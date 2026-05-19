Bouzkové stačilo k postupu 21 minut, soupeřka zvládla před zraky svého otce jen čtyři gamy
Oliynyková v pondělí večer svedla náročnou třísetovou a tříhodinovou bitvu s Alexandrou Ealaovou z Filipín. Na postup do osmifinále se opravdu nadřela, ale měla obrovskou motivaci: věděla, že jejího otce, který slouží v ukrajinské armádě, čeká týden dovolené a bude ji moci vidět poprvé po dvou letech hrát naživo.
Táta na zápas Oleksandry s Bouzkovou opravdu dorazil. Bohužel ukrajinská hráčka nastoupila do utkání s ovázaným pravým stehenním svalem a bylo patrné, že zranění ji od prvních výměn limituje.
"Samozřejmě není hezké, když vidíte, že vaše soupeřka není fit, zvlášť když by měla za pár dnů nastoupit v Roland Garros. Snad si spolu ještě pár zápasů někdy zahrajeme," politovala Bouzková svou rivalku.
Ve chvíli, kdy Oliynyková ztratila ve čtvrté hře své podání, vyžádala si lékařské ošetření a následně zápas vzdala. Bouzkovou ve čtvrtfinále čeká Ann Li z USA.
Bouzková – Oliynyková 3:1 (skreč)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
