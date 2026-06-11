Češi v akci, pátek 12. 6. Plíšková vyhlíží české derby. Krejčíková a Lehečka zabojují o semifinále
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Plíšková vyhlíží české derby s Bouzkovou
Karolína Plíšková prožívá velmi povedený první turnaj na trávě po dvou letech. Bývalá finalistka Wimbledonu postoupila v Londýně přes McCartney Kesslerovou a Victorii Mbokovou (skreč) do čtvrtfinále, ovšem soupeřku se dozví až těsně před zápasem. Někdejší světová jednička bude čelit krajance Marii Bouzkové, nebo dlouholeté rivalce Donně Vekičové.
Velmi těžký úkol má před sebou Marie Bouzková, které se na trávě daří hlavně ve Wimbledonu. Její soupeřka Donna Vekičová naopak nemá problém na pažitech excelovat v rámci celého evropského kontinentu. Chorvatka ale nezačala travnatou sezonu ideálně a do hlavní fáze v Queen's Clubu se dostala až jako lucky loser.
Bouzková naopak odstartovala v Londýně velmi přesvědčivou výhrou nad Polinou Kuděrmetovovou. Jediný předchozí duel s Vekičovou odehrála v kvalifikaci na betonu v Cincinnati 2022 a zvítězila jednoznačně. Utkání se rozehrálo už ve středu a Bouzková se bude snažit v dohrávce srovnat skóre prvního setu a vynutit si tie-break.
WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
15:00 | Plíšková (ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Bouzková (ČR) – Vekičová (Chorv.) 5:6 / dohrávka
Krejčíková a Lehečka o semifinále
Barbora Krejčíková prožívá v Hertogenboschi výborný vstup do travnaté části sezony a v obou zápasech suverénně potvrdila roli favoritky. Wimbledonská šampionka si snadno poradila s Renatou Zarazúaovou i Hanne Vandewinkelovou a věří se jí i v souboji s loňskou finalistkou Elenou-Gabrielou Ruseovou.
Ve vzájemné bilanci s rumunskou hráčkou vede 2:1, ovšem poslední souboj na US Open 2024 prohrála. Krejčíková bude útočit na své třetí kariérní semifinále na trávě a absolvuje první letošní čtvrtfinále na hlavním okruhu napříč všemi povrchy.
Jiří Lehečka sice ve Stuttgartu obhájil loňskou čtvrtfinálovou účast, nicméně výkonem rozhodně nepřesvědčil. Český favorit měl v úvodním zápase obrovské potíže s Jamesem Duckworthem a rozhodně potřebuje najít lepší výkonnost už před následujícím duelem.
Čeká ho totiž šampion ročníku 2023 Frances Tiafoe. S Američanem sice ve vzájemné bilanci ztrácí 1:2 a prohrál s ním i v roce 2023 právě ve Stuttgartu, nicméně poslední střetnutí loni v kvalifikaci Davis Cupu na americké půdě jasně vyhrál. Šance jsou vyrovnané a Lehečka je jen velmi mírným kurzovým favoritem.
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Krejčíková (8-ČR) – Ruseová (Rum.)
• Čtyřhra - semifinále •
12:00 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Aojamaová/E. Liang (Jap./Tchaj-wan)
ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
17:00 | Lehečka (4-ČR) – Tiafoe (6-USA)
ATP 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Bergs/Rinderknech (Belg./Fr.)
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Viďmanová (4-ČR) – Stefaniniová (It.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra - semifinále •
18:00 | L. Fruhvirtová/Kornějevová (ČR/-) – Christieová/Silvaová (Brit.)
WTA 125 MODENA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:00 | Šalková (3-ČR) – Kawaová (Pol.)
20:30 | Samson (ČR) – K. Quevedová (5-Šp.)
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:00 | Mrva (ČR) – Ševčenko (1-Kaz.)
13:30 | Kolář (6-ČR) – Ciná (It.)
13:30 | Brunclík (ČR) – Sačko (Ukr.)
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Havlíčková (1-ČR) – Hennemannová (7-Švéd.)
12:30 | Žoldáková (ČR) – Avdejevová (3-)
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Štruplová (6-ČR) – Matoulaová (Řec.) 4:6 / dohrávka
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Munzarová/Oliveriusová (ČR)
12:30 | Pulchartová/Sedláčková (ČR) – Shaikhová/Zamarripaová (4-USA)
14:00 | Havlíčková/Lansereová (1-ČR/-) – Hejtmánková/L. Petruželová (ČR)
* bude se hrát i semifinále
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Knutsonová (2-ČR) – Ryserová (5-Švýc.)
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Kumstát (ČR) – M. Möller (2-Něm.)
10:00 | Peták (ČR) – Dutra Da Silva (4-Braz.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Baum/Peták (ČR) – O. Horák/Pecák (ČR)
13:00 | Klimas/Kumstát (ČR) – Černý/Hrazdil (ČR)
13:30 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Kravčenko/Krutych (Ukr.)
* bude se hrát i semifinále
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
14:30 | Dujka/Krejčí (ČR) – Gav. Goode/Gr. Goode (USA)
J60 LARNAKA (Kypr), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
08:00 | Mottlová (ČR) – Panovová (8-Kypr)
• Čtyřhra dívky - finále •
10:30 | Košická/Mottlová (2-SR/ČR) – Richtermanová/Šporenová (1-Izr.)
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:00 | Perutka (ČR) – Vozár (SR) 3:4 / dohrávka
09:00 | Fencl (ČR) – Rat (2-ČR)
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Meszárošová (1-ČR) – Halfarová (8-ČR)
09:00 | Langášová (ČR) – Havlíková (7-ČR) 3:6, 0:2 / dohrávka
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Černovický/Rat (1-ČR) – Feisst/Schmidt (Něm.)
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Benáčková/Meszárošová (1-ČR) – Halfarová/Havlíková (3-ČR)
J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:00 | Horský (2-ČR) – Tarlazzi (It.)
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Padrnosová (1-ČR) – Gencdalová (3-Tur.)
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | Cercelová/Padrnosová (1-Rum./ČR) – Gencdalová/Goschová (4-Tur./Rak.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
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