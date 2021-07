Bývalá světová devítka Bacsinszká ohlásila konec tenisové kariéry

"Je čas otočit stránku a napsat další. Snad to bude stejně intenzivní. Díky za všechny ty chvíle, úsměvy, slzy, pochybnosti, ale hlavně za to, co jsem se naučila," uvedla Bacsinszká.

Během kariéry vyhrála čtyři turnaje WTA ve dvouhře a pět ve čtyřhře včetně Prague Open v roce 2010. Na grandslamech se jí dařilo nejvíce na Roland Garros, kde byla v letech 2015 a 2017 v semifinále.