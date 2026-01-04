Bouzková začala sezonu výborným výkonem. V Brisbane vykročila za obhajobou čtvrtfinále
Cristianová – Bouzková 4:6, 3:6
Bouzková druhým rokem po sobě vstupuje do nové tenisové sezony v Brisbane a opět zvládla úvodní zápas. Zatímco loni se nadřela v třísetové bitvě s domácí nadějí Taliou Gibsonovou, letos si hladce poradila s mnohem nebezpečnější Cristianovou a vzájemnou bilanci s Rumunkou upravila na 4:1.
Česká favoritka byla od začátku zápasu jasně lepší a hned po prvním gamu měla v zádech vedení brejku. Pražská rodačka se většinou spoléhá na aktivní obranu, nicméně v úvodním setu překvapivě rozhodla svou hrou více bodů než soupeřka. Proti Cristianové si vypracovala náskok 5:2, nicméně set dokázala na podání zavřít až na druhý pokus.
Úplně stejné luxusní vedení o dva brejky měla Bouzková také v následujícím dějství. Ani tehdy na první pokus neuspěla, ale druhý nakonec nepotřebovala, jelikož hodinu a půl dlouhý duel ukončila již na returnu.
Bouzková se silně obsazeného turnaje v Brisbane účastní počtvrté v kariéře. Jejím maximem v tomto dějišti je loňské čtvrtfinále, do nějž se dostala po skalpech grandslamových šampionek Jeleny Ostapenkové a Viktorie Azarenkové. Zastavila ji až pozdější šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková.
Další utkání bude pro Bouzkovou zřejmě mnohem těžší. Se španělskou jedničkou a nasazenou patnáctkou Paulou Badosaovou totiž prohrála všechny čtyři předchozí souboje. V tom posledním loni na antuce ve Štrasburku skrečovala.
V Brisbane startuje sedm hráček TOP 10 a ještě pět dalších českých tenistek. Vstup do turnaje teprve čeká Terezu Valentovou, Markétu Vondroušovou a trojnásobnou šampionku Karolínu Plíškovou. Představí se také Karolína Muchová a Linda Nosková, které mají coby nasazené v úvodním kole volno.
Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
