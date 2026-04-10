Britky i bez největších hvězd zvládly čtyřhru a postupují na finálový turnaj BJKC

DNES, 10:50
BILLIE JEAN KING CUP - I ve výrazně oslabené sestavě uspěly britské tenistky v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Austrálii a třetím rokem po sobě postoupily na finálový turnaj. Rozhodující třetí bod získaly v Melbourne ve čtyřhře Harriet Dartová a Jodie Burrageová, které porazily Storm Hunterovou a Ellen Perezovou 6:3, 6:4.
Britské tenistky si zajistily účast na finálovém turnaji

Britky se úspěšně popasovaly s tím, že jim chyběly čtyři hráčky z první stovky světového žebříčku Emma Raducanuová, Katie Boulterová, Fran Jonesová a Sonay Kartalová.

K postupu přispěla i teprve sedmnáctiletá Mika Stojsavljevicová, 275. hráčka pořadí WTA v pátek při svém debutu v soutěži zdolala o 219 míst lépe postavenou Taliu Gibsonovou 7:6, 7:5.

"Není to obyčejná sedmnáctiletá holka. Někoho to mohlo šokovat, ale Mika to zvládla s přehledem. Je třeba ocenit i ostatní hráčky. Ukázaly jí, jak na to," komentovala britská kapitánka Anne Keothavongová povedenou premiéru předloňské juniorské šampionky US Open.

Britky loni došly do semifinále Poháru Billie Jean Kingové, který opět vyvrcholí v září turnajem pro nejlepších osm týmů v Šen-čenu.

Pavel Novotný, ČTK
