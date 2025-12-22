Budu jako bestie. Věřím, že můžu být nejlepší na světě, varuje zraněný Rune
Rune je jedním z těch hráčů, kteří by v budoucnu mohli výrazněji narušit dominanci Alcaraze a Sinnera. Na konci sezony 2022 senzačně skolil Novaka Djokoviče ve finále na Masters v Paříži a už předloni měl ambice na grandslamový titul.
Ještě mnohem déle sní i o tom, že bude nejlepším hráčem na světě. Jenže dánský talent až příliš často brzdí slabší fyzická kondice a před dvěma měsíci ve Stockholmu přišla velmi nepříjemná rána pro jeho kariéru. Ve švédské hale si totiž přetrhl achilovku.
"Mým dětským snem bylo stát se nejlepším hráčem na světě a ten sen tam stále je. Zatím se mi nesplnil. Chci víc. Nejsem spokojený s tím, kde jsem. Cítím, že mě čeká ještě hodně práce, abych dosáhl na to, co chci. A to mi dává chuť pokračovat a čelit tomuto zranění. Věřím, že můžu být nejlepším hráčem na světě," uvedl v rozhovoru pro Sports Illustrated.
Zatím není jasné, kdy se Rune vrátí na kurty, nicméně bývalí i současní tenisté a také trenéři ho varují, aby návrat po tak vážném zranění neuspěchal. "Už teď můžu říct, že až se dostanu zpět do formy, budu v lepší formě než předtím. Vynakládám hodně fyzické námahy tam, kde můžu a nemám momentálně žádná omezení: trup a horní část těla. Takže jsou i jiné věci, které musím dělat, a ty jsem dělal první den po operaci. Nejsem z těch, co by dlouho nehybně seděli."
Už teď se těší, až se zase zapojí do turnajového kolotoče. "Až se vrátím, budu jako bestie, protože není důvod se vracet a necítit se připravený. Jsem velmi nedočkavý člověk. Opravdu se těším na návrat. Zároveň se chci vrátit jako nejlepší verze sebe sama, nezlomná verze, nezastavitelná verze. Verze, která dokáže porazit kohokoli, nejen v jednom týdnu, ale na každém turnaji. A myslím, že teď mám čas tuto osobnost rozvíjet."
