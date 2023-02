Bývalá nejlepší deblistka světa Mirzaová v Dubaji odehrála poslední zápas kariéry

Vítězka šesti grandslamů v ženské čtyřhře a mixu se chtěla rozloučit po minulé sezoně, ale kvůli zraněnému předloktí odchod odložila.

Poslední grandslam odehrála v lednu na Australian Open, na kterém v mixu s krajanem Rohanem Bopannou prohráli až ve finále. Vůbec poslední zápas osmnáctileté kariéry odehrála 21. února 2023 v Dubaji.

Mirzaová se vrátila k tenisu v lednu 2020 po mateřské pauze a hned vyhrála debl v Hobartu. Od té doby přidala ještě triumf předloni v Ostravě a připsala si 43. deblový titul v kariéře. Dva tituly vybojovala po boku Barbory Strýcové. Loni hrála s Lucií Hradeckou finále v Charlestonu a Štrasburku, ale vítězství jim v obou případech uniklo.

Také jsme napsali: Konec indické hvězdy a bojovnice s dogmaty. Mirzaovou čeká v Dubaji poslední vystoupení kariéry

One final embrace @MirzaSania has played her final match, wrapping up her career in Dubai!#DDFTennis pic.twitter.com/miVNQYJGMJ