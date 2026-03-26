Češi v akci, pátek 27. 3. Lehečka a Siniaková o finále na Masters. Hrají i Martincová a další naděje
Lehečka a Siniaková o finále v Miami
Jiří Lehečka má na dosah své největší finále v kariéře. Na Masters v Miami prožívá český tenista znovuzrození a mezi nejlepší kvarteto prošel i díky skalpu domácí hvězdy Taylora Fritze a vítězství nad senzací turnaje Martínem Landalucem.
Také v semifinále ho čeká těžká zkouška, přestože nepotkává nikoho z užší špičky žebříčku. Vyzve nicméně nebezpečně rozjetého Arthura Filse, který má po dlouhé zdravotní pauze fantastickou formu a zajistil si na Floridě své první semifinále na Masters v kariéře. Lehečka může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2 a oplatit francouzskému talentu nedávnou porážku z Dauhá.
O postup do finále se porve i Kateřina Siniaková po boku Taylor Townsendové. Česko-americká dvojice stále neztratila set, má na kontě už osm vítězství v řadě a po triumfu v Indian Wells útočí v Miami na Sunshine Double. Jejich semifinálovými soupeřkami budou Gabriela Dabrowská s Luisou Stefaniovou.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra muži - semifinále •
20:00 | PREVIEW | Lehečka (21-ČR) – Fils (28-Fr.)
• Čtyřhra ženy - semifinále •
18:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Dabrowská/Stefaniová (3-Kan./Braz.)
WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Detiucová/Šalková (ČR) – Čiričová Bagaričová/Konjuhová (Chorv.)
15:30 | Malečková/Škochová (1-ČR) – K. Quevedová/Sorribesová (Šp.)
ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Jebens/Vega (Něm./Šp.) 4:2 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále
ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Mrva (ČR) – Coppejans (6-Belg.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:00 | Hands/Jermář (Brit./ČR) – M. Dodig/Ivaniševič (Chorv.)
ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Sisková (ČR) – Bolkvadzeová (Gruz.)
11:30 | Knutsonová (ČR) – Minnenová (4-Belg.)
12:30 | Martincová (ČR) – Stefaniniová (2-It.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Havlíčková/Samson (4-ČR) – Karamoková/Ponchetová (2-Švýc./Fr.)
ITF W50 CROISSY-BEAUBOURG (Francie), tv. povrch / hala
• Dvouhra - semifinále •
14:00 | Valdmannová (ČR) – Tanová (4-Fr.)
• Čtyřhra - semifinále •
17:30 | Stojsavljevicová/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Moratelliová/Rosatellová (2-It.)
ITF M15 OPATIJA (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Hrazdil/Majdandzic (ČR/Něm.) – čekají na soupeře
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:00 | Gengel (1-ČR) – Zick (Něm.)
ITF M15 ALTAMURA (Itálie), tv. povrch / hala
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Donald (4-ČR) – Parizzia (Švýc.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Kumstát (7-ČR) – Boogaard (Niz.)
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Filip (ČR) – Van Nunen (Niz.)
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Kumstát/Pecák (3-ČR) – Held/I. López (Něm./Šp.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J300 VRSAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Sekerková (8-ČR) – Jankovičová (14-Srb.)
* bude se hrát i semifinále
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | Ďulíková/Piňeraová (2-ČR/Šp.) – Sanonová/Schnyderová (Fr./Švýc.)
J30 ALŽÍR (Alžírsko), antuka
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Zerai (1-ČR) – Verbeet (Niz.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:00 | Ben Youssef/Zerai (1-Tun./ČR) – Minguez/Rueda (Šp.)
* bude se hrát i semifinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
