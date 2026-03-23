Češi v akci, úterý 24. 3. Muchová o semifinále na Masters, hrají i Lehečka a Siniaková
Češi v akci (probíhající turnaje)
Muchová o semifinále, Lehečka hraje čtvrtfinále
Karolína Muchová na tisícovce v Miami perfektně využila příznivý los a už dvakrát v tomto dějišti vylepšila své zdejší maximum. V souboji o semifinále ovšem letos výborně hrající českou tenistku čeká s největší pravděpodobností zatím nejtěžší zápas na turnaji, jelikož vyzve kanadskou kometu Victorii Mbokovou.
Na floridském Masters nastoupí i Jiří Lehečka, který v osmifinále změří síly s domácí hvězdou a loňským semifinalistou Taylorem Fritzem. S Američanem sice ve vzájemné bilanci prohrává 1:4, nicméně poslední střetnutí loni v Davis Cupu právě na Floridě dokázal vyhrát.
Více informací přineseme v úterý v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra ženy - čtvrtfinále •
19:00 | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Mboková (10-Kan.)
• Dvouhra muži - osmifinále •
17:00 | PREVIEW | Lehečka (21-ČR) – Fritz (6-USA)
Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - čtvrtfinále •
16:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)
WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:30 | Malečková/Škochová (1-ČR) – Piterová/Šarífová (Pol./Egypt)
ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Kopřiva (2-ČR) – Forti (It.)
16:00 | Bartoň (ČR) – Medjedovič (5-Srb.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Kopřiva/Nagal (ČR/Indie) – Sačko/Walków (Ukr./Pol.)
ATP CHALLENGER 100 ALICANTE (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Martos/Natarajan (Šp./Indie)
ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Mrva (ČR) – Rincón (Šp.)
ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Havlíčková (ČR) – Párrizasová (Šp.)
12:30 | Palicová (ČR) – F. Jorgeová (Portug.)
14:00 | Martincová (ČR) – Leeová (5-USA)
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Novaková/Šebestová (Slovin./ČR) – Bhosaleová/Hrunčáková (1-Indie/SR)
ITF W50 CROISSY-BEAUBOURG (Francie), tv. povrch / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Valdmannová (ČR) – Vaissaudová (Fr.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Fajmonová (ČR) – Maduzziová (It.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Slavíková (8-ČR) – Newberryová (13-Brit.)
ITF M15 OPATIJA (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Hrazdil (4-ČR) – Biletič (Bosna)
ITF M15 ALTAMURA (Itálie), tv. povrch / hala
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Donald/Knitter (ČR/Pol.) – Carlucci/Colasanto (It.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Kumstát (7-ČR) – Colombo (It.)
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Pecák (ČR) – Tailleu (13-Fr.)
* bude se hrát i 2. kolo
J300 VRSAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:00 | V. Svobodová (ČR) – Piňeraová (2-Šp.)
10:00 | Sekerková (8-ČR) – Manhardová (Izr.)
10:00 | Šmídová (ČR) – Marinkovicová (1-Švéd.)
10:00 | K. Blažková (5-ČR) – Ivankovicová (Švýc.)
11:30 | Ďulíková (10-ČR) – Kovalčuková (Ukr.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:00 | Kocaková/Vrajíková (Tur./ČR) – Ďulíková/Piňeraová (2-ČR/Šp.)
14:30 | Popová/Sekerková (4-Rum./ČR) – Barišičová/Kordičová (Chorv.)
14:30 | K. Blažková/Depešová (7-ČR/SR) – Čakarunová/Ivankovicová (Chorv./Švýc.)
J30 ALŽÍR (Alžírsko), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Zerai (1-ČR) – Zikara (Brit.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
