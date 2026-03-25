Češi v akci, středa 25. 3. Lehečka o semifinále na Masters. Samson překvapivě končí
Češi v akci (probíhající turnaje)
Lehečka má šanci na semifinále
Jiří Lehečka v úterním osmifinále skolil loňského semifinalistu a favorizovanou světovou sedmičku Taylora Fritze a postoupil do čtvrtfinále, v němž naopak bude sám plnit roli favorita. Poslední český zástupce ve dvouhře mužů má totiž jedinečnou šanci projít do semifinále a znovu vylepšit své maximum na prestižním Masters v Miami.
Rodák z Mladé Boleslavi nastoupí ve středu proti Martínovi Landalucemu. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj, přičemž španělský mladík v předchozím kole přežil mečbol Sebastiana Kordy a senzačního přemožitele Carlose Alcaraze vyřadil.
Kvalifikant Landaluce podobně jako Lehečka přijel do Miami po nepovedeném úvodu sezony. Teď však na Floridě prožívá nejlepší turnaj své kariéry a bude hrát první čtvrtfinále na hlavním okruhu. V Miami zapsal už šest výher v řadě.
ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra muži - čtvrtfinále •
20:00 | PREVIEW | Lehečka (21-ČR) – Landaluce (Šp.)
WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Detiucová/Šalková (ČR) – Kempenová/Pridankinová (2-Belg./-) 0:6, 6:3, 10:7
ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
Escobar/Serdarušič (4-Ekv./Chorv.) – F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) 6:1, 6:4
Isaro/Kaliyanda Poonača (Thaj./Indie) – Jans/Poljak (Niz./ČR) 6:4, 6:3
16:00 | Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Forti/Vasami (It.)
ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
Hands/Jermář (Brit./ČR) – I. Sabanov/M. Sabanov (3-Srb.) 7:5, 6:4
ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
Sisková (ČR) – M. Jorgeová (Portug.) 6:0, 6:1
Stefaniniová (2-It.) – Laboutková (ČR) 6:0, 1:6, 6:3
Knutsonová (ČR) – Novaková (Slovin.) 0:6, 7:6 (7:2), 6:3
Hodzicová (Něm.) – Samson (7-ČR) 6:4, 6:7 (5:7), 7:5
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Bayerlová/McGiffinová (ČR/Austr.) – Párrizasová/Webleyová-Smithová (Šp./Brit.)
17:00 | Havlíčková/Samson (4-ČR) – T. Mordergerová/Y. Mordergerová (Něm.)
Laboutková/Nagyová (ČR/Maď.) – Minnenová/Watsonová (Belg./Brit.) / bez boje
ITF W50 CROISSY-BEAUBOURG (Francie), tv. povrch / hala
• Dvouhra - osmifinále •
Valdmannová (ČR) – Podrezová (2-Ukr.) 4:6, 7:5, 6:2
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Stojsavljevicová/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Pavlovová/Weckerleová (-/Luc.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Kučmová (ČR) – Szabóová (Rum.)
ITF M15 SANTIAGO (Chile), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Hettlerová (ČR) – Labraňaová (2-Chile)
• Čtyřhra - osmifinále •
20:00 | Hettlerová/Roderová (ČR/Chile) – Blatterová/Grassiová (Arg.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
Huiová/Ivanovová (USA/N. Zél.) – Adeshinaová/Slavíková (2-Brit./ČR) 7:6 (9:7), 6:2
ITF M15 OPATIJA (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
Fiorentini (It.) – Hrazdil (ČR) 6:4, 6:1
• Čtyřhra - osmifinále •
Hrazdil/Majdandzic (ČR/Něm.) – Crivellaro/Oradini (3-It.) / bez boje
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
Gengel (1-ČR) – Ibrahim (Egypt) 6:3, 6:2
ITF M15 ALTAMURA (Itálie), tv. povrch / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
Donald (4-ČR) – Rapagnetta (It.) 7:5, 6:2
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
Kumstát (7-ČR) – Colombo (It.) / odloženo
J300 VRSAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
Sekerková (8-ČR) – Buculeiová (12-Rum.) 6:3, 6:4
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Boianová/Marinkovicová (3-Rum./Švéd.) – K. Blažková/Depešová (7-ČR/SR) 3:6, 6:3, 13:11
Sanonová/Schnyderová (Fr./Švýc.) – Popová/Sekerková (4-Rum./ČR) 7:6 (7:5), 6:2
Ďulíková/Piňeraová (2-ČR/Šp.) – Hirschiová/Lauvová (Austr./Lot.) 6:2, 7:6 (7:3)
J30 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
22:00 | Dragounová (ČR) – Gutiérrezová Pérezová (5-Mex.)
J30 ALŽÍR (Alžírsko), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Zerai (1-ČR) – Rebai (Tun.) 6:2, 6:1
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
