Nešťastný konec sezony pro Runeho. Přetrhl si achilovku a šance na Turnaj mistrů se rozplynuly

DNES, 20:55
Aktuality 3
ATP STOCKHOLM - Holger Rune (22) v semifinále ve Stockholmu vyhrál první sadu nad Ugem Humbertem (27) 6:4, ve druhém dějství za stavu 2:2 a shoda si ošklivě zranil nohu a ukázalo se, že si přetrhnul achilovku. Dán se neubránil slzám, skrečoval a z kurtu odcházel za pomoci jednoho z fyzioterapeutů. Sezona pro něj tak skočila velmi nešťastně a šance o účast na Turnaji mistrů se rozplynuly.
Profily hráčů
Rune Holger
Holger Rune si přetrhnul achilovku během utkání ve Stockholmu (@ TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia)

Humbert – Rune 4:6, 2:2 skreč Rune

Rune si v semifinále na turnaji ATP ve Stockholmu přetrhl Achillovu šlachu. Dánským médiím to řekla jeho matka a zároveň manažerka Aneke Runeová. Dvaadvacetiletý tenista, jemuž patří jedenácté místo ve světovém žebříčku, vzdal zápas s Humbertem z Francie ve druhém setu za stavu 6:4, 2:2 a shoda.

"Má přetrženou achilovku levé nohy. O tom není pochyb. Bude chybět tři až šest měsíců," řekla Runeho matka. Její syn zápas hrál už s obvázaným stehnem levé nohy. Nakonec dokulhal na lavičku i s bolestí v achilovce a se slzami se nechal ošetřit a z kurtu odcházel za pomoci jednoho z fyzioterapeutů.

Právě ve švédské metropoli Rune získal v roce 2022 jeden z pěti titulů na okruhu. Humbertovým soupeřem v nedělním finále bude Casper Ruud, který v druhém semifinále přehrál Denise Shapovalova. Právě Nor taktéž bojuje o letenku na závěrečný Turnaj mistrů.

Dánský tenista tak velmi nešťastně přišel o reálnou šanci na kvalifikaci na akci v Turíně, kde se představil zatím pouze předloni. V aktuálním živém žebříčku je na 12. příčce a kdyby turnaj ovládl přeskočil by Ruuda a dostal by se na pozici druhého náhradníka. Následně by na oblíbených halových akcích v Basileji a Paříži zabojoval o přímou účast mezi osmi nejlepšími hráči sezony. Z obou akcí se ale bude muset odhlásit a v ohrožení je i start následující sezony.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Stockholmu

 

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

3
horska.kraslice
18.10.2025 22:07
To už je opravdu nějak moc těch vážných zranění, kam ten tenis spěje....
Kandinsky1
18.10.2025 21:18
Sice ho nemám rád, ale tohle je dost průser. To může být na ukončení kariéry.
aligo
18.10.2025 21:07
OOOOOu! To je v pytli.... Achilovka je zlá....
