Češi v akci, pondělí 3. 8. Plíšková, Valentová, Bartůňková a Kopřiva na Masters. Fruhvirtová končí

VČERA, 22:15
Aktuality 28
Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Nikola Bartůňková odehrají první kolo na prestižní tisícovce v kanadském Torontu a všechny budou čelit zajímavé výzvě. Vít Kopřiva začne na Masters v Montrealu a může zařídit české derby. Trápící se Linda Fruhvirtová zakončila své působení na podniku WTA 125 ve Varšavě hned v prvním kole. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková začne na Masters v Kanadě (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 2. 8.sobota 1. 8.

 

Plíšková a další Češi začnou na Masters

V rámci pondělního programu na kanadském Masters v Torontu vstoupí do turnaje dvě české naděje. Bývalá světová jednička a finalistka National Bank Open z roku 2021 Karolína Plíšková bude čelit kontroverzní Ukrajince Oleksandře Olijnykovové.

Bude se jednat o první vzájemný zápas a Češka bude plnit roli jasné favoritky. Plíšková má za sebou docela povedené antukové jaro i travnatou část sezony, ale po letošním návratu na elitní okruh z dlouhé zdravotní pauzy toho na betonech moc neodehrála. I tak by si ovšem měla s Olijnykovovou poradit.

Rovněž Tereza Valentová bude mít zajímavou výzvu. Nastoupí totiž proti Taylor Townsendové, deblové parťačce Kateřiny Siniakové, a může zajistit derby s krajankou Marií Bouzkovou ve druhém kole. Česká tenistka bude favoritkou na postup, nicméně Townsendová už několikrát ukázala, že i ve dvouhře umí být hodně nebezpečná.

Do akce půjdou také Nikola Bartůňková a Vít Kopřiva, kteří měli nastoupit už v neděli, ale déšť jim to nedovolil. Bartůňkovou čeká souboj s domácí hvězdou a grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou. Kopřiva změří síly s domácí divokou kartou Alexisem Galarneauem a může zařídit české derby s Jiřím Lehečkou.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V PREVIEW.

 

WTA 1000 TORONTO (Kanada), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Olijnykovová (Ukr.)
20:00 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.)
23:00 | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Townsendová (USA)

 

ATP MASTERS 1000 MONTREAL (Kanada), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.)

 

WTA 125 VARŠAVA (Polsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Kawaová (5-Pol.) – L. Fruhvirtová (ČR) 4:6, 6:4, 7:6 (7:5)

 

ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Řeček (ČR) – Topo (8-Něm.) 6:4, 6:4
Mrva (5-ČR) – Kicker (10-Arg.) 6:4, 6:2

 

ATP CHALLENGER 75 GRODZISK MAZOWIECKI (Polsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Čížek (ČR) – Bašič (5-Bosna) 6:4, 1:1 / skreč

 

ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Lazarov (Bulh.) – Kellovský (ČR) 6:0, 6:1

 

ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Serbanová (6-It.) – Suchá (ČR) 6:2, 6:4
14:00 | Laboutková (4-ČR) – Solakovová (Něm.)
16:00 | Paštiková (1-ČR) – Rouraová (12-Šp.)

 

ITF M25+H TAUSTE (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
21:00 | Ayeni/Palán (1-USA/ČR) – R. Ferrer/Sanclemente (Šp.)

 

ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
M. Fröhlich (16-ČR) – Džurdža (Ukr.) 6:4, 6:3
Klimas (3-ČR) – D. Blažka (ČR) 6:3, 4:6, 10:6
Pizzigoni (5-It.) – Vrtílka (14-ČR) 6:2, 7:5
Sec (USA) – Baum (2-ČR) 7:6 (7:1), 7:6 (9:7)

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Dáv. Bakonyi (4-Maď.) – Bien (ČR) 6:3, 6:2

 

ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Thurner (2-Něm.) – D. Petrofský (ČR) 6:3, 7:6 (7:4)
Marek (Pol.) – Homola (9-ČR) 6:3, 6:1
14:30 | Michnev (5-ČR) – Solarski (Pol.)
14:30 | V. Horák (ČR) – El Natour (15-Liban.)
15:00 | Frömel (ČR) – Vulpitta (3-It.)

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Frömel (ČR) – Terblanche (JAR) 6:4, 6:0

 

J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
13:30 | Hrubý (ČR) – Selmi (Rak.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Ehrenbergerová (Rak.) – T. Růžičková (ČR) 3:6, 7:5, 6:0
Holubová (ČR) – Stuhrová (Rak.) 5:7, 6:0, 6:1
10:30 | Padrnosová (ČR) – Srejicová (Rak.)
10:30 | Benetková (ČR) – Corciovaová (Rak.)
10:30 | Dari Dušková (ČR) – Montenetová (It.)
10:30 | Suchánková (ČR) – Kočišová (SR)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
18:30 | Hrubý/Trajgel (ČR/Kaz.) – Brunner/Friessnegger (Rak.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
17:00 | Benetková/Dari Dušková (ČR) – Schauerová/J. Song (Rak./Čína)
17:00 | Dragičevičová/Šedivá (Chorv./ČR) – Corciovaová/Poschová (Rak.)
17:00 | Berskaová/T. Růžičková (Kan./ČR) – Reichenbachová/Schwaigerová (Rak.)

 

J60 SLOVENSKÁ LUPČA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Pajer (ČR) – Herman (SR)
13:30 | Buba (ČR)Onderka (7-ČR)
13:30 | Klar (5-ČR) – Talama (9-Ukr.)

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Weissová (SR) – Žáčková (4-ČR) 6:1, 5:7, 10:5
Nituová (1-Mol.) – Gabzdylová (ČR) 6:2, 6:3
Šamenkovová (2-) – Jenčíková (ČR) 7:5, 6:3
Taxová (ČR) – Cichoňová (Pol.) 7:5, 6:2

 

J60 KIGALI (Rwanda), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | N. Moravec (1-ČR) – Murinzi (Rwanda)

 

J60 PORTO (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Bellová (Brit.) – Zimová (ČR) 6:2, 6:2

 

J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
16:30 | Volín (ČR) – Felix (8-Dom. rep.)
18:00 | J. Tichý (ČR) – Martins Novaes (Braz.)

 

J30 BENIDORM (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
14:00 | A. Svobodová (ČR) – Alvarezová (Mex.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

28
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 17:27
FruLinda opět prohra o dva míče Tvl, to už musí prorazit, ale prostě si musí víc věřit.
Přece nechce takhle blbě prohrávat donekonečna.
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George_Renel
03.08.2026 17:24
Tímto softtenisem je Linda bez šance.
Soupeřka nebyla o nic lepší.
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 17:35
Nevím, jestli jsem ji naposledy viděl proti Báře nebo komu, ale tam hrála poměrně zostra, ale výhru to stejně nepřineslo. Chybí jí vítězný duch, potřebuje nějakého motivátora a taky někoho na zefektivnění servisu. Ten nemá špatný, zlepšila ho, ale i přes razanci nepřináší body ani převahu.
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Kapitan_Teplak
03.08.2026 17:18
LiFru na cestě do podbalubí za ségrou.
Proč se proboha zbavovala toho slovenského trenéra
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 16:39
Na FruLindu fakt není žádný stream?
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Mony
03.08.2026 16:07
Proti Polce v Polsku taky není žádný med
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 16:11
Linda nevyhraje dva sety po sobě
Třetího se obávám. Potřebuje se probrat, nejen dnes, celkově.
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 16:40
už je zas break dole
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tommr
03.08.2026 15:19
Linda Fruhvirtová vyhrála první set 6:4 i když nehraje nic mimořádnýho. Kawa je ideální soupeřka na to aby Linda zlomila tu černou sérii porážek z poslední doby ...
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tommr
03.08.2026 16:08
druhej set ale získala Kawa která začíná Lindu přehrávat ...
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P.T.P.
03.08.2026 16:10
Třetí set je na tobě, frajere!
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 16:41
přesně, kdyby napsal, že u ní moc velké šance na výhru nevidí, mohl být klid ve dvou.
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Sinetlive13
03.08.2026 09:35
V Montrealu pršelo a Ondřej Jirásek to ještě nezaregistroval. Kopřiva první zápas na centru v 11:00 místního času, u nás v 17 hod..
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Ondřej.Jirásek
03.08.2026 14:38
Ježiši, tak pardon, že nepracuju 24/7. Velká omluva
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P.T.P.
03.08.2026 16:01
Automatická Ignorace.
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darek.vrana
03.08.2026 09:24
A Kopřiva?
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Newcombe
03.08.2026 07:04
OT - Ta Vondroušová si za to může sama! Nikde není ten článek, tak píšu sem. Dle toho jak znám MV - styl dřívějších rozhovorů, tak fakt věřím spíš komisařce. Měla to mlčky zkousnout, chjo
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GaelM
03.08.2026 09:41
Ten článek tu vážně chybí, takhle se akorát různě v komentářích trousí různé náznaky. Hlavně, že Brenda měla článku asi 8, když po roce zvedla zadek a pinkla si kvalifikaci nejnižšího levelu smile
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tenisman1233
03.08.2026 09:44
Článek je dole z 1.8.

https://www.tenisportal.cz/zpravy/vondrousova-musela-dostat-ctyrlety-trest-je-to-nestastne-ale-jina-moznost-nebyla-tvrdi-itia-58397/
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GaelM
03.08.2026 09:53
Ten jsem četl, ale přišlo mi to jen jako shrnutí již dávno publikovaných informací. Čekal jsem nějaký průlom, když vícero lidí v komentářích najednou vypisuje, jak je to už jasné a Markéta si za to může sama...
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tenisman1233
03.08.2026 10:05
Toto by mělo být oficiální rozhodnutí a odůvodnění,které vydala ITIA :
https://www.itia.tennis/news/sanctions/full-decision-in-the-marketa-vondrousova-case-published/
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Frick
03.08.2026 05:58
OT: Proč se Azarenka vytratila? To je tak těžký napsat na socky "učinila jsem rozhodnutí se již do profi tenisu nevrátit, bylo to krásné a bylo toho dost"

Nemám rád tyhle nekonce. Není to neslušné vůči celé tenisové veřejnosti?
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GaelM
03.08.2026 09:39
Je poslední dobou takovým nepěkným zvykem, že se dřívější elitní hráčky na stará kolena vracejí naposledy vytěžit své slavné jméno, objet výletním tempem velké turnaje a shrábnout prize money.

Tak už asi ani nemá smysl ohlašovat konec, když všichni tuší, že je to blábol
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 10:15
jenom tě napíná
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com
02.08.2026 22:33
Po měsíci se konečně ukáže Karolína smile
Hlavně aby tu namachrovanou Ukrajinku dala
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Blondie
02.08.2026 22:37
Budu drzet pesti............ Ukrajince
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LiJ
02.08.2026 22:38
Pěst fo oka leda
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baba
02.08.2026 23:32
To snad ne!!!! Doufám, že ji Kája sfoukne!!!
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