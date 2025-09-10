Bývalý kouč Sereny Williamsové: Djokovič? Pro peníze fakt nehraje, cíle jsou jiné
Djokovič zakončil svou druhou sezonu v řadě bez grandslamového triumfu prohrou s Carlosem Alcarazem v semifinále US Open. Přestože byl letos semifinalistou všech čtyř majorů, na současné velikány světového tenisu, Alcaraze ani Jannika Sinnera, nestačil.
V semifinále Australian Open navíc musel smolně po prvním setu odstoupit z duelu s tehdejší světovou dvojkou Alexanderem Zverevem.
Alcaraz a Sinner se letos jasně oddělili od zbytku pole, a proto někteří odborníci upozorňují, že pro Djokoviće bude extrémně těžké znovu triumfovat na největší scéně.
"Myslím, že bude hrát dál, prostě proto, že miluje soutěžení – něco jako Venus Williamsová, i když je to jiné. Proč by člověk měl znovu a znovu podstupovat takovou dřinu, která je s profesionálním tenisem spojená? Určitě ne kvůli penězům. Cíle má jiné. Pokud cítí, že může vyhrát, bude hrát dál," uvedl Macci pro Tennis365.
Trenér nepochybuje, že Djoković se příští rok pokusí získat svůj 25. grandslamový titul. Připouští ale, že Srb k tomu bude potřebovat i trochu štěstí.
"Co by k tomu potřeboval? Samozřejmě by mu pomohlo, kdyby třeba kvůli zranění nestartovali Alcaraz se Sinnerem, nebo kdyby měl štěstí na los a lehčí soupeře. Pokud se to sejde, stále by mohl grandslam vyhrát," nepochybuje Macci.
