Britky i bez největších hvězd zvládly čtyřhru a postupují na finálový turnaj BJKC
Britky se úspěšně popasovaly s tím, že jim chyběly čtyři hráčky z první stovky světového žebříčku Emma Raducanuová, Katie Boulterová, Fran Jonesová a Sonay Kartalová.
K postupu přispěla i teprve sedmnáctiletá Mika Stojsavljevicová, 275. hráčka pořadí WTA v pátek při svém debutu v soutěži zdolala o 219 míst lépe postavenou Taliu Gibsonovou 7:6, 7:5.
"Není to obyčejná sedmnáctiletá holka. Někoho to mohlo šokovat, ale Mika to zvládla s přehledem. Je třeba ocenit i ostatní hráčky. Ukázaly jí, jak na to," komentovala britská kapitánka Anne Keothavongová povedenou premiéru předloňské juniorské šampionky US Open.
Britky loni došly do semifinále Poháru Billie Jean Kingové, který opět vyvrcholí v září turnajem pro nejlepších osm týmů v Šen-čenu.
