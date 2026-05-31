Češi na turnajích: Plíšková, Nosková a sedm nadějí začne přípravu na Wimbledon

DNES, 17:00
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Plíšková začne na trávě už v londýnském Queen's Clubu (© GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia)

Probíhající turnaje

French Open ženy | French Open muži

 

Nadcházející turnaje

WTA 500 Queen's Club | WTA 250 Hertogenbosch | ATP 250 Stuttgart | ATP 250 Hertogenbosch

 

Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)

Karolína Muchová – Berlín | Bad Homburg | Wimbledon

Linda Nosková – Queen's Club | Berlín | Bad Homburg | Wimbledon

Marie Bouzková – Queen's Club | Nottingham | Wimbledon

Kateřina Siniaková – Berlín kvalifikace | Wimbledon

Barbora Krejčíková – Hertogenbosch | Nottingham | Eastbourne | Wimbledon

Sára Bejlek – Hertogenbosch | Nottingham | Eastbourne | Wimbledon

Tereza Valentová – Nottingham | Eastbourne | Wimbledon

Markéta Vondroušová – Wimbledon

Nikola Bartůňková – Birmingham | Hertogenbosch kvalifikace | Berlín kvalifikace | Wimbledon

 

Jiří Lehečka – Stuttgart | Queen's Club | Wimbledon

Jakub Menšík – Stuttgart | Queen's Club | Wimbledon

Tomáš Macháč – Stuttgart | Halle | Eastbourne | Wimbledon

Vít Kopřiva – Prostějov challenger | Halle kvalifikace | Wimbledon

 

26. května

Entry list WTA 500 Bad Homburg (od 21. do 27. června)
I týden před Wimbledonem bude na ženské pětistovce nabitý hvězdami. V Bad Homburgu se mají představit Iga Šwiateková, Elina Svitolinová, Mirra Andrejevová a Naomi Ósakaová. Z Češek jsou v hlavní soutěži Karolína Muchová a Linda Nosková.

Divoké karty: Venus Williamsová, Eva Lysová, Alexandra Ealaová

Entry list WTA 250 Eastbourne (od 22. do 27. června)
Větší počet českých tenistek než v Bad Homburgu by měl startovat na poslední generálce v Eastbourne. Přímo do hlavní soutěže se dostaly Sára Bejlek, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Nejvýše nasazenými hráčkami by měly být Jasmine Paoliniová a Madison Keysová.

Entry list ATP 250 Mallorca (od 21. do 27. června)
Na Mallorce bude obhajovat titul Tallon Griekspoor a jeho největší konkurencí budou mimo jiné Alexander Bublik, Luciano Darderi, Frances Tiafoe či Alejandro Davidovich. Z českých tenistů je zatím přihlášen pouze Vít Kopřiva a figuruje čtvrtý pod čarou pro hlavní soutěž.

Entry list ATP 250 Eastbourne (od 22. do 27. června)
Před Wimbledonem budou hrát v Eastbourne také muži. V hlavní soutěži je Tomáš Macháč a pátý pod čarou se nachází Vít Kopřiva. Nasazenou jedničkou bude Taylor Fritz, následují Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech a Francisco Cerúndolo.

20. května

Entry list Wimbledon (od 29. června do 12. července)
Ženské dvouhry slavného Wimbledonu se zúčastní minimálně 10 českých tenistek. Přihlášeny jsou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková, která využije chráněný žebříček, Barbora Krejčíková, Tereza Valentová, Markéta Vondroušová a Nikola Bartůňková. Třetí pod čarou je Darja Viďmanová. V dámské dvouhře se zatím žádná z hráček neomluvila.

V mužské dvouhře naopak už jednu omluvenku máme. A to od dvojnásobného šampiona, loňského finalisty a jedné z největších hvězd Carlose Alcaraze. Z Čechů si zahrají hlavní soutěž Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Sedmý pod čarou je Dalibor Svrčina.

19. května

Entry list WTA 500 Berlín (od 15. do 21. června)
Podobně jako londýnský Queen's Club má famózní obsazení i další ženská pětistovka v Berlíně. Přijet mají Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová, Karolína Muchová a další hráčky TOP 10. V nabité konkurenci bude startovat také Linda Nosková. Kvalifikaci mají přihlášenou Nikola Bartůňková a Kateřina Siniaková.

Divoké karty: Eva Lysová

Entry list ATP 500 Queen's Club (od 15. do 21. června)
Na mužskou pětistovku v londýnském Queen's Clubu se překvapivě z hráčů TOP 10 světového pořadí přihlásil pouze Alex de Minaur. Finále bude obhajovat Jiří Lehečka a přijede i Jakub Menšík.

Entry list ATP 500 Halle (od 15. do 21. června)
Halle se může oproti Queensu pochlubit hned několika zástupci elitní desítky včetně domácí hvězdy Alexandera Zvereva. Přijedou i Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton či Daniil Medveděv. Nechybí ani loňský vítěz Alexander Bublik. V hlavní soutěži je Tomáš Macháč, do kvalifikace se přihlásil Vít Kopřiva.

Entry list WTA 250 Nottingham (od 15. do 21. června)
Velmi početné české zastoupení by mělo být v hlavní soutěži v Nottinghamu. Start plánují Marie Bouzková, Sára Bejlek, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Hrací pole vede Iva Jovicová a dorazí i úřadující šampionka McCartney Kesslerová.

12. května

Entry list WTA 500 Queen's Club (od 8. do 14. června)
Na velmi nabité hrací pole láká ženská pětistovka v londýnském Queen's Clubu. Mezi přihlášenými najdeme Jessicu Pegulaovou, Amandu Anisimovovou, Victorii Mbokovou a také Lindu Noskovou a Marii Bouzkovou. Kvalifikaci bude hrát Karolína Plíšková.

Entry list WTA 250 Hertogenbosch (od 8. do 14. června)
Podstatně slabší bude podnik nižší kategorie v Nizozemsku. Do Hertogenbosche ale také přijedou známé hráčky, mimo jiné Jekatěrina Alexandrovová, Clara Tausonová nebo obhájkyně titulu Elise Mertensová. Z českých hráček si tento turnaj vybraly Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Přes kvalifikaci je zkusí doplnit Nikola Bartůňková.

Divoké karty: Paula Badosaová

Entry list ATP 250 Stuttgart (od 8. do 14. června)
Vynikající obsazení slibuje menší travnatý podnik ve Stuttgartu, i když se dají očekávat ještě nějaké omluvenky. Hrací pole vede domácí hvězda Alexander Zverev a z TOP 10 jsou přihlášeni také Ben Shelton, loňský šampion Taylor Fritz a Alexander Bublik. Dorazit by měli také Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Na divokou kartu by se měl vrátit do akce Nick Kyrgios.

Divoké karty: Nick Kyrgios

Entry list ATP 250 Hertogenbosch (od 8. do 14. června)
V Hertogenboschi není obsazení tak silné jako ve Stuttgartu, ale i tam se chystají hráči TOP 10. Konkrétně Félix Auger-Aliassime a Daniil Medveděv. Přijet chce i loňský vítěz Gabriel Diallo. V tuto chvíli není přihlášen žádný český tenista.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Krisboy
31.05.2026 17:09
Kája si jde pro talíř.
com
31.05.2026 17:17
Ale o tom zde už dobré roky hovoříme, Mlho!
Mony
09.05.2026 14:47
Pakže holky nemůžou hrát na tři vítězné na grandslamech!? Teď v Lopotě Vendulka hraje 6.set a chodí v pohodě po dvou , stejně jako její soupeřka!
Tomas_Smid_fan
25.04.2026 20:21
Dalík je v Římě ve finále, tak ostatní už snad můžou rovnou na RG
GaelM
29.03.2026 13:47
Zajímavě vypadají z českého pohledu páry v mužském deblu. V Maroku se po delší době představí dvojice Macháč+Vocel. A poněkud nečekané je rozdělení úspěšného páru Nouza+Rikl, první je taky přihlášený v Maroku, zatímco druhý hraje v Bukurešti s Adamem Pavláskem. Docela by mě zajímaly důvody, jestli to je něco dočasného nebo to zkoušejí od sebe. Po tom co na AO zahráli nejlepší turnaj kariéry by mi přišla škoda rozpustit sehranou dvojici a s Pavláskem to při vší úctě těžko bude lepší, ten poslední dva roky hledá sám sebe i vhodného parťáka...
Ondřej.Jirásek
29.03.2026 13:58
Tak to si mě teda překvapil, toho jsem si ani nevšiml. Doufám, že Nouza s Riklem budou pokračovat. Mají potenciál, tak snad se nic mezi nima nestalo. Ale je fakt divný, že nehrajou spolu.
Kuba4Win
29.03.2026 14:33
Právě a obzvláště na 250 kde mají klidně šanci i na titul
Alien
29.03.2026 13:15
Bejlek má jeden z nejlehčích losů!
com
29.03.2026 12:33
Těžký los pro Bouzkovou Vzdyt je nasazena jednicka, kterou ceka kvalifikantka a ve druhym kole hracka 2 stovky
Ondřej.Jirásek
29.03.2026 12:37
Jenže ty Belgičanky jsou bývalý juniorský hvězdy, Vandewinkel před týdnem měla 19 výher v řadě a Costoulas je taky obrovský talent a přijela po triumfu. Navíc antuka je Marušky nejhorší povrch a trápila se v Bogotě v minulosti i se slabšíma hráčkama. Navíc má ve svý půlce domácí Osorio, která vyhrála poslední dva ročníky a už třikrát kralovala.
bardunek666
29.03.2026 12:29
Sára sice těžký los, ale třeba se podaří na antuce najít formu z Abu Dhabí. Škoda, že nejela do Bogoty, tam šance na titul by byly vysoké a ideální turnaj na rozehrání.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
hanz
23.03.2026 19:37
Co? Počítám, že začnou tak v Ázyjy.
Mantra
23.03.2026 19:21
Pro Pixlu nemá cenu na antuku lézt. Regeneraci, rg, wimbl a pak dva tri turnaje na AO to zavrit.
cicek
14.03.2026 16:57
už se na vás chystám
Mony
14.03.2026 02:03
Kopřiva kvalda nic?
Mony
14.03.2026 02:01
Tak co Kubo? Jak se těšíš na obhajobu?
Mony
14.03.2026 01:57
Hlacně, že ho nezrušila Bejlek
Toho jsem se nejvíc bál
Mony
14.03.2026 01:57
Hlavně
misa
13.03.2026 20:30
Všechny tři jsou zralé na konec kariéry.
aligo
13.03.2026 21:12
Bohužel ...
aape
14.03.2026 09:02
Je to smutný, hlavně Krejča a Maki na okruhu chybí
com
14.03.2026 10:23
hlavně Karolína
PTP
13.03.2026 20:02
V expreskách stojí: Plíšková, Krejčíková a Vondroušová zrušily Miami - to musel být brutální kobercový nálet.
Ondřej.Jirásek
13.03.2026 20:24
Kapitan_Teplak
13.03.2026 20:50
Koberci z Persie.
com
13.03.2026 19:06
zase bez Karoliny, to uz neni mozny
aligo
13.03.2026 19:39
Ale hlavně bez Báry a Maky
tommr
01.03.2026 13:03
Tak v kvalifikaci IW bude nakonec hrát i Darja Vidmanová. Na to že byla nasazená ale dostala do prvního kola dost nepříjemnou soupeřku. S Trevisan to bude mít těžký ...
asgard33
01.03.2026 17:00
M.Trevisian je už jenom vyčpělé slavné jméno.Ještě tak před 3 roky byla italskou Jedničkou,ale od té zažila z hráček Top50 snad největší propad.Ta už neporazí prakticky nikoho.Od září se může pochlubit úžasnou bilancí 2-9...
tommr
01.03.2026 17:40
tak snad se nechytne zrovna na Darje ...
Kapitan_Teplak
01.03.2026 18:26
Jak nakonec ?
tommr
01.03.2026 18:56
v době kdy jsem ten příspěvek psal byly v článku uvedený jako hráčky v kvalifikaci jen Bartůnková a Fruhvirtová ...
lvicek
28.02.2026 22:12
Nechci do toho autorovi expresky moc kecat, ale nevyhrál Kuba náhodou Miami?
com
28.02.2026 22:25
nerozumis tomu
Ondřej.Jirásek
28.02.2026 23:08
už jsem si myslel, že jsem fakt úplně blbej :D upravil to kolega, omylem... díky :)
lvicek
01.03.2026 05:01
až bude mít těch titulů třicet a z toho 10GS, tak se to bude kontrolovat hůř .
Mony
22.02.2026 19:17
Byl blízko Vítek
tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
frenkie57
22.12.2025 18:40
hanz
20.02.2026 18:41
Našla svý šťesťí...
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
