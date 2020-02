Bývalí šampioni Monfils a Gasquet v Montpellier postupují po obratu

Gaël Monfils v Montpellier ovládl premiérový ročník v roce 2010 a druhý triumf přidal o čtyři roky později. Letos se na domácí halovou akci vrátil po čtyřech letech jako nasazená jednička a svůj úvodní duel zvládl.



Třiatřicetiletý Francouz si poradil 4-6 6-1 6-4 s krajanem Adrianem Mannarinem, s nímž se ve vzájemné bilanci ujal vedení 3-2.



Ve čtvrtfinále se devátý hráč světa Monfils utká poprvé s Norbertem Gombosem. Devětadvacetiletý Slovák dnes navázal na skalp Španěla Pabla Carreña a po výhře 7-5 6-3 nad finským mladíkem Emilem Ruusuvuorim postoupil potřetí v kariéře do čtvrtfinále turnaje ATP, čímž vyrovnal své maximum.



Richard Gasquet v uplynulých třech měsících léčil zranění kolena a v Montpellier hraje na prvním turnaji od loňského října. A zatím se mu na oblíbené akci před domácím publikem daří, když vyřadil už dva oblíbené soupeře.



Po krajanu Gillesu Simonovi si dnes třiatřicetiletý Gasquet poradil s o pět let starším Španělem Felicianem Lópezem, kterého zdolal 6-7 6-4 6-2 a vedení ve vzájemné bilanci tak zvýšil už na 8-1.



Gasquet hraje v Montpellier podeváté a poosmé se dostal do čtvrtfinále. Posledních šest startů proměnil minimálně ve finále, v letech 2013, 2015 a 2016 získal tři ze svých patnácti titulů na okruhu ATP.



O postup do semifinále se francouzský tenista Gasquet utká s Kanaďanem Vaskem Pospisilem (h2h 2-2).



Roli favorita potvrdil druhý nasazený David Goffin, jenž porazil 6-3 7-6 Kazacha Alexandera Bublika. Ten měl v druhé sadě pět setbolů, ale ani jeden nevyužil. Při poslední šanci zkusil zahrát podání spodem, ale Belgičan dokázal zareagovat, získat bod a za pár desítek vteřin slavil postup.



Ve čtvrtfinále Goffin narazí na loňského finalistu Pierra-Huguese Herberta (h2h 4-0). jenž ve večerním duelu zdolal 7-6 7-5 kanadského mladíka Felixe Augera-Aliassimeho.

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 606.350 eur

čtvrteční výsledky (06. 02. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Monfils (1-Fr.) - Mannarino (Fr.) 4-6 6-1 6-4 Goffin (2-Belg.) - Bublik (Kaz.) 6-3 7-6(9) Herbert (Fr.) - Auger-Aliassime (5-Kan.) 7-6(2) 7-5 Krajinovič (7-Srb.) - M. Ymer (Švéd.) 6-1 6-1 Gasquet (Fr.) - F. López (Šp.) 6-7(1) 6-4 6-2 Gombos (SR) - Ruusuvuori (Fin.) 7-5 6-4