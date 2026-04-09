Češi v akci, pátek 10. 4. Plíšková má šanci na semifinále, Nosková a Bouzková začnou BJK Cup
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 9. 4. | středa 8. 4. | úterý 7. 4. | pondělí 6. 4. | neděle 5. 4. | sobota 4. 4.
Plíšková se porve o semifinále
Karolína Plíšková hraje na antuce v linecké hale svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze a vede si naprosto fenomenálně. Bývalá světová jednička předvedla parádní výkon v obou zápasech a snadno přehrála rozjetou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou i nasazenou dvojku a loňskou šampionku Jekatěrinu Alexandrovovou.
Dosáhla tak na své první čtvrtfinále od června 2024, kdy hrála finále na trávě v Nottinghamu, a rozhodně má šanci si svůj pobyt v rakouském městě protáhnout. Ve čtvrtfinále totiž vyzve svou rivalku Donnu Vekičovou, s níž má vzájemnou bilanci 7:3. Chorvatka se v poslední době trápí, figuruje mimo TOP 100 žebříčku a musela začínat v kvalifikaci.
WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
18:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Vekičová (Chorv.)
• Čtyřhra - semifinále •
15:00 | Malečková/Škochová (ČR) – E. Liang/Z. Yang (Tchaj-wan/Čína)
Češky začnou kvalifikaci BJK Cupu
České tenistky rozehrají v pátek ve švýcarském Bielu souboj o postup na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Nová kapitánka Barbora Strýcová nominovala do pátečních dvouher Marii Bouzkovou a týmovou jedničku Lindu Noskovou.
Naše hráčky rozhodně nečeká jednoduchý program. Bouzková, která dorazila po triumfu na antuce v Bogotě, totiž vyzve na betonu v hale světovou jedenáctku Belindu Bencicovou. Noskovou čeká duel s nevyzpytatelnou Viktorijí Golubicovou.
KVALIFIKACE BJKC (Biel, Švýcarsko), tv. povrch / hala
Česko – Švýcarsko 0:0 | Live výsledky
13:00 | Bouzková – Bencicová
14:30 | Nosková – Golubicová
ATP CHALLENGER 125 MONZA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Reynolds/Watt (N. Zél.)
ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Paulson/Vrbenský (4-ČR) – Banthia/Donski (2-Indie/Bulh.)
ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Bayerlová/McGiffinová (4-ČR/Austr.) – Christieová/Silvaová (2-Brit.)
16:00 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Dudeneyová/Malyginová (3-Brit./Est.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | A. Kovačková (ČR) – Paštiková (ČR)
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (2-ČR) – Basilettiová/Pedoneová (3-It.)
ITF M25 MAANSHAN (Čína), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
04:00 | Palán (7-ČR) – McCabe (1-Austr.)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Gengel (5-ČR) – Krajčí (SR)
10:00 | Siniakov (ČR) – Pankin (8-)
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – De Jonge/Opitz (4-Niz./Něm.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Ševčíková/Voraceková (4-ČR/Něm.) – Coppezová/Van Emstová (2-Belg./Niz.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Donald (3-ČR) – Hallquist Lithén (Švéd.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Bouzkova s kovou padnou uz behem dvouher
