Češi patřili letos k naprosté špičce, vyrovnali se i Italům. V čem byli lepší už pouze Američané?

Tenisová sezona 2025 je za námi a pro české tenisty se jednalo o velmi úspěšný rok. Jiří Lehečka (24), Jakub Menšík (20) i Tomáš Macháč (25) se během roku podívali do TOP 20 a získali trofej na okruhu ATP. Dostali se tak mezi naprostou tenisovou elitu, co se týče počtu hráčů z jedné země, kteří získali titul. Stejně na tom je i velmoc Itálie či Srbsko, lepší jsou pouze Američané.
Jakub Menšík a Jiří Lehečka zakončili sezonu v TOP 20 (@ ČTK / AP / Mathew Tsang/Icon Sportswire)

Skvělý český rok na okruhu ATP odstartoval Lehečka, když hned v prvním týdnu sezonu ovládl silně obsazenou dvěstěpadesátku v Brisbane a získal svůj druhý titul, ten první vybojoval před rokem taktéž v Austrálii v Adelaide. Ve zbytku sezony přidala česká jednička ještě dvě finále, v Queen’s Clubu ani v Bruselu však neuspěla.

Na konci února na něj navázal Macháč, který svůj premiérový titul slavil rovnou na podniku ATP 500 v Acapulcu. Díky tomuto triumfu si zajistil posun do elitní dvacítky. Ve zbytku roku už však na tento úspěch navázat nedokázal.

Jedním z největších překvapení sezony byla rozhodně Menšíkova jízda na Masters v Miami. Český teenager tehdy nebyl daleko od odstoupení z turnaje. Zachránil ho však jeden z fyzioterapeutů, který se postaral skoro o zázrak. Menšík následně vyřadil Jacka Drapera, Arthura Filse, Taylora Fritze i svůj idol Novaka Djokoviče a získal svůj premiérový titul rovnou na tisícovce.

Česká republika je tak se třemi hráči, kteří získali titul na okruhu ATP, na děleném druhém místě. Stejně na tom je i tenisová velmoc Itálie s Jannikem Sinnerem, Flaviem Cobollim a Lucianem Darderim. Tři tenisté triumfovali také z Francie, Kanady a Srbska.

Nejlépe si v této statistice vedla další velmoc. Ze Spojených států amerických vyhráli letos titul hned čtyři tenisté, Taylor Fritz, Ben Shelton, Jenson Brooksby a Learner Tien. Naopak Španělsko zachránil pouze Carlos Alcaraz a Austrálii Alex de Minaur.

Celkový přehled zemí, jejichž hráči získali titul na ATP v roce 2025

1. Spojené státy americké - 4
2. Česká republika, Itálie, Francie, Kanada, Srbsko - 3
7. Rusko - 2
8. Španělsko, Brazílie, Argentina, Řecko, Velká Británie, Dánsko, Německo, Norsko, Kazachstán, Nizozemsko, Austrálie, Maďarsko, Chile, Monako - 1
Jakub Hájek, TenisPortal.cz
