Češi v akci, pátek 10. 4. Plíšková má šanci na semifinále, Nosková a Bouzková začnou BJK Cup

DNES, 20:45
Karolína Plíšková bude v pátek pokračovat ve svém velmi úspěšném prvním turnaji po zdravotní pauze. Bývalá světová jednička se pokusí navázat na skvělý skalp obhájkyně titulu a ve čtvrtfinále vyzve rivalku Donnu Vekičovou. České tenistky rozehrají kvalifikační utkání Billie Jean King Cupu na švýcarské půdě. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková bude bojovat o semifinále v Linci

Češi v akci (probíhající turnaje)

Plíšková se porve o semifinále

Karolína Plíšková hraje na antuce v linecké hale svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze a vede si naprosto fenomenálně. Bývalá světová jednička předvedla parádní výkon v obou zápasech a snadno přehrála rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou i nasazenou dvojku a loňskou šampionku Jekatěrinu Alexandrovovou.

Dosáhla tak na své první čtvrtfinále od června 2024, kdy hrála finále na trávě v Nottinghamu, a rozhodně má šanci si svůj pobyt v rakouském městě protáhnout. Ve čtvrtfinále totiž vyzve svou rivalku Donnu Vekičovou, s níž má vzájemnou bilanci 7:3. Chorvatka se v poslední době trápí, figuruje mimo TOP 100 žebříčku a musela začínat v kvalifikaci.

 

WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala

• Dvouhra - čtvrtfinále •
18:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Vekičová (Chorv.)

• Čtyřhra - semifinále •
15:00 | Malečková/Škochová (ČR) – E. Liang/Z. Yang (Tchaj-wan/Čína)

 

Češky začnou kvalifikaci BJK Cupu

České tenistky rozehrají v pátek ve švýcarském Bielu souboj o postup na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Nová kapitánka Barbora Strýcová nominovala do pátečních dvouher Marii Bouzkovou a týmovou jedničku Lindu Noskovou.

Naše hráčky rozhodně nečeká jednoduchý program. Bouzková, která dorazila po triumfu na antuce v Bogotě, totiž vyzve na betonu v hale světovou jedenáctku Belindu Bencicovou. Noskovou čeká duel s nevyzpytatelnou Viktorijí Golubicovou.

 

KVALIFIKACE BJKC (Biel, Švýcarsko), tv. povrch / hala

Česko – Švýcarsko 0:0Live výsledky
13:00 | Bouzková – Bencicová
14:30 | Nosková – Golubicová

 

ATP CHALLENGER 125 MONZA (Itálie), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Reynolds/Watt (N. Zél.)

 

ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Paulson/Vrbenský (4-ČR) – Banthia/Donski (2-Indie/Bulh.)

 

ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch

• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Bayerlová/McGiffinová (4-ČR/Austr.) – Christieová/Silvaová (2-Brit.)
16:00 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Dudeneyová/Malyginová (3-Brit./Est.)

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | A. Kovačková (ČR)Paštiková (ČR)

• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (2-ČR) – Basilettiová/Pedoneová (3-It.)

 

ITF M25 MAANSHAN (Čína), tv. povrch / hala

• Dvouhra - čtvrtfinále •
04:00 | Palán (7-ČR) – McCabe (1-Austr.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Gengel (5-ČR) – Krajčí (SR)
10:00 | Siniakov (ČR) – Pankin (8-)

• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – De Jonge/Opitz (4-Niz./Něm.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Ševčíková/Voraceková (4-ČR/Něm.) – Coppezová/Van Emstová (2-Belg./Niz.)

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Donald (3-ČR) – Hallquist Lithén (Švéd.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
com
09.04.2026 20:59
Karolina smilesmilesmile

Bouzkova s smilekovou padnou uz behem dvouher smile
Mantra
09.04.2026 20:51
No vida. Positive vibrations.
https://youtu.be/phLLvh1pWmo?is=z8Vu4tZMHUa9Cky2
