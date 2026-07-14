Češi v akci, úterý 14. 7. Lekce od Krejčíkové a Valentové? Krumicha čeká životní zápas, tři naděje končí
Češi v akci (probíhající turnaje)
pondělí 13. 7. | neděle 12. 7. | sobota 11. 7.
Dominance Krejčíkové a Valentové? Nastoupí i Šalková
Barbora Krejčíková a Tereza Valentová by měly v osmifinálové fázi na turnaji v Aténách doplnit krajanku Sáru Bejlek. Obě totiž budou v prvním kole plnit roli jasné favoritky. Krejčíková, která má za sebou povedenou travnatou část sezony, začne proti Viktoriji Tomovové. Bulharka se momentálně nachází až ve třetí stovce žebříčku. Ve vzájemné bilanci sice nad Češkou vede 2:1, nicméně poslední souboj se uskutečnil v roce 2016.
Valentová vyzve mladou belgickou naději Sofii Costoulasovou. Česká kometa loňské sezony má mnohem víc zkušeností s hlavním ženským okruhem než bývalá juniorská světová dvojka a měla by mít na kurtu převahu. S Costoulasovou se utkala již předloni na turnaji ITF a vyhrála ve dvou setech.
Solidní šanci na postup má také Dominika Šalková na antuce v Rumunsku. Její soupeřkou bude ruská kvalifikantka Alevtina Ibragimovová, které patří až 275. pozice. Šalková se letos velmi trápí a prohrála poslední tři zápasy, nicméně roli mírné favoritky by měla splnit.
WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Krejčíková (3-ČR) – Tomovová (Bulh.)
19:30 | T. Valentová (7-ČR) – Costoulasová (Belg.)
WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Ibragimovová (-) – Šalková (ČR) 6:2, 7:5
ATP 250 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | F. Duda/Vrbenský (ČR) – J. Nam/Niklas-Salminen (Korea/Fin.)
Začnou i Svrčina, Krumich a Kolář
Na mužských antukových turnajích ATP se představí tři čeští tenisté, kteří nejsou v elitní stovce žebříčku, ale využili slabší konkurence těsně po skončení Wimbledonu a zahrají si hlavní soutěž na nejvyšší úrovni.
Dalibor Svrčina vyzve bulharskou hvězdu a bývalou světovou trojku Grigora Dimitrova, který bude favoritem. Martin Krumich si poprvé v kariéře vyzkouší hlavní soutěž na nejvyšší tour a bude čelit Stefanovi Travagliovi. S Italem vyhrál jediný předchozí souboj loni na challengeru.
Hlavní soutěž na nejvyšší úrovni si poprvé od Wimbledonu 2022 zahraje Zdeněk Kolář. A hned v prvním kole má velmi těžkou výzvu v podobě nasazené šestky Juana Manuela Cerúndola. Český tenista bude výrazným outsiderem.
ATP 250 BASTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Dimitrov (Bulh.) – Svrčina (ČR) 7:6 (7:5), 1:6, 6:4
13:30 | Krumich (ČR) – Travaglia (It.)
ATP 250 GSTAAD (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
J. M. Cerúndolo (6-Arg.) – Kolář (ČR) 4:6, 6:3, 6:4
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Dietrich/Stricker (Švýc.)
WTA 125 KITZBÜHEL (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Palicová (ČR) – Colmegnaová (It.)
12:30 | Samson (6-ČR) – Pigossiová (Braz.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Bayerlová/Thombareová (ČR/Indie) – Grabherová/Krausová (Rak.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Tanová (Fr.) – Havlíčková (ČR) 6:7 (3:7), 6:3, 6:3
13:30 | Valdmannová (ČR) – Aksuová (Tur.)
15:00 | L. Fruhvirtová (6-ČR) – Xinyu Gao (Čína)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Havlíčková/Knutsonová (2-ČR) – Dileková/Türkmenová (Tur.)
ATP CHALLENGER 75 CORDENONS (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Mrva (ČR) – Caniato (It.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Jecan/Poljak (3-Rum./ČR) – Forti/Ricca (It.)
ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Bartoň (ČR) – Reis Da Silva (8-Braz.)
13:30 | Kumstát (ČR) – Squire (7-Něm.)
ATP CHALLENGER 75 POZOBLANCO (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Palán (ČR) – Ursu (Ukr.)
ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Paštiková (ČR) – Ceucaová (Něm.)
13:00 | Kučmová (ČR) – Hietarantaová (7-Fin.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Levinská/Masaryková (ČR/SR) – Ivanovová/Kuhlová (N. Zél./Něm.)
14:30 | Nagyová/Šebestová (3-Maď./ČR) – Alhusseinová Abdelová Azizová/Vlčková (Egypt/ČR)
14:30 | Hejtmánková/L. Petruželová (ČR) – Ševčíková/Voraceková (ČR/Něm.)
16:00 | Mandelíková/Svatíková (ČR/SR) – Krejčová/Paštiková (ČR)
16:00 | Otzipkaová/Suchá (Belg./ČR) – Hietarantaová/Vargová (2-Fin./SR)
16:00 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – Serbanová/Zeltinová (It./Lot.)
16:00 | Chytilová/Kopřivová (ČR) – Štruplová/Zelníčková (4-ČR/SR)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Krejčová (ČR) – Šebestová (9-ČR) 6:4, 6:2
Cakarevicová (4-Fr.) – Ševčíková (16-ČR) 6:4, 4:6, 6:4
Laboutková (5-ČR) – Drugdová (15-SR) 6:2, 6:4
Sedláčková (14-ČR) – Nagyová (2-Maď.) 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6)
L. Petruželová (8-ČR) – Gadientová (Švýc.) 6:1, 5:7, 6:2
ITF W50 DARMSTADT (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Lolliaová (2-Fr.) – Pulchartová (ČR) 6:1, 6:1
ITF M25 KRAMSACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Siniakov (3-ČR) – Plunger (It.)
Wagner (Rak.) – Řeček (ČR) 6:4, 7:5
14:30 | Vrtílka (ČR) – Waldner (Rak.)
ITF M25 LOUISVILLE (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra | Pavouk kvalifikace
• Čtyřhra - osmifinále •
20:30 | Sanders/Weber (ČR/USA) – Beamish/Čirič (N. Zél./Srb.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
16:00 | Sanders (11-ČR) – Davidov (3-USA)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Šmejkalová (ČR) – Abouelsaadová (1-Egypt) 3:6, 7:5, 10:8
ITF W15 KRŠKO (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:30 | T. Heřmanová (ČR) – Rouraová (Šp.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Kulhavá (16-ČR) – Nuudiová (1-Est.)
ITF M15 NOVA GORICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kellovský (6-ČR) – Šejngezicht (Bulh.)
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Poklemba/Rovai (SR/Švéd.)
J200 BOGOTÁ (Kolumbie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
17:00 | Hettlerová (1-ČR) – Pinzonová Sampedrová (Kol.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
20:00 | Hardingová/Hettlerová (3-USA/ČR) – Chacónová/Garcíaová Rojasová (Ven./Kol.)
J100 MÖNCHENGLADBACH (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
12:00 | Maršík (9-ČR) – Geissinger (Něm.)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
09:00 | Chlumská (ČR) – Carpentierová (13-Fr.)
09:00 | Oliveriusová (4-ČR) – Selingová (Něm.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Chlumská/Greinertová (8-ČR/Něm.) – Cesonyteová/Selingová (Něm.)
J100 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | N. Moravec (7-ČR) – Binu (USA)
16:30 | Pečonka (ČR) – Pelletier (5-Kan.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
18:00 | Chladová (4-ČR) – Jumaniová (Indie)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
21:00 | N. Moravec/Patel (2-ČR/Brit.) – Ciancaglini Rivera/Erices (Bol./Chile)
21:00 | Croisy/Pečonka (Fr./ČR) – J. M. Ascención/O. A. Ascención (Mex.)
J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
11:00 | Vávrová (ČR) – Gidačyjanová (Arm.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:30 | Gidačyjanová/Vávrová (Arm./ČR) – Gruntovová/Mikajelijanová (4-)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Rakouš (ČR) – Smailys (3-Lit.) 6:3, 6:4
Horský (1-ČR) – Kiauné (Lit.) 6:2, 6:1
Wirgler (4-ČR) – Towcziga (Pol.) 7:5, 6:2
12:30 | Drlík (ČR) – Marazas (Lit.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Havelková (2-ČR) – K. Zeliňská (Pol.) 5:7, 6:2, 10:3
Dufková (4-ČR) – Račiunaitéová (Lit.) 5:7, 6:2, 10:7
Gottvaldová (ČR) – Siniccová (Švýc.) 6:0, 6:2
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
13:15 | Dufková/Gottvaldová (ČR) – Byšenková/Milaševičiutéová (Ukr./Lit.)
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
11:00 | Janoviaková (3-ČR) – Nicolaeová (Rum.)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Reifová (7-ČR) – Skenderová (Chorv.)
J30 SZENTES (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Selmeczi (5-Maď.) – Merta (ČR) 6:2, 6:2
Laššan (3-ČR) – Dán. Bakonyi (Maď.) 6:1, 6:1
10:30 | Blažej (ČR) – Guo (Kan.)
10:30 | Jan Svoboda (ČR) – Boysen (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:00 | Zaťková (ČR) – Šapková (Ukr.)
12:00 | Kohoutková (ČR) – Kovariová (Něm.)
12:00 | Jenčíková (ČR) – Charcossetová (6-Fr.)
13:30 | Schmidová (ČR) – Veggiariová (It.)
J30 OCHO RIOS (Jamajka), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
20:30 | Barina (1-ČR) – Sane (Indie)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
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