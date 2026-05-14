Češi v akci, pátek 15. 5. Siniaková o finále na Masters, Krejčíkovou čeká těžké semifinále
Češi v akci (probíhající turnaje)
Královna Siniaková o 18. výhru v řadě
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou v Římě dál protahují neuvěřitelnou vítěznou sérii, která se táhne už 17 zápasů. V italské metropoli neztratily set ani ve druhém utkání a společně mohou už na pátém turnaji Masters v řadě postoupit do finále.
Jejich soupeřkami v pátečním semifinále budou nasazené sedmičky Cristina Bucsaová ze Španělska a Nicole Melicharová-Martinezová reprezentující Spojené státy. S touto dvojicí se světová jednička Siniaková a dvojka Townsendová střetnou poprvé.
WTA 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA)
Krejčíková má na dosah finále v Parmě
O finálovou účast bude usilovat také Barbora Krejčíková. Bývalá parťačka Siniakové ovšem zabojuje o místo v závěrečném kole na podstatně menším turnaji a ve dvouhře. Konkrétně na podniku WTA 125 v italské Parmě.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře zatím v tomto týdnu úspěšně nabírá zápasovou praxi po dalším zranění. Po jasné výhře nad Victorií Jiménezovou Kasintsevovou potřebovala tři sety proti Anně-Leně Friedsamové i Viktoriji Golubicové. V semifinále nebude favoritkou a šance v duelu s Camilou Osoriovou jsou naprosto vyrovnané. Bude se jednat o první vzájemný souboj.
WTA 125 PARMA (Itálie), antuka
• Dvouhra - semifinále •
13:30 | Krejčíková (4-ČR) – Osoriová (7-Kol.)
ATP CHALLENGER 175 BORDEAUX (Francie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Delage/Dussin (Fr.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
ATP CHALLENGER 175 VALENCIE (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Arends/Pel (3-Niz.)
ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Bartoň/Vrbenský (3-ČR) – Cervantes/Karol (2-Šp./SR)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka
• Dvouhra - semifinále •
11:00 | Sisková (ČR) – Giovanniniová (4-Arg.)
ITF M25 LOUNY (Česko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Černý (ČR) – Kravčenko (Ukr.)
12:30 | Siniakov (8-ČR) – Jianu (1-Rum.)
12:30 | Nicod (ČR) – Schifris (Něm.)
• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Černý/Hrazdil (4-ČR) – Krajčí/Porickyj (SR/Ukr.)
J200 HANNOVER (Německo), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
10:00 | S. Marešová (ČR) – Baová (Belg.)
• Čtyřhra dívky - finále •
13:00 | S. Marešová/Oliveriusová (ČR) – Alexanderová/Lagaevová (1-Kan.)
J100 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Ladman/Lebiš (7-ČR) – Covian/Mertgens (Šp./Něm.)
10:30 | Fedor/Komínek (ČR) – Šiftar/Ťutčenko (Slovin./Ukr.)
12:00 | Luxa/Maršík (ČR) – Andrei/Burac (Rum.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
10:30 | Košická/Šedivá (6-SR/ČR) – Barsukovová/Tekerová (Něm./Maď.)
12:00 | Kardosová/Šmídová (2-Maď./ČR) – Dobričová/Dragičevičová (8-Chorv.)
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Miškovská (ČR) – Stawowiaková (7-Pol.)
• Čtyřhra dívky - finále •
11:30 | N. Iraholaová/Piccininiová (2-ČR/It.) – Ehrenbergerová/Poschová (Rak.)
J30 IZMIR (Turecko), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Rakouš (8-ČR) – Z. A. Aydin (2-Tur.)
10:30 | Šebek (ČR) – Senel (3-Tur.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Havelková (1-ČR) – Titovová (10-)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:30 | Rakouš/Šebek (ČR) – Bočarov/Erim (5-/Tur.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Havelková/Karatogmaová (1-ČR/Tur.) – Kocakayaová/Tokacová (4-Tur.)
12:00 | Dudlová/Sribnová (3-ČR/Ukr.) – Def. Özelová/Yigitová (8-Tur.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
• Dvouhra dívky - semifinále •
08:00 | Kačenová (ČR) – Khanujaová (Indie)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
10:30 | Inaayaová Viraniová/Kačenová (Keňa/ČR) – Kahiová/Wafulaová (Keňa) 6:3, 3:3 / dohrávka
* bude se hrát i čtvrtfinále a semifinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
