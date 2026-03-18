Češi v akci, čtvrtek 19. 3. Pět nadějí na Masters v Miami, Samson sehraje derby talentů
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 18. 3. | úterý 17. 3. | pondělí 16. 3. | neděle 15. 3. | sobota 14. 3.
Pět Čechů v Miami
Středeční program na prestižní tisícovce v Miami kompletně zhatil déšť a na kurt se mimo jiné nedostaly Tereza Valentová, Sára Bejlek ani kvalifikantka Linda Fruhvirtová. Všechny tak odehrají první kolo až ve čtvrtek, kdy ho absolvuje také Tomáš Macháč.
Do hlavní soutěže floridského Masters vstoupí i nasazená Marie Bouzková, která ovšem měla volný los v úvodním kole a bude hrát už druhé kolo. Její soupeřkou bude Elsa Jacquemotová, přemožitelka další české naděje Darji Viďmanové.
Více informací přineseme ve čtvrtek v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
21:00 | PREVIEW | Bouzková (32-ČR) – Jacquemotová (Fr.)
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
15:00 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.)
16:00 | PREVIEW | Valentová (ČR) – Volynetsová (USA)
21:00 | PREVIEW | L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
22:00 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Nava (USA)
ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Merino/Negritu (Peru/Něm.)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Rühl/Veldheer (2-Něm./Niz.)
Derby talentů v Mariboru
Slovinský Maribor bude svědkem derby talentovaných a mladých českých tenistek. Nasazená sedmička Laura Samson totiž vyzve svou krajanku Vendulu Valdmannovou. Samson, která na začátku března kralovala v Trnavě, v úvodním kole příliš nepřesvědčila a trápila se s Valentinou Ryserovou.
Naopak Valdmannová dominovala a stejně jako ve finále kvalifikace si poradila s lucky loserem Tessou Johannou Brockmannovou. Osmnáctileté české teenagerky se spolu na profesionální tour utkaly jen nedávno v ostravské hale, kde musela Samson za stavu 5:7, 1:3 ze svého pohledu skrečovat.
V akci bude také Anna Sisková a rovněž ji čeká v boji o čtvrtfinále pikantní duel. V osmifinále bude čelit turnajové čtyřce a bývalé krajance Lindě Klimovičové, která už nějakou dobu reprezentuje naše polské sousedy.
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:30 | Sisková (ČR) – Klimovičová (4-Pol.)
12:30 | Samson (7-ČR) – Valdmannová (ČR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Friedsamová/Knutsonová (Něm./ČR) – Moratelliová/Rosatellová (3-It.)
17:00 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Novaková/Šebestová (Slovin./ČR)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Pulchartová (ČR) – Esquivaová (Šp.)
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kučmová/S. Sakellaridiová (2-ČR/Řec.) – Cerbová/Svevaová Fumagalliová (It.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:30 | Siniakov (ČR) – Hussey (3-Brit.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Dimitriou/Malaszszak (Řec./Thaj.)
ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Cirotteová/Réguerová (1-Fr.) / bez boje
ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | H. Bartoň (ČR) – Zeuch (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | D. Bartoň/H. Bartoň (ČR) – Perfetti/Primucci (3-It.)
J300 VILLENA (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | T. Heřmanová (2-ČR) – Saraová (It.)
11:30 | Sekerková (7-ČR) – Thammová (1-Něm.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:30 | T. Heřmanová/Pawelská (2-ČR/Pol.) – Bonelliová/Mantaová (6-Švýc.)
J60 PRAHA (Česko), koberec / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Papavasiliu (7-ČR) – Stanczyk (1-Pol.)
09:30 | Kliment (6-ČR) – Pescosolido (It.)
11:00 | Duda (ČR) – Černovický (5-ČR)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Meszárošová (ČR) – Filipová (5-ČR)
11:00 | Slavíková (3-ČR) – Kačuškinová (6-)
12:30 | Halfarová (ČR) – Benáčková (ČR)
12:30 | Chánová (ČR) – Bervidová (ČR)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
14:00 | Kliment/Jos. Svoboda (3-ČR) – Čukanov/Stanczyk (1-Ukr./Pol.)
14:00 | Duda/Kotrc (ČR) – Černovický/Rat (2-ČR)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
15:30 | Cenklová/Holubová (ČR) – Slavíková/Těhníková (3-ČR)
15:30 | Benáčková/Meszárošová (ČR) – Halamová/Šulcová (ČR)
J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | Hafströmová/Navrátilová (3-Švéd./ČR) – Goranitiová/Koumoutseaová (Řec.)
J60 ICKERN (Německo), koberec / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
11:30 | Ladman (3-ČR) – Böhme (Něm.)
J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Ploskuňáková/Vokrojová (2-ČR) – Dragová/Grosická (7-Pol.)
12:30 | Kužilová/Michalcová (SR/ČR) – Šrejderová/Šykalovová (4-Ukr.)
14:00 | L. Kubalová/Reifová (8-SR/ČR) – Maverová/Piccininiová (3-It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře