Češi v akci, středa 15. 4. Hrdinka Nosková je favoritka, Kopřiva o čtvrtfinále. Martincová hrát nebude

Linda Nosková vstoupí do singlového turnaje na pětistovce ve Stuttgartu. Hrdinka nedávného utkání Poháru Billie Jean Kingové nastoupí k utkání prvního kola jako jasná favoritka. Vít Kopřiva se porve na podniku stejné kategorie v Mnichově už o čtvrtfinále. Tereza Martincová se na větším podniku ITF ve Slovinsku na kurt nedostane, nastoupit by mohla Anna Sisková. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Češi v akci (probíhající turnaje)

Hrdinka Nosková je ve Stuttgartu favoritka

Linda Nosková se před pár dny nejvýrazněji podílela na postupu českého týmu na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Talentovaná Češka zvládla na betonu v hale v Bielu souboj s Viktorijí Golubicovou i bitvu s Belindou Bencicovou, v níž odvracela tři mečboly, a už v tomto týdnu se musela adaptovat na úplně jiné podmínky.

Halovou antuku ve Stuttgartu si vyzkoušela v několika trénincích a také v deblové soutěži po boku Terezy Mihalíkové. Česko-slovenský tandem skončil hned na úvod po jasné porážce s americkou dvojicí Alycia Parksová, Alana Smithová.

Vstup do singlového turnaje by ale Nosková i přes minimum času na změnu povrchu měla zvládnout. Bude totiž plnit roli jednoznačné favoritky proti Shuai Zhang. S čínskou veteránkou se utká poprvé a očekává se vítězství ve dvou setech.

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | PREVIEW | Nosková (ČR) – Shuai Zhang (Čína)

 

Kopřiva zabojuje už o čtvrtfinále

Zatímco Nosková do turnaje ve Stuttgartu teprve vstupuje, Vít Kopřiva se v nedalekém Mnichově porve už o čtvrtfinálovou účast. Český tenista využil velmi příznivý los pro první kolo a poradil si ve třech setech s domácím outsiderem a teenagerem Justinem Engelem. S největší pravděpodobností mnohem těžší zápas ho čeká v osmifinále s nasazeným Lucianem Darderim.

Kopřiva bude usilovat o své páté kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu, už třetí v této sezoně. Asi nepřekvapivě si všechna čtyři předchozí zahrál právě na oblíbených antukových kurtech. Na nejpomalejším povrchu je nejúspěšnější i jeho favorizovaný protivník Darderi, s nímž má vzájemnou bilanci 3:2. Také pošesté se potkávají na oranžové drti.

 

ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
16:30 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Darderi (6-It.)

 

ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Harrison/Skupski (3-USA/Brit.)

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Malečková/Škochová (4-ČR) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.)

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
Bhosaleová/Učidžimaová (Indie/Jap.) – Bayerlová/McGiffinová (ČR/Austr.) 6:3, 6:3

 

ATP CHALLENGER 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | F. Duda/Vrbenský (ČR) – Gillé/Verbeek (1-Belg./Niz.)

 

ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE (USA), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
18:30 | Bartoň (ČR) – Johns (USA)

• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Jermář/Kielan (ČR/Pol.) – Arias/Ingildsen (2-Bol./Dán.)

 

ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Sisková (ČR) – Burillová (Šp.)
Martincová (ČR) – čeká na soupeřku / zrušeno

• Čtyřhra - osmifinále •
Laboutková/Vlčková (ČR) – Fusilová/Virmaniová (Slovin./Kan.) / odloženo

• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Šebestová (15-ČR) – Zantedeschiová (3-It.)
15:30 | Laboutková (12-ČR) – Lukasová (4-Chorv.)
* bude se hrát i 1. kolo hlavní soutěže

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Štruplová (4-ČR) – Dolsová (Šp.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:5)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | Gengel (1-ČR) – Krajčí (SR)

 

ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Donald (ČR) – Chopra (USA)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Hejtmánková (ČR) – Zoppasová (Fr.) 6:4, 6:2
14:30 | Suchá (ČR) – Golovinová (8-)

 

ITF W15 ORLANDO (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
19:00 | L. Petruželová (ČR) – Bredbergová (Šp.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Michálková (ČR) – Wildgruberová (Něm.) 6:2, 7:6 (9:7)
Lucianová (It.) – Ševčíková (ČR) 6:2, 6:3

 

ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

• Čtyřhra - osmifinále •
E. Vasa/I. Vasa (Fin.) – Hrazdil/Pecák (ČR) 6:3, 6:4

 

ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala

• Dvouhra - 1. kolo •
Palán (2-ČR) – Stringer (USA) 3:6, 7:6 (9:7), 6:4

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Kozlovský (ČR) – Batin (Rum.) 2:6, 6:3, 6:2
Čížek (ČR) – Ifi (Belg.) 6:2, 6:4

 

J300 BEAULIEU-SUR-MER (Francie), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | Sekerková (8-ČR) – Mantaová (Švýc.)

• Čtyřhra dívky - semifinále •
15:00 | Sekerková/Sybická (ČR/Pol.) – Piňeraová/Zhenikhovová (1-Šp./Něm.)

 

J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka

• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
10:00 | Komínek (ČR) – R. Pérez (16-Šp.)
11:30 | D. Vágner (ČR) – Thies (3-Něm.)
11:30 | Maršík (ČR) – Savano (4-USA)

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
08:30 | L. Slaměníková (16-ČR) – Cozmaová (Rum.)
08:30 | Vrajíková (ČR) – Anikinová (8-Est.)
08:30 | V. Svobodová (ČR) – Kostecká (6-Pol.)
08:30 | K. Blažková (1-ČR) – Rusnačková (SR)
08:30 | M. Jiroušková (ČR) – Tuová (4-USA)
10:00 | Levinská (ČR) – Marinová (13-It.)
10:00 | S. Marešová (ČR) – Depešová (12-SR)
10:00 | Bervidová (ČR) – Popová (5-Rum.)
10:00 | Oliveriusová (14-ČR) – Masaryková (SR)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
17:00 | Čank/Dujka (ČR) – Adamson/Genereux (7-Kan.)
17:00 | Maršík/D. Vágner (ČR) – Karpiňski/Majdandzic (5-Pol./Něm.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | S. Marešová/Oliveriusová (8-ČR)M. Jiroušková/Peternelová (ČR/Slovin.)
15:30 | L. Slaměníková/V. Svobodová (ČR) – Kovačevičová/Tuová (1-Bosna/USA)
15:30 | Levinská/Masaryková (ČR/SR) – Kostecká/Nemcseková (7-Pol./Maď.)
15:30 | Mottlová/Rusnačková (ČR/SR) – K. Blažková/Montoyaová (2-ČR/USA)

• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
17:00 | Černovický/Fidler (ČR) – Bernovskyj/Ťutčenko (Ukr.) 5:7, 1:0 / dohrávka

 

J100 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Mohamed (ČR) – Stanczyk (Pol.)

 

J60 GABORONE (Botswana), tv. povrch

• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | L. Koutová (6-ČR) – Georgeová (Zim.)
09:30 | V. Koutová (ČR) – Zhuwakiniová (3-Zim.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | L. Koutová/V. Koutová (4-ČR) – Kasekeová/Moshaoaová (Zim./Bot.)

 

J30 BRIDGETOWN (Barbados), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
15:00 | D. Soukup (ČR) – Licorish (Barb.)

 

J30 HASSELT (Belgie), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:30 | Šulcová (4-ČR) – Gybelsová (Belg.)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | A. Štěpánek/K. Štěpánek (ČR) – De Marteau/Hosten (2-Belg.)

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
11:30 | Vymazal (10-ČR) – Friessnegger (Rak.)
11:30 | Laššan (14-ČR) – Kielb (Pol.)

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
08:30 | Roiková (ČR) – Maierová (6-Rak.)
10:00 | Nantlová (ČR) – Andoneguiová Sehnalovová (2-Brit.)
11:30 | Mojžíšová (1-ČR) – Fletcherová (Brit.)
13:00 | Havlíková (15-ČR) – Rackovová (Rak.)

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:30 | Laššan/Vymazal (5-ČR) – Brunner/Friessnegger (Rak.)
14:30 | Jan Svoboda/Wirgler (ČR) – Valter/K. Wan (4-/Hong.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:00 | Nantlová/Skořepová (ČR) – Virtanenová/Wennerströmová (6-Fin.)
13:00 | Kučerová/Schmidová (ČR) – Corciovaová/Iozziová (2-Rak./It.)
16:00 | Havlíková/Schovancová (ČR) – Ehrenbergerová/Schauerová (7-Rak.)

 

J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Posmyková (ČR) – Stratulatová (Něm.) / bez boje
09:00 | Hubáčková (ČR) – Balsigerová (Švýc.)
12:00 | Padrnosová (5-ČR) – Franckeová (Švýc.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kreuz
15.04.2026 14:46
Noskova rekla ze antukovou cast chce jen prezit, ale ja ocekavam jasnou vyhru a pri nejmensim ctvrtfinale. Paolini naopak je uplne z formy, tenhle rok na antuce asi uplne vysumi.
tommr
15.04.2026 10:50
Nosková - 50/50

Sisková - 50/50

Kopřiva - jasná výhra
pantera1
15.04.2026 11:14
U Vítka bych dala spíš jasnou prohru, ať to vyjde .
Tomas_Smid_fan
15.04.2026 11:29
Vítek out
603262
15.04.2026 10:49
Máte někdo info, proč se zrušily turnaje na Štvanici? ITF i Challenger je zrušenej. Byl to jediný turnaj v Praze mimo WTA a už tu není nic. Před třemi lety se hrálo na Stromovce, Štvanici a Spojích a letos nikde. :(
subaru
15.04.2026 08:16
Číňanku nepodceňovat.
tenisman1233
15.04.2026 09:34
Vyhrála přece jen Letošní AO.
Tomas_Smid_fan
14.04.2026 22:43
Lyska chce taky Porsche, tak proto neposílila ten německý propadák
com
14.04.2026 20:23
Hrdinka smileková
A bratr Siniakové je kde
Ondřej.Jirásek
14.04.2026 20:27
Ten si asi po hrdinském činu v Egyptě dává volno
com
14.04.2026 21:20
to jo, premierovej titul na ITFku, to budou pařby jeste nekolik tydnu smile
