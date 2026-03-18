Češi v akci, čtvrtek 19. 3. Pět nadějí na Masters v Miami, Samson sehraje derby talentů

VČERA, 20:00
Aktuality 6
Pět českých tenistů bude bojovat o postup na prestižní tisícovce v Miami. Zatímco Marie Bouzková absolvuje už druhé kolo, kvalifikantku Lindu Fruhvirtovou, Terezu Valentovou, Sáru Bejlek a Tomáše Macháče čeká utkání prvního kola. Laura Samson svede derby talentů s krajankou Vendulou Valdmannovou v osmifinále na větším podniku ITF v Mariboru. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Fruhvirtová odehraje první kolo v Miami

Češi v akci (probíhající turnaje)

středa 18. 3.úterý 17. 3.pondělí 16. 3. | neděle 15. 3. | sobota 14. 3.

 

Pět Čechů v Miami

Středeční program na prestižní tisícovce v Miami kompletně zhatil déšť a na kurt se mimo jiné nedostaly Tereza Valentová, Sára Bejlek ani kvalifikantka Linda Fruhvirtová. Všechny tak odehrají první kolo až ve čtvrtek, kdy ho absolvuje také Tomáš Macháč.

Do hlavní soutěže floridského Masters vstoupí i nasazená Marie Bouzková, která ovšem měla volný los v úvodním kole a bude hrát už druhé kolo. Její soupeřkou bude Elsa Jacquemotová, přemožitelka další české naděje Darji Viďmanové.

Více informací přineseme ve čtvrtek v našem denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledkyPavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
21:00 | PREVIEW | Bouzková (32-ČR) – Jacquemotová (Fr.)

• Dvouhra ženy - 1. kolo •
15:00 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.)
16:00 | PREVIEW | Valentová (ČR) – Volynetsová (USA)
21:00 | PREVIEW | L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.)

• Dvouhra muži - 1. kolo •
22:00 | PREVIEW | Macháč (ČR) – Nava (USA)

 

ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
17:00 | Paulson/Vrbenský (ČR) – Merino/Negritu (Peru/Něm.)

 

ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Rühl/Veldheer (2-Něm./Niz.)

 

Derby talentů v Mariboru

Slovinský Maribor bude svědkem derby talentovaných a mladých českých tenistek. Nasazená sedmička Laura Samson totiž vyzve svou krajanku Vendulu Valdmannovou. Samson, která na začátku března kralovala v Trnavě, v úvodním kole příliš nepřesvědčila a trápila se s Valentinou Ryserovou.

Naopak Valdmannová dominovala a stejně jako ve finále kvalifikace si poradila s lucky loserem Tessou Johannou Brockmannovou. Osmnáctileté české teenagerky se spolu na profesionální tour utkaly jen nedávno v ostravské hale, kde musela Samson za stavu 5:7, 1:3 ze svého pohledu skrečovat.

V akci bude také Anna Sisková a rovněž ji čeká v boji o čtvrtfinále pikantní duel. V osmifinále bude čelit turnajové čtyřce a bývalé krajance Lindě Klimovičové, která už nějakou dobu reprezentuje naše polské sousedy.

 

ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
09:30 | Sisková (ČR) – Klimovičová (4-Pol.)
12:30 | Samson (7-ČR)Valdmannová (ČR)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Friedsamová/Knutsonová (Něm./ČR) – Moratelliová/Rosatellová (3-It.)
17:00 | Ponchetová/Sisková (1-Fr./ČR) – Novaková/Šebestová (Slovin./ČR)

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Pulchartová (ČR) – Esquivaová (Šp.)
* bude se hrát i osmifinále

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kučmová/S. Sakellaridiová (2-ČR/Řec.) – Cerbová/Svevaová Fumagalliová (It.)

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:30 | Siniakov (ČR) – Hussey (3-Brit.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:30 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Dimitriou/Malaszszak (Řec./Thaj.)

 

ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Cirotteová/Réguerová (1-Fr.) / bez boje

 

ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | H. Bartoň (ČR) – Zeuch (Něm.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | D. Bartoň/H. Bartoň (ČR) – Perfetti/Primucci (3-It.)

 

J300 VILLENA (Španělsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | T. Heřmanová (2-ČR) – Saraová (It.)
11:30 | Sekerková (7-ČR) – Thammová (1-Něm.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:30 | T. Heřmanová/Pawelská (2-ČR/Pol.) – Bonelliová/Mantaová (6-Švýc.)

 

J60 PRAHA (Česko), koberec / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Papavasiliu (7-ČR) – Stanczyk (1-Pol.)
09:30 | Kliment (6-ČR) – Pescosolido (It.)
11:00 | Duda (ČR)Černovický (5-ČR)

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
11:00 | Meszárošová (ČR)Filipová (5-ČR)
11:00 | Slavíková (3-ČR) – Kačuškinová (6-)
12:30 | Halfarová (ČR)Benáčková (ČR)
12:30 | Chánová (ČR)Bervidová (ČR)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
14:00 | Kliment/Jos. Svoboda (3-ČR) – Čukanov/Stanczyk (1-Ukr./Pol.)
14:00 | Duda/Kotrc (ČR)Černovický/Rat (2-ČR)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
15:30 | Cenklová/Holubová (ČR)Slavíková/Těhníková (3-ČR)
15:30 | Benáčková/Meszárošová (ČR)Halamová/Šulcová (ČR)

 

J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | Hafströmová/Navrátilová (3-Švéd./ČR) – Goranitiová/Koumoutseaová (Řec.)

 

J60 ICKERN (Německo), koberec / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
11:30 | Ladman (3-ČR) – Böhme (Něm.)

 

J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Ploskuňáková/Vokrojová (2-ČR) – Dragová/Grosická (7-Pol.)
12:30 | Kužilová/Michalcová (SR/ČR) – Šrejderová/Šykalovová (4-Ukr.)
14:00 | L. Kubalová/Reifová (8-SR/ČR) – Maverová/Piccininiová (3-It.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Přidat komentář
Kreuz
18.03.2026 20:26
ty fotky s otevrenejma hubama bych tam porad nedaval, vypada jak kapr ve vane
Reagovat
com
18.03.2026 20:30
Reagovat
Kapitan_Teplak
18.03.2026 21:04
A ještě tu někoho napadnou lecjaké čuňačinky.
Reagovat
PTP
18.03.2026 21:32
Co napadlo tebe?
Reagovat
Mantra
18.03.2026 22:30
Kouření přes tepláky
Reagovat
Kapitan_Teplak
18.03.2026 22:31
že pořád nemůžu sehnat zubaře.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

TOPlist