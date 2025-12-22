Budu jako bestie. Věřím, že můžu být nejlepší na světě, varuje zraněný Rune

Holger Rune (22) patří mezi největší mladé talenty na mužském tenisovém okruhu a nejeden expert vytáhl jeho jméno, pokud dostal otázku, kdo by mohl narušit současnou dominanci Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera. Bývalý čtvrtý hráč pořadí se stále chce stát nejlepším tenistou na světě, ovšem v úsilí o splnění svého dětského snu bude kvůli ošklivému zranění pokračovat až za několik měsíců.
Holger Rune věří, že může být nejlepším hráčem na světě (© MANAURE QUINTERO / AFP)

Rune je jedním z těch hráčů, kteří by v budoucnu mohli výrazněji narušit dominanci Alcaraze a Sinnera. Na konci sezony 2022 senzačně skolil Novaka Djokoviče ve finále na Masters v Paříži a už předloni měl ambice na grandslamový titul.

Ještě mnohem déle sní i o tom, že bude nejlepším hráčem na světě. Jenže dánský talent až příliš často brzdí slabší fyzická kondice a před dvěma měsíci ve Stockholmu přišla velmi nepříjemná rána pro jeho kariéru. Ve švédské hale si totiž přetrhl achilovku.

"Mým dětským snem bylo stát se nejlepším hráčem na světě a ten sen tam stále je. Zatím se mi nesplnil. Chci víc. Nejsem spokojený s tím, kde jsem. Cítím, že mě čeká ještě hodně práce, abych dosáhl na to, co chci. A to mi dává chuť pokračovat a čelit tomuto zranění. Věřím, že můžu být nejlepším hráčem na světě," uvedl v rozhovoru pro Sports Illustrated.

Zatím není jasné, kdy se Rune vrátí na kurty, nicméně bývalí i současní tenisté a také trenéři ho varují, aby návrat po tak vážném zranění neuspěchal. "Už teď můžu říct, že až se dostanu zpět do formy, budu v lepší formě než předtím. Vynakládám hodně fyzické námahy tam, kde můžu a nemám momentálně žádná omezení: trup a horní část těla. Takže jsou i jiné věci, které musím dělat, a ty jsem dělal první den po operaci. Nejsem z těch, co by dlouho nehybně seděli."

Už teď se těší, až se zase zapojí do turnajového kolotoče. "Až se vrátím, budu jako bestie, protože není důvod se vracet a necítit se připravený. Jsem velmi nedočkavý člověk. Opravdu se těším na návrat. Zároveň se chci vrátit jako nejlepší verze sebe sama, nezlomná verze, nezastavitelná verze. Verze, která dokáže porazit kohokoli, nejen v jednom týdnu, ale na každém turnaji. A myslím, že teď mám čas tuto osobnost rozvíjet."

Rune si přetrhl achilovku a ukončil sezonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Trojchyba_Mat
22.12.2025 14:57
Nejlepší kámoška Holger
frenkie57
22.12.2025 15:31
Další tlučhuba. On už dopředu ví, že až se vrátí, tak se dostane do lepší formy, než byl kdy před zraněním. Ale neví, že s tímto typem zranění to nepůjde nijak rychle. Bude rád, když bude po půl roce od návratu hrát solidní tenis, nikoliv však špičkový, jak si vysnil. Nic špatného mu nepřeju, ale měl by se v těch výrocích krotit, nebo bude všem pro smích. Trošičku pokory by to chtělo.
