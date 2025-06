Britové mají jasno: Top 5 zápasů? Nenechte si ujít duely Kvitové s Krejčíkovou

Letošní Wimbledon nabízí v prvním kole řadu atraktivních duelů. Mezi nimi najdeme návraty šampionů, souboje generací i potenciální překvapení. Britský server thetennisgazette.com zařadil mezi pět nejatraktivnějších zápasů hned dvě utkání s českou účastí.

Carlos Alcaraz vs. Fabio Fognini

Carlos Alcaraz míří do Londýna s cílem získat třetí wimbledonský titul a svou cestu zahájí proti italskému showmanovi Fabiovi Fogninimu. Osmatřicetiletý veterán naposledy vyhrál grandslamový zápas právě ve Wimbledonu před rokem, do letošního ročníku však vstupuje po sérii pěti porážek. Fognini je ale známý tím, že dokáže ožít na velkém pódiu – a žádný není větší než centrální dvorec All England Clubu. Fanoušci se mohou těšit na atraktivní podívanou hned od úvodního dne.

Petra Kvitová vs. Emma Navarrová

Dvojnásobná wimbledonská šampionka Petra Kvitová se vrací na trávu v roli jediné držitelky divoké karty. Los jí však přisoudil těžkou soupeřku – Američanku Emmu Navarrovou. Ta loni šokovala svět, když ve Wimbledonu porazila Coco Gauffovou a prošla až do čtvrtfinále. Světová desítka bude po překvapivém vyřazení v prvním kole Roland Garros hledat návrat na výsluní právě v All England Clubu. Pro Kvitovou to bude ostrý test hned na úvod.

Barbora Krejčíková vs. Alexandra Eala

Barbora Krejčíková se vrací na místo největšího loňského triumfu. Ve Wimbledonu 2024 porazila Jasmine Paoliniovou a získala svůj druhý grandslamový titul. Od té doby však její sezona výrazně ztratila tempo – v uplynulých 12 měsících vyhrála pouze sedm zápasů ve dvouhře a před turnajem ji trápily zdravotní potíže. V prvním kole ji navíc čeká nebezpečná soupeřka – Filipínka Alexandra Ealaová. Mladá tenistka letos zazářila semifinálovou účastí na Miami Open a v Eastbourne poprvé prošla do semifinále travnatého turnaje WTA. Pro devětadvacetiletou Krejčíkovou to rozhodně nebude jednoduchý start do obhajoby.

Joao Fonseca vs. Jacob Fearnley

Jedním z nejzajímavějších mladých jmen na okruhu je Joao Fonseca, který za poslední půlrok přitáhl pozornost fanoušků po celém světě. V prvním kole jej ale čeká nejen těžký soupeř, ale i domácí publikum – nastoupí proti Britovi Jacobu Fearnleymu, jenž loni čelil na wimbledonské trávě Novakovi Djokovičovi. Oba hráči zatím nikdy neprohráli v prvním kole grandslamu, a tak se očekává vyrovnaný a napínavý duel.

Wimbledon Main Draw Singles pic.twitter.com/lahMn0C2nA — Tennis Draws (@DrawsTennis) June 27, 2025

Taylor Fritz vs. Giovanni Mpetshi Perricard

Taylor Fritz patří mezi nejnebezpečnější hráče na trávě a bývá pasován na jednoho z favoritů každého turnaje. Letos jej ale na úvod Wimbledonu čeká těžká výzva – Francouz Giovanni Mpetshi Perricard. Vysoký hráč s dělovým servisem sice nemá nejlepší sezonu, ale právě na rychlých kurtech může být smrtící. V roce 2024 se ve Wimbledonu dostal až do osmifinále a letos bude chtít jít ještě dál. Pátý nasazený Američan tak nebude mít snadný začátek.