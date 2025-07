Cerúndolova senzace v Gstaadu: Zničil Ruuda a slaví životní výhru

ATP GSTAAD - Jednoznačně největší v kariéře. Argentinec Juan Manuel Cerúndolo (23) se postaral o obrovské překvapení na turnaji ve švýcarském Gstaadu, když ve čtvrtfinále vyřadil nasazenou jedničku Caspera Ruuda (26). Aktuálně 109. hráč světa přemohl světovou třináctku 6:2, 1:6, 6:3 a připsal si zatím nejcennější skalp.

Cerúndolo – Ruud 6:2, 1:6, 6:3

Cerúndolo vstoupil do utkání skvěle, ale po vyhraném prvním setu ztratil tempo a v rozhodující sadě prohrával s Ruudem už 0:3. Jenže právě v tu chvíli přišel zlom. Argentinec se zkoncentroval, využil přibývajích chyb trojnásobného grandslamového finalisty a díky šesti vyhraným gemům otočil průběh zápasu.



"Bylo to docela těžké. Byl mnohem agresivnější než já a snadno se pak dostal do vedení," hodnotil vítěz dramatický duel v rozhovoru přímo na kurtu.

"Ale bylo důležité, jsem jsem v utkání vydržel po psychické stránce, zápas jsem nevypustil a za stavu 0:3 jsem se dostal do hry s větrem v zádech. S pomocí větru a možná i nějakých jeho chyb to bylo 1:3. Pak jsem se ale dostal do vedení," popisoval duel spokojený Argentinec.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Najednou to bylo 2:3, a když jsem měla jen jeden brejk, začal jsem si zase věřit a bojoval jsem znovu víc. Byl jsem sebevědomější, agresivnější a začal jsem mnohem více útočit. Myslím, že to byl klíč k tomu, že se mi nakonec třetí set povedlo otočit," dodal Cerundolo, který proměnil šest z devíti brejkbolů.



Výhra zároveň ukončila desetizápasovou neporazitelnost norského šampiona z let 2022 a 2023 na tomto turnaji. Cerundolo, který svůj dosud jediný titul získal v roce 2021 v Córdobě, si díky postupu zajistil návrat do elitní stovky žebříčku, když mu bude v novém vydání patřit 89. pozice.

V sobotním semifinále ho čeká další jihoamerický souboj, když proti němu nastoupí peruánský kvalifikant Ignacio Buse, který ve čtvrtfinále zdolal krajana Romana Andrese Burruchagu 6:3, 3:6, 6:1 a na svém teprve druhém turnaji ATP Tour si zahraje o finále.

