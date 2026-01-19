Bývalý šampion Wawrinka slaví vítězný návrat. Čilič prodloužil Altmaierovu šokující sérii
Djere – Wawrinka 7:5, 3:6, 4:6, 6:7
Wawrinka začal sezonu několika skvělými výkony na United Cupu a i vzhledem k tomu, že hraje svou poslední sezonu na okruhu si od pořadatelů vysloužil divokou kartu. Tu se mu podařilo skvěle využít a po obratu nad Srbem Djerem v Melbourne po pěti letech zvládl úvodní kolo.
Čtyřicetiletý Švýcar v australském horku zvládl tří a půl hodinovou bitvu proti někdejšímu hráči TOP 30. Po ztracené koncovce úvodního dějství si sáhnul až na dno svých sil a dokázal zápas otočit. Utkání uzavřel v tie-breaku čtvrté sady. V dalším zápase může vyzvat Jiřího Lehečku, kterého ale ještě čeká Francou Arthur Gea.
Po zápase ukázal, že zvítězit na místě, kde získal před dlouhými 12 lety svůj první ze tří grandslamových titulů, pro něj bylo opravdu speciální. "Dokázal jsem to kvůli podpoře fanoušků, děkuji mnohokrát. Byla to dlouhá a úžasná cesta. Mám odsud mnoho vzpomínek. Chtěl jsem se vrátit jen kvůli lásce, kterou mi zde dáváte," řekl v pozápasovém rozhovoru.
Čilič – Altmaier 6:0, 6:0, 7:6
Čilič vstoupil do letošního Australian Open šokujícím výsledkem. Proti Altmaierovi z Německa vyhrál prvních třináct her a soupeři v úvodních dvou sadách nadělila dva kanáry. Skvěle hrající Chorvat přibrzdil až ve třetím dějství, které musel rozhodnout tie-break. V něm kraloval poměrem 7:3 a postoupil do druhého kola.
Bývalý třetí hráč světa má po celou kariéru na australském grandslamu nevyrovnané výkony. Z posledních tří předchozích startů zde skončil dvakrát v prvním kole. Naopak v roce 2010 se zde dostal do semifinále a o osm let později zde hrál jedno ze svých tří finále na majorech. Stejně jako ve Wimbledonu 2017 tehdy podlehl Rogeru Federerovi.
Pro Altmaiera se na začátku utkání jednalo a další ledovou sprchu a nechvalně navázal na svůj předchozí duel. V prvním kole v Adelaide totiž proti Jaume Munarovi ztratil od stavu 3:0 dvanáct her v řadě. Dohromady tedy prohrál celkem 25 gamů za sebou ve dvou utkáních. Kanára schytal i ve svém úvodním zápase v sezoně od Kamila Majchrzaka a letos ještě nevyhrál.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
