Češi v akci, pondělí 3. 8. Plíšková, Valentová, Bartůňková a Kopřiva na Masters. Fruhvirtová končí
Češi v akci (probíhající turnaje)
Plíšková a další Češi začnou na Masters
V rámci pondělního programu na kanadském Masters v Torontu vstoupí do turnaje dvě české naděje. Bývalá světová jednička a finalistka National Bank Open z roku 2021 Karolína Plíšková bude čelit kontroverzní Ukrajince Oleksandře Olijnykovové.
Bude se jednat o první vzájemný zápas a Češka bude plnit roli jasné favoritky. Plíšková má za sebou docela povedené antukové jaro i travnatou část sezony, ale po letošním návratu na elitní okruh z dlouhé zdravotní pauzy toho na betonech moc neodehrála. I tak by si ovšem měla s Olijnykovovou poradit.
Rovněž Tereza Valentová bude mít zajímavou výzvu. Nastoupí totiž proti Taylor Townsendové, deblové parťačce Kateřiny Siniakové, a může zajistit derby s krajankou Marií Bouzkovou ve druhém kole. Česká tenistka bude favoritkou na postup, nicméně Townsendová už několikrát ukázala, že i ve dvouhře umí být hodně nebezpečná.
Do akce půjdou také Nikola Bartůňková a Vít Kopřiva, kteří měli nastoupit už v neděli, ale déšť jim to nedovolil. Bartůňkovou čeká souboj s domácí hvězdou a grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou. Kopřiva změří síly s domácí divokou kartou Alexisem Galarneauem a může zařídit české derby s Jiřím Lehečkou.
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V PREVIEW.
WTA 1000 TORONTO (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Olijnykovová (Ukr.)
20:00 | PREVIEW | Bartůňková (ČR) – Andreescuová (Kan.)
23:00 | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Townsendová (USA)
ATP MASTERS 1000 MONTREAL (Kanada), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Galarneau (Kan.)
WTA 125 VARŠAVA (Polsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Kawaová (5-Pol.) – L. Fruhvirtová (ČR) 4:6, 6:4, 7:6 (7:5)
ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Řeček (ČR) – Topo (8-Něm.) 6:4, 6:4
Mrva (5-ČR) – Kicker (10-Arg.) 6:4, 6:2
ATP CHALLENGER 75 GRODZISK MAZOWIECKI (Polsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Čížek (ČR) – Bašič (5-Bosna) 6:4, 1:1 / skreč
ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Lazarov (Bulh.) – Kellovský (ČR) 6:0, 6:1
ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Serbanová (6-It.) – Suchá (ČR) 6:2, 6:4
14:00 | Laboutková (4-ČR) – Solakovová (Něm.)
16:00 | Paštiková (1-ČR) – Rouraová (12-Šp.)
ITF M25+H TAUSTE (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
21:00 | Ayeni/Palán (1-USA/ČR) – R. Ferrer/Sanclemente (Šp.)
ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
M. Fröhlich (16-ČR) – Džurdža (Ukr.) 6:4, 6:3
Klimas (3-ČR) – D. Blažka (ČR) 6:3, 4:6, 10:6
Pizzigoni (5-It.) – Vrtílka (14-ČR) 6:2, 7:5
Sec (USA) – Baum (2-ČR) 7:6 (7:1), 7:6 (9:7)
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Dáv. Bakonyi (4-Maď.) – Bien (ČR) 6:3, 6:2
ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Thurner (2-Něm.) – D. Petrofský (ČR) 6:3, 7:6 (7:4)
Marek (Pol.) – Homola (9-ČR) 6:3, 6:1
14:30 | Michnev (5-ČR) – Solarski (Pol.)
14:30 | V. Horák (ČR) – El Natour (15-Liban.)
15:00 | Frömel (ČR) – Vulpitta (3-It.)
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Frömel (ČR) – Terblanche (JAR) 6:4, 6:0
J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
13:30 | Hrubý (ČR) – Selmi (Rak.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Ehrenbergerová (Rak.) – T. Růžičková (ČR) 3:6, 7:5, 6:0
Holubová (ČR) – Stuhrová (Rak.) 5:7, 6:0, 6:1
10:30 | Padrnosová (ČR) – Srejicová (Rak.)
10:30 | Benetková (ČR) – Corciovaová (Rak.)
10:30 | Dari Dušková (ČR) – Montenetová (It.)
10:30 | Suchánková (ČR) – Kočišová (SR)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
18:30 | Hrubý/Trajgel (ČR/Kaz.) – Brunner/Friessnegger (Rak.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
17:00 | Benetková/Dari Dušková (ČR) – Schauerová/J. Song (Rak./Čína)
17:00 | Dragičevičová/Šedivá (Chorv./ČR) – Corciovaová/Poschová (Rak.)
17:00 | Berskaová/T. Růžičková (Kan./ČR) – Reichenbachová/Schwaigerová (Rak.)
J60 SLOVENSKÁ LUPČA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Pajer (ČR) – Herman (SR)
13:30 | Buba (ČR) – Onderka (7-ČR)
13:30 | Klar (5-ČR) – Talama (9-Ukr.)
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Weissová (SR) – Žáčková (4-ČR) 6:1, 5:7, 10:5
Nituová (1-Mol.) – Gabzdylová (ČR) 6:2, 6:3
Šamenkovová (2-) – Jenčíková (ČR) 7:5, 6:3
Taxová (ČR) – Cichoňová (Pol.) 7:5, 6:2
J60 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | N. Moravec (1-ČR) – Murinzi (Rwanda)
J60 PORTO (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Bellová (Brit.) – Zimová (ČR) 6:2, 6:2
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
16:30 | Volín (ČR) – Felix (8-Dom. rep.)
18:00 | J. Tichý (ČR) – Martins Novaes (Braz.)
J30 BENIDORM (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
14:00 | A. Svobodová (ČR) – Alvarezová (Mex.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Přece nechce takhle blbě prohrávat donekonečna.
Soupeřka nebyla o nic lepší.
Proč se proboha zbavovala toho slovenského trenéra
Třetího se obávám. Potřebuje se probrat, nejen dnes, celkově.
https://www.tenisportal.cz/zpravy/vondrousova-musela-dostat-ctyrlety-trest-je-to-nestastne-ale-jina-moznost-nebyla-tvrdi-itia-58397/
https://www.itia.tennis/news/sanctions/full-decision-in-the-marketa-vondrousova-case-published/
Nemám rád tyhle nekonce. Není to neslušné vůči celé tenisové veřejnosti?
Tak už asi ani nemá smysl ohlašovat konec, když všichni tuší, že je to blábol
Hlavně aby tu namachrovanou Ukrajinku dala