Češi v akci, pondělí 20. 4. Fruhvirtové hrozí konec, na Masters hrají i Bartůňková a další naděje
Češi v akci (probíhající turnaje)
Čtyři naděje vstoupí do madridského Masters
V pondělí startují na prestižní tisícovce v Madridu boje o hlavní soutěž. Do kvalifikace vstoupí čtyři mladé české tenistky. Zatímco dvě z nich budou plnit roli favoritky, dalším dvěma naopak hrozí konec.
Nikola Bartůňková by si mohla na antuce ve španělské metropoli poradit se zkušenou polskou hráčkou Katarzynou Kawaovou. V podstatě žádné šance se nedávají soupeřce Dominiky Šalkové, a to domácí divoké kartě Ruth Rouraové.
Naopak Linda Fruhvirtová je jasnou outsiderkou proti Hanne Vandewinkelové, jelikož Belgičanka má v posledních měsících životní formu. Těžké to bude mít i Darja Viďmanová proti srbské naději Lole Radivojevičové, přičemž v tomto duelu jsou šance na postup naprosto vyrovnané.
WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Bartůňková (10-ČR) – Kawaová (Pol.)
10:00 | Šalková (24-ČR) – Rouraová (Šp.)
14:30 | Viďmanová (19-ČR) – Radivojevičová (Srb.)
16:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Vandewinkelová (11-Belg.)
WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Havlíčková (ČR) – Rističová (Srb.)
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Svrčina (1-ČR) – Vasilev (Bulh.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Krumich (6-ČR) – Vasami (It.)
11:30 | Forejtek (4-ČR) – Carboni (It.)
ATP CHALLENGER 75 SAVANNAH (USA), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
19:00 | Bartoň (ČR) – Galán (Kol.)
ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Kučmová (7-ČR) – Aleksejevová (Švýc.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Paštiková (2-ČR) – Rizzettová (It.)
ITF W35 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Jelínková (15-ČR) – Chapepaová (Zim.)
14:30 | Hejtmánková (6-ČR) – Petrillová (It.)
J200 ALDERSHOT (Velká Británie), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:30 | Vrtílka (ČR) – Wright (Brit.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | Vrajíková (ČR) – Savicová (Brit.)
J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Barina (ČR) – Marco (Šp.)
J30 KIGALI (Rwanda), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Bláha (ČR) – Selanikyo Gefen (Izr.)
J30 ZARAGOZA (Španělsko), antuka / hala
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Dudlová (ČR) – Crespová (Šp.)
J30 SZÉKESFEHÉRVÁR (Maďarsko), antuka / hala
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Drlík (8-ČR) – Murphy (9-Irsko)
11:30 | Jan Svoboda (5-ČR) – Siqueira (10-SR)
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Michalcová (5-ČR) – L. Juhászová (10-Maď.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
