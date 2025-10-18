Nešťastný konec sezony pro Runeho. Přetrhl si achilovku a šance na Turnaj mistrů se rozplynuly
Humbert – Rune 4:6, 2:2 skreč Rune
Rune si v semifinále na turnaji ATP ve Stockholmu přetrhl Achillovu šlachu. Dánským médiím to řekla jeho matka a zároveň manažerka Aneke Runeová. Dvaadvacetiletý tenista, jemuž patří jedenácté místo ve světovém žebříčku, vzdal zápas s Humbertem z Francie ve druhém setu za stavu 6:4, 2:2 a shoda.
"Má přetrženou achilovku levé nohy. O tom není pochyb. Bude chybět tři až šest měsíců," řekla Runeho matka. Její syn zápas hrál už s obvázaným stehnem levé nohy. Nakonec dokulhal na lavičku i s bolestí v achilovce a se slzami se nechal ošetřit a z kurtu odcházel za pomoci jednoho z fyzioterapeutů.
Právě ve švédské metropoli Rune získal v roce 2022 jeden z pěti titulů na okruhu. Humbertovým soupeřem v nedělním finále bude Casper Ruud, který v druhém semifinále přehrál Denise Shapovalova. Právě Nor taktéž bojuje o letenku na závěrečný Turnaj mistrů.
Dánský tenista tak velmi nešťastně přišel o reálnou šanci na kvalifikaci na akci v Turíně, kde se představil zatím pouze předloni. V aktuálním živém žebříčku je na 12. příčce a kdyby turnaj ovládl přeskočil by Ruuda a dostal by se na pozici druhého náhradníka. Následně by na oblíbených halových akcích v Basileji a Paříži zabojoval o přímou účast mezi osmi nejlepšími hráči sezony. Z obou akcí se ale bude muset odhlásit a v ohrožení je i start následující sezony.
Výsledky turnaje ATP 250 ve Stockholmu
