Bouzkové stačilo k postupu 21 minut, soupeřka zvládla před zraky svého otce jen čtyři gamy

DNES, 11:52
WTA ŠTRASBURK – Osmifinálový zápas Marie Bouzkové (27) s Oleksandrou Oliynykovou (25) na turnaji WTA 500 ve Štrasburku trval jen čtyři hry. Ukrajinská tenistka totiž kvůli zdravotním problémům za stavu 3:1 pro Bouzkovou z utkán odstoupila. Česká hráčka tak po pouhých 21 minutách hry postoupila do čtvrtfinále.
Marie Bouzková (@ Owen Hammond / Alamy / Profimedia

Oliynyková v pondělí večer svedla náročnou třísetovou a tříhodinovou bitvu s Alexandrou Ealaovou z Filipín. Na postup do osmifinále se opravdu nadřela, ale měla obrovskou motivaci: věděla, že jejího otce, který slouží v ukrajinské armádě, čeká týden dovolené a bude ji moci vidět poprvé po dvou letech hrát naživo.

Táta na zápas Oleksandry s Bouzkovou opravdu dorazil. Bohužel ukrajinská hráčka nastoupila do utkání s ovázaným pravým stehenním svalem a bylo patrné, že zranění ji od prvních výměn limituje.

"Samozřejmě není hezké, když vidíte, že vaše soupeřka není fit, zvlášť když by měla za pár dnů nastoupit v Roland Garros. Snad si spolu ještě pár zápasů někdy zahrajeme," politovala Bouzková svou rivalku.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport)

Ve chvíli, kdy Oliynyková ztratila ve čtvrté hře své podání, vyžádala si lékařské ošetření a následně zápas vzdala. Bouzkovou ve čtvrtfinále čeká Ann Li z USA.

Bouzková – Oliynyková 3:1 (skreč)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
