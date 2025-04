Bouzková v Bogotě vyhořela na podání, přesto úspěšně vykročila za obhajobou finále

01.04.

Djokovič nechce omlouvat porážku zdravotním problémem

Novak Djokovič vstupoval do finále na Masters v Miami s Jakubem Menšíkem jako obrovský favorit. Český teenager ale předvedl další vynikající výkon a srbského rekordmana a svůj idol ve dvou tie-breacích skolil. Rodák z Bělehradu nastoupil s viditelně oteklým pravým okem. Odmítl však, že by to mělo na porážku vliv. Více informací najdete v článku.