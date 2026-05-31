Češi na turnajích: Plíšková, Nosková a sedm nadějí začne přípravu na Wimbledon
French Open ženy | French Open muži
WTA 500 Queen's Club | WTA 250 Hertogenbosch | ATP 250 Stuttgart | ATP 250 Hertogenbosch
Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)
Karolína Muchová – Berlín | Bad Homburg | Wimbledon
Linda Nosková – Queen's Club | Berlín | Bad Homburg | Wimbledon
Marie Bouzková – Queen's Club | Nottingham | Wimbledon
Kateřina Siniaková – Berlín kvalifikace | Wimbledon
Barbora Krejčíková – Hertogenbosch | Nottingham | Eastbourne | Wimbledon
Sára Bejlek – Hertogenbosch | Nottingham | Eastbourne | Wimbledon
Tereza Valentová – Nottingham | Eastbourne | Wimbledon
Markéta Vondroušová – Wimbledon
Nikola Bartůňková – Birmingham | Hertogenbosch kvalifikace | Berlín kvalifikace | Wimbledon
Jiří Lehečka – Stuttgart | Queen's Club | Wimbledon
Jakub Menšík – Stuttgart | Queen's Club | Wimbledon
Tomáš Macháč – Stuttgart | Halle | Eastbourne | Wimbledon
Vít Kopřiva – Prostějov challenger | Halle kvalifikace | Wimbledon
26. května
Entry list WTA 500 Bad Homburg (od 21. do 27. června)
I týden před Wimbledonem bude na ženské pětistovce nabitý hvězdami. V Bad Homburgu se mají představit Iga Šwiateková, Elina Svitolinová, Mirra Andrejevová a Naomi Ósakaová. Z Češek jsou v hlavní soutěži Karolína Muchová a Linda Nosková.
Divoké karty: Venus Williamsová, Eva Lysová, Alexandra Ealaová
Entry list WTA 250 Eastbourne (od 22. do 27. června)
Větší počet českých tenistek než v Bad Homburgu by měl startovat na poslední generálce v Eastbourne. Přímo do hlavní soutěže se dostaly Sára Bejlek, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Nejvýše nasazenými hráčkami by měly být Jasmine Paoliniová a Madison Keysová.
Entry list ATP 250 Mallorca (od 21. do 27. června)
Na Mallorce bude obhajovat titul Tallon Griekspoor a jeho největší konkurencí budou mimo jiné Alexander Bublik, Luciano Darderi, Frances Tiafoe či Alejandro Davidovich. Z českých tenistů je zatím přihlášen pouze Vít Kopřiva a figuruje čtvrtý pod čarou pro hlavní soutěž.
Entry list ATP 250 Eastbourne (od 22. do 27. června)
Před Wimbledonem budou hrát v Eastbourne také muži. V hlavní soutěži je Tomáš Macháč a pátý pod čarou se nachází Vít Kopřiva. Nasazenou jedničkou bude Taylor Fritz, následují Valentin Vacherot, Arthur Rinderknech a Francisco Cerúndolo.
20. května
Entry list Wimbledon (od 29. června do 12. července)
Ženské dvouhry slavného Wimbledonu se zúčastní minimálně 10 českých tenistek. Přihlášeny jsou Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková, která využije chráněný žebříček, Barbora Krejčíková, Tereza Valentová, Markéta Vondroušová a Nikola Bartůňková. Třetí pod čarou je Darja Viďmanová. V dámské dvouhře se zatím žádná z hráček neomluvila.
V mužské dvouhře naopak už jednu omluvenku máme. A to od dvojnásobného šampiona, loňského finalisty a jedné z největších hvězd Carlose Alcaraze. Z Čechů si zahrají hlavní soutěž Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Sedmý pod čarou je Dalibor Svrčina.
19. května
Entry list WTA 500 Berlín (od 15. do 21. června)
Podobně jako londýnský Queen's Club má famózní obsazení i další ženská pětistovka v Berlíně. Přijet mají Aryna Sabalenková, Jelena Rybakinová, Karolína Muchová a další hráčky TOP 10. V nabité konkurenci bude startovat také Linda Nosková. Kvalifikaci mají přihlášenou Nikola Bartůňková a Kateřina Siniaková.
Divoké karty: Eva Lysová
Entry list ATP 500 Queen's Club (od 15. do 21. června)
Na mužskou pětistovku v londýnském Queen's Clubu se překvapivě z hráčů TOP 10 světového pořadí přihlásil pouze Alex de Minaur. Finále bude obhajovat Jiří Lehečka a přijede i Jakub Menšík.
Entry list ATP 500 Halle (od 15. do 21. června)
Halle se může oproti Queensu pochlubit hned několika zástupci elitní desítky včetně domácí hvězdy Alexandera Zvereva. Přijedou i Félix Auger-Aliassime, Ben Shelton či Daniil Medveděv. Nechybí ani loňský vítěz Alexander Bublik. V hlavní soutěži je Tomáš Macháč, do kvalifikace se přihlásil Vít Kopřiva.
Entry list WTA 250 Nottingham (od 15. do 21. června)
Velmi početné české zastoupení by mělo být v hlavní soutěži v Nottinghamu. Start plánují Marie Bouzková, Sára Bejlek, Karolína Plíšková na chráněný žebříček, Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Hrací pole vede Iva Jovicová a dorazí i úřadující šampionka McCartney Kesslerová.
12. května
Entry list WTA 500 Queen's Club (od 8. do 14. června)
Na velmi nabité hrací pole láká ženská pětistovka v londýnském Queen's Clubu. Mezi přihlášenými najdeme Jessicu Pegulaovou, Amandu Anisimovovou, Victorii Mbokovou a také Lindu Noskovou a Marii Bouzkovou. Kvalifikaci bude hrát Karolína Plíšková.
Entry list WTA 250 Hertogenbosch (od 8. do 14. června)
Podstatně slabší bude podnik nižší kategorie v Nizozemsku. Do Hertogenbosche ale také přijedou známé hráčky, mimo jiné Jekatěrina Alexandrovová, Clara Tausonová nebo obhájkyně titulu Elise Mertensová. Z českých hráček si tento turnaj vybraly Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Přes kvalifikaci je zkusí doplnit Nikola Bartůňková.
Divoké karty: Paula Badosaová
Entry list ATP 250 Stuttgart (od 8. do 14. června)
Vynikající obsazení slibuje menší travnatý podnik ve Stuttgartu, i když se dají očekávat ještě nějaké omluvenky. Hrací pole vede domácí hvězda Alexander Zverev a z TOP 10 jsou přihlášeni také Ben Shelton, loňský šampion Taylor Fritz a Alexander Bublik. Dorazit by měli také Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Na divokou kartu by se měl vrátit do akce Nick Kyrgios.
Divoké karty: Nick Kyrgios
Entry list ATP 250 Hertogenbosch (od 8. do 14. června)
V Hertogenboschi není obsazení tak silné jako ve Stuttgartu, ale i tam se chystají hráči TOP 10. Konkrétně Félix Auger-Aliassime a Daniil Medveděv. Přijet chce i loňský vítěz Gabriel Diallo. V tuto chvíli není přihlášen žádný český tenista.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
Toho jsem se nejvíc bál