Česká paráda v Maroku. Nouza s Riklem dosáhli v Marrákeši na životní úspěch

20:49

Alcaraz osm měsíců čeká na velký triumf. Dostane se z krize?

Carlosu Alcarazovi se od poloviny loňské sezony nedaří a už osm měsíců čeká na titul z velkého turnaje. Právě na těch nejprestižnějších podnicích často selhává v roli jasného favorita. S postupem do čtvrtfinále či semifinále nemůže být hráč jeho kalibru spokojený a několikrát turnaj opouštěl dokonce už v úvodních kolech. Může za to stále nezapomenutá bolestivá prohra v olympijském finále? A měl by snad španělský supertalent přemýšlet o změně trenéra? Více informací najdete v článku.