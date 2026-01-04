Bouzková začala sezonu výborným výkonem. V Brisbane vykročila za obhajobou čtvrtfinále

DNES, 09:16
WTA BRISBANE - Marie Bouzková (27) má za sebou úspěšný vstup do nové tenisové sezony. V oblíbeném Brisbane, kde loni došla až do čtvrtfinále, si letos v úvodním kole i díky velmi povedenému výkonu poradila 6:4, 6:3 s nevyzpytatelnou Jaqueline Cristianovou (27). Její další soupeřkou bude španělská jednička a nasazená patnáctka Paula Badosaová.
Marie Bouzková zvládla svůj první letošní zápas (© FRED LEE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Cristianová – Bouzková 4:6, 3:6

Bouzková druhým rokem po sobě vstupuje do nové tenisové sezony v Brisbane a opět zvládla úvodní zápas. Zatímco loni se nadřela v třísetové bitvě s domácí nadějí Taliou Gibsonovou, letos si hladce poradila s mnohem nebezpečnější Cristianovou a vzájemnou bilanci s Rumunkou upravila na 4:1.

Česká favoritka byla od začátku zápasu jasně lepší a hned po prvním gamu měla v zádech vedení brejku. Pražská rodačka se většinou spoléhá na aktivní obranu, nicméně v úvodním setu překvapivě rozhodla svou hrou více bodů než soupeřka. Proti Cristianové si vypracovala náskok 5:2, nicméně set dokázala na podání zavřít až na druhý pokus.

Úplně stejné luxusní vedení o dva brejky měla Bouzková také v následujícím dějství. Ani tehdy na první pokus neuspěla, ale druhý nakonec nepotřebovala, jelikož hodinu a půl dlouhý duel ukončila již na returnu.

Bouzková se silně obsazeného turnaje v Brisbane účastní počtvrté v kariéře. Jejím maximem v tomto dějišti je loňské čtvrtfinále, do nějž se dostala po skalpech grandslamových šampionek Jeleny Ostapenkové a Viktorie Azarenkové. Zastavila ji až pozdější šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková.

Další utkání bude pro Bouzkovou zřejmě mnohem těžší. Se španělskou jedničkou a nasazenou patnáctkou Paulou Badosaovou totiž prohrála všechny čtyři předchozí souboje. V tom posledním loni na antuce ve Štrasburku skrečovala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V Brisbane startuje sedm hráček TOP 10 a ještě pět dalších českých tenistek. Vstup do turnaje teprve čeká Terezu Valentovou, Markétu Vondroušovou a trojnásobnou šampionku Karolínu Plíškovou. Představí se také Karolína Muchová a Linda Nosková, které mají coby nasazené v úvodním kole volno.

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
1
frenkie57
04.01.2026 09:42
Asi polovinu zápasu v různých fázích jsem viděl a nebylo to věru zlé. Také podání Marušce nezvykle "psalo", nastřílela 8 es. Takže vstup do turnaje i sezóny dobrý, ale druhé kolo jí čeká Badosa, která dlouho stála a tak těžko říci, v jaké formě nastoupí.
Reagovat

