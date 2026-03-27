Češi v akci, pátek 27. 3. Lehečka a Siniaková zabojují o finále na Masters

Dva čeští tenisté budou v pátek bojovat o postup do finále na prestižní tisícovce v Miami. Jiří Lehečka vyzve v semifinále Arthura Filse a Kateřina Siniaková bude ve čtyřhře pokračovat v útoku na prestižní Sunshine Double. Vendula Valdmannová skončila ve Francii v semifinále. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Jiří Lehečka bude bojovat o své největší finále (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Lehečka a Siniaková o finále v Miami

Jiří Lehečka má na dosah své největší finále v kariéře. Na Masters v Miami prožívá český tenista znovuzrození a mezi nejlepší kvarteto prošel i díky skalpu domácí hvězdy Taylora Fritze a vítězství nad senzací turnaje Martínem Landalucem.

Také v semifinále ho čeká těžká zkouška, přestože nepotkává nikoho z užší špičky žebříčku. Vyzve nicméně nebezpečně rozjetého Arthura Filse, který má po dlouhé zdravotní pauze fantastickou formu a zajistil si na Floridě své první semifinále na Masters v kariéře. Lehečka může srovnat vzájemnou bilanci na 2:2 a oplatit francouzskému talentu nedávnou porážku z Dauhá.

O postup do finále se porve i Kateřina Siniaková po boku Taylor Townsendové. Česko-americká dvojice stále neztratila set, má na kontě už osm vítězství v řadě a po triumfu v Indian Wells útočí v Miami na Sunshine Double. Jejich semifinálovými soupeřkami budou Gabriela Dabrowská s Luisou Stefaniovou.

Více informací najdete v našem denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

• Dvouhra muži - semifinále •
20:00 | PREVIEW | Lehečka (21-ČR) – Fils (28-Fr.)

• Čtyřhra ženy - semifinále •
18:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Dabrowská/Stefaniová (3-Kan./Braz.)

 

WTA 125 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Detiucová/Šalková (ČR) – Čiričová Bagaričová/Konjuhová (Chorv.)
15:30 | Malečková/Škochová (1-ČR) – K. Quevedová/Sorribesová (Šp.)

 

ATP CHALLENGER 125 NEAPOL (Itálie), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Grevelius/Heinonen (Švéd.) 6:4, 6:2

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Paul/Vocel (3-Švýc./ČR) – Jebens/Vega (Něm./Šp.) 6:4, 6:4

 

ATP CHALLENGER 50 SPLIT (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
Coppejans (6-Belg.) – Mrva (ČR) 6:4, 2:6, 7:6 (7:3)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
Hands/Jermář (Brit./ČR) – M. Dodig/Ivaniševič (Chorv.) / bez boje

 

ITF W75 MURSKA SOBOTA (Slovinsko), tv. povrch / hala

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Sisková (ČR) – Bolkvadzeová (Gruz.) / odloženo
Knutsonová (ČR) – Minnenová (4-Belg.) / odloženo
Martincová (ČR) – Stefaniniová (2-It.) / odloženo

• Čtyřhra - semifinále •
Havlíčková/Samson (4-ČR) – Karamoková/Ponchetová (2-Švýc./Fr.) / odloženo

 

ITF W50 CROISSY-BEAUBOURG (Francie), tv. povrch / hala

• Dvouhra - semifinále •
Tanová (4-Fr.) – Valdmannová (ČR) 7:6 (7:2), 7:6 (7:2)

• Čtyřhra - semifinále •
17:30 | Stojsavljevicová/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Moratelliová/Rosatellová (2-It.)

 

ITF M15 OPATIJA (Chorvatsko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
Hrazdil/Majdandzic (ČR/Něm.) – čekají na soupeře / odloženo

 

ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Gengel (1-ČR) – Zick (Něm.) 6:4, 6:1

 

ITF M15 ALTAMURA (Itálie), tv. povrch / hala

• Dvouhra - čtvrtfinále •
Donald (4-ČR) – Parizzia (Švýc.) 6:2, 6:1

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - osmifinále •
Kumstát (7-ČR) – Boogaard (Niz.) 3:6, 7:5, 10:7
Filip (ČR) – D. Sakellaridis (8-Řec.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 10:5

• Dvouhra - 1. kolo •
Filip (ČR) – Van Nunen (Niz.) 6:4, 4:6, 10:5

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Kumstát/Pecák (3-ČR) – Held/I. López (Něm./Šp.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

J300 VRSAR (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra dívky - semifinále •
Sekerková (8-ČR) – Pistolaová (11-It.) 6:1, 6:4

• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
Sekerková (8-ČR) – Jankovičová (14-Srb.) 3:6, 7:5, 6:4

• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | Ďulíková/Piňeraová (2-ČR/Šp.) – Sanonová/Schnyderová (Fr./Švýc.)

 

J30 ALŽÍR (Alžírsko), antuka

• Dvouhra chlapci - semifinále •
Zerai (1-ČR) – Verbeet (Niz.) 6:3, 0:6, 7:5

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
17:00 | Ben Youssef/Zerai (1-Tun./ČR) – Nicolini/Piralov (It./Ukr.)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
Ben Youssef/Zerai (1-Tun./ČR) – Minguez/Rueda (Šp.) 6:1, 7:5


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

tommr
27.03.2026 17:40
Katka Siniaková dneska bude bojovat nejen o postup do finále ale v přímém souboji si to taky rozdá s Dabrowskou o druhé místo v žebříčku ...
SinTown jsou sice kurzový favoritky ale já jejich šance vidím 50/50 ...
asgard33
27.03.2026 12:16
Jsou nějaké informace proč se nehraje v Murské Sobotě ?
tommr
27.03.2026 12:33
taky by mě to zajímalo. Na Balkáně všude prší ale to by se Murské Soboty týkat nemělo protože tam se hraje v hale ...
PTP
27.03.2026 13:56
Přehodili to do Rimavské.
Ondřej.Jirásek
27.03.2026 17:17
Napadá mě jedině vydatný déšť, kterej promočil i halu
zfloyd
27.03.2026 09:04
tak nám v ženách zůstala opět jen naše stálice Kačenka
pantera1
27.03.2026 08:26
Jirko dnes musíš húsenicu uštvat, je utahanej, aspoň ty zkus postoupit do finále . Bude to teda makačka, Arturek je namotivovanej, až běda.
PTP
27.03.2026 11:48
https://www.youtube.com/watch?v=fPO76Jlnz6c
Nevím, jestli na tohle bude bílej kluk z Kněžmostu dneska mít.
pantera1
27.03.2026 13:11
Dneska se konečně v klidu podívám, nevstávám, volnej víkend. Už mám nachystanýho velikonočniho beránka a ráno mu sežeru hlavu ke kávičce, Ovšem dnes večer k tomu dramatu to chce něco ostrýho
Kreuz
27.03.2026 13:36
a co si davas, screwdriver? to se budes jako divat doma sama?
PTP
27.03.2026 13:55
Ostrý boky v texaskách
jeronym
27.03.2026 08:11
(Po Muchovky debaklu ...)
Co je život jiného než střídavý pohyb,
od chuti ke znechucení a od znechucení ke chuti...
Duše věčně kolísá mezi obnovenou horlivostí
horlivostí obnovenou a horlivostí slábnoucí
(...Lehouši, do toho !)
Tomas_Smid_fan
27.03.2026 09:39
že by další "fanoušek" Ladislava Klímy?
Flauberta bych nepoznal, ale dobrý
jeronym
27.03.2026 10:09
nikoliv, pouze volny preklad jednoho songu!
Tomas_Smid_fan
27.03.2026 10:44
no vida, kde se autor songu inspiroval
Diabolique
27.03.2026 02:20
Je pekne, ze Lehecka nema nocni muru a hlavne mu nehrozi konec!
Vlk-v-trave
27.03.2026 09:28
Musis pockat na prewiev...;-)
Diabolique
27.03.2026 12:13
