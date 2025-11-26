Češi patřili letos k naprosté špičce, vyrovnali se i Italům. V čem byli lepší už pouze Američané?
Skvělý český rok na okruhu ATP odstartoval Lehečka, když hned v prvním týdnu sezonu ovládl silně obsazenou dvěstěpadesátku v Brisbane a získal svůj druhý titul, ten první vybojoval před rokem taktéž v Austrálii v Adelaide. Ve zbytku sezony přidala česká jednička ještě dvě finále, v Queen’s Clubu ani v Bruselu však neuspěla.
Na konci února na něj navázal Macháč, který svůj premiérový titul slavil rovnou na podniku ATP 500 v Acapulcu. Díky tomuto triumfu si zajistil posun do elitní dvacítky. Ve zbytku roku už však na tento úspěch navázat nedokázal.
Jedním z největších překvapení sezony byla rozhodně Menšíkova jízda na Masters v Miami. Český teenager tehdy nebyl daleko od odstoupení z turnaje. Zachránil ho však jeden z fyzioterapeutů, který se postaral skoro o zázrak. Menšík následně vyřadil Jacka Drapera, Arthura Filse, Taylora Fritze i svůj idol Novaka Djokoviče a získal svůj premiérový titul rovnou na tisícovce.
Česká republika je tak se třemi hráči, kteří získali titul na okruhu ATP, na děleném druhém místě. Stejně na tom je i tenisová velmoc Itálie s Jannikem Sinnerem, Flaviem Cobollim a Lucianem Darderim. Tři tenisté triumfovali také z Francie, Kanady a Srbska.
Nejlépe si v této statistice vedla další velmoc. Ze Spojených států amerických vyhráli letos titul hned čtyři tenisté, Taylor Fritz, Ben Shelton, Jenson Brooksby a Learner Tien. Naopak Španělsko zachránil pouze Carlos Alcaraz a Austrálii Alex de Minaur.
Celkový přehled zemí, jejichž hráči získali titul na ATP v roce 2025
