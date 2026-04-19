Češi v akci, pondělí 20. 4. Fruhvirtové hrozí konec, na Masters hrají i Bartůňková a další naděje

DNES, 22:15
Aktuality 1
Čtyři mladé české tenistky vstoupí do kvalifikačních bojů na prestižní tisícovce ve španělském Madridu. Úvodní kolo bojů o hlavní soutěž čeká Lindu Fruhvirtovou, Nikolu Bartůňkovou, Dominiku Šalkovou a Darju Viďmanovou. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Fruhvirtová má před sebou těžkou výzvu na Masters v Madridu

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 19. 4.

 

Čtyři naděje vstoupí do madridského Masters

V pondělí startují na prestižní tisícovce v Madridu boje o hlavní soutěž. Do kvalifikace vstoupí čtyři mladé české tenistky. Zatímco dvě z nich budou plnit roli favoritky, dalším dvěma naopak hrozí konec.

Nikola Bartůňková by si mohla na antuce ve španělské metropoli poradit se zkušenou polskou hráčkou Katarzynou Kawaovou. V podstatě žádné šance se nedávají soupeřce Dominiky Šalkové, a to domácí divoké kartě Ruth Rouraové.

Naopak Linda Fruhvirtová je jasnou outsiderkou proti Hanne Vandewinkelové, jelikož Belgičanka má v posledních měsících životní formu. Těžké to bude mít i Darja Viďmanová proti srbské naději Lole Radivojevičové, přičemž v tomto duelu jsou šance na postup naprosto vyrovnané.

 

WTA 1000 MADRID (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Bartůňková (10-ČR) – Kawaová (Pol.)
10:00 | Šalková (24-ČR) – Rouraová (Šp.)
14:30 | Viďmanová (19-ČR) – Radivojevičová (Srb.)
16:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Vandewinkelová (11-Belg.)

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Havlíčková (ČR) – Rističová (Srb.)

 

ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka

ProgramMístní časLive výsledky | Pavouk dvouhraPavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Svrčina (1-ČR) – Vasilev (Bulh.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Krumich (6-ČR) – Vasami (It.)
11:30 | Forejtek (4-ČR) – Carboni (It.)

 

ATP CHALLENGER 75 SAVANNAH (USA), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
19:00 | Bartoň (ČR) – Galán (Kol.)

 

ITF W75 CHIASSO (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Kučmová (7-ČR) – Aleksejevová (Švýc.)

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Paštiková (2-ČR) – Rizzettová (It.)

 

ITF W35 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Jelínková (15-ČR) – Chapepaová (Zim.)
14:30 | Hejtmánková (6-ČR) – Petrillová (It.)

 

J200 ALDERSHOT (Velká Británie), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:30 | Vrtílka (ČR) – Wright (Brit.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:30 | Vrajíková (ČR) – Savicová (Brit.)

 

J30 SHKODËR (Albánie), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Barina (ČR) – Marco (Šp.)

 

J30 KIGALI (Rwanda), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Bláha (ČR) – Selanikyo Gefen (Izr.)

 

J30 ZARAGOZA (Španělsko), antuka / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
14:30 | Dudlová (ČR) – Crespová (Šp.)

 

J30 SZÉKESFEHÉRVÁR (Maďarsko), antuka / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Drlík (8-ČR) – Murphy (9-Irsko)
11:30 | Jan Svoboda (5-ČR) – Siqueira (10-SR)

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Michalcová (5-ČR) – L. Juhászová (10-Maď.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
MARECEK7
19.04.2026 22:32
Muška se odhlásila z Madridu
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist