytmu, navíc tu byla i změna povrchu. Po dnešku jsem se ale už adaptovala a těším se na další zápas," řekla na pozápasové tiskové konferenci.

Vstup do turnaje dnes čeká ještě Terezu Martincovou, loňská finalistka nastoupí proti Francouzce Chloé Paquetové.

V prvním kole Livesport Prague Open došlo na deblové derby nadějných českých teenagerek. Vítězství nakonec po setech 7-5 6-4 slavily poslední dvě šampionky pařížské juniorky Lucie Havlíčková s Lindou Noskovou, které porazily Barboru Palicovou a Dominiku Šalkovou. Na programu je ještě jedno derby, loučící se Andrea Sestini Hlaváčková s Lucií Hradeckou vyzvou Anastasiu Detiucovou a Miriam Kolodziejovou.

V hlavním losu letošního Livesport Prague Open startuje celkem sedm domácích tenistek. Barbora Krejčíková vykročí za obhajobou proti Rusce Anně Blinkovové, divoká karta Linda Nosková se utká s ruským lucky loserem Natalií Vichljancevovou a Barbora Palicová se na zvládnutou kvalifikaci pokusí navázat proti divoké kartě a šampionce letošní pařížské juniorky Lucii Havlíčkové.



Nasazené Belgičanky Mertensová a Van Uytvancková dohrály v prvním kole

Předloňská finalistka a nasazená trojka letošního ročníku Elise Mertensová se s Livesport Prague Open rozloučila hned v úvodním kole. Belgičanka nestačila 3-6 6-2 2-6 na Magdu Linetteovou, se kterou vyhrála všechny tři předchozí souboje, dokonce bez ztráty setu. Polku v dalším zápase čeká vítězka duelu Snigurová - Tomovová.

Po Mertensové se do druhého kola nepodívala ani další z nasazených Belgičanek Alison Van Uytvancková, jež musela po sedmi gamech vzdát slovinské kvalifikantce Dalile Jakupovičové.