Česká pětka v Kanadě: Debut Noskové, výzva pro Vondroušovou a Macháčův souboj s obrem

Úterní program Canadian Open nabídne pět zápasů s českou účastí. Linda Nosková (20) v Montrealu odstartuje svůj debut na tomto podniku, Markéta Vondroušová (26) bude znovu plnit roli favoritky a Marie Bouzková se pokusí protáhnout aktuální neporazitelnost. V Torontu se o postup porvou Tomáš Macháč (24), který vyzve amerického obra Reillyho Opelku, a lucky loser Dalibor Svrčina v souboji s Daniilem Medveděvem.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 29. 7.

Češi v akci

Vondroušová (ČR) - Kosťuková (24-Ukr.) | Montreal | Rogers (18:30 SELČ)

Nosková (20-ČR) - Cristianová (Rum.) | Montreal | Court 9 (18:30 SELČ)

Bouzková (ČR) - Šnajderová (14-) | Montreal | Court 5 (21:30 SELČ)

Macháč (16-ČR) - Opelka (USA) | Toronto | Court 1 (23:00 SELČ)

Svrčina (ČR) - Medveděv (10-) | Toronto | Motorola Razr Grandstand Court (středa 00:30 SELČ)

* Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Nosková zahájí debut, v akci i Vondroušová a Bouzková

Linda Nosková se do Montrealu přesunula okamžitě po zklamání na Livesport Prague Open, kde i podruhé prohrála finále. Tentokrát s Marií Bouzkovou a v roli nasazené jedničky a největší favoritky turnaje. V ideálním rozpoložení tak před premiérovým startem na Canadian Open zřejmě není, nicméně poslední týdny musí hodnotit pozitivně. Na trávě totiž definitivně ukončila několikaměsíční krizi a solidně se naladila na blížící se obhajobu jediného dosavadního triumfu. Proti Jaqueline Cristianové, která začala obratem v souboji s domácí divokou kartou Marinou Stakusicovou, nastoupí jako favoritka. Pokud nebude česká tenistka limitována únavou a předvede svůj standard z posledních týdnů, měla by postoupit do dalšího kola.

Markéta Vondroušová zahájila své vystoupení v Montrealu úspěšným obratem v souboji s Alexandrou Ealaovou, proti níž byla kousek od manka setu a brejku. Kvůli různým zdravotním problémům absolvuje v Kanadě svůj teprve osmý turnaj v letošní sezoně a vlastně po skončení loňského Wimbledonu. Také proti Martě Kosťukové bude plnit roli favoritky. Ukrajinka měla ještě nedávno vynikající formu, ale teď má na kontě sérii šesti prohraných zápasů a je v krizi. Vondroušová vyhrála poslední čtyři duely s hráčkami TOP 30 žebříčku a mohla by tuto šňůru prodloužit. S Kosťukovou má vyrovnanou bilanci 1:1, předloni v kvalifikaci BJKC dominovala a o rok později ve Stuttgartu prohrála ve dvou setech. Poprvé se potkávají mimo antuku.

Pro Marii Bouzkovou je velmi důležité, že odvrátila setboly a zvládla první kolo s trápící se Mojukou Učidžimaovou bez ztráty sady. Za sebou má totiž hektický týden, během něhož vyhrála pět zápasů v Praze, kde v sobotu triumfovala, absolvovala nedělní přelet do Montrealu a uspěla v pondělním úvodním kole v kanadské metropoli. Proti nasazené světové sedmnáctce Dianě Šnajderové bude potřebovat hodně sil. S Ruskou, která není schopná v letošní sezoně navázat na životní loňský rok, má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1. Bouzková má docela solidní šanci přerušit sérii šesti porážek se zástupkyněmi TOP 20 žebříčku. Tempo hry zřejmě bude diktovat Šnajderová a důležitým faktorem by měla být i kondice české tenistky.

Macháč začne v Torontu, Svrčina o životní skalp

Tomáš Macháč bude plnit v úvodním zápase při svém debutu na Masters v Torontu roli favorita. Bude se však muset obrnit trpělivostí, protože ho čeká už třetí letošní souboj s Reillym Opelkou. Amerického obra, který disponuje dělovým servisem, porazil po bitvě na Australian Open a recept našel i o pár měsíců později v Miami. Bývalý finalista Opelka bude mít velkou výhodu v tom, že už v rámci probíhající US Open Series odehrál tři zápasy a v Kanadě začal vítězstvím nad Sebastianem Ofnerem. Macháč se naopak nikde nepředstavil od Wimbledonu a skoro měsíc nehrál. Český tenista má solidní příležitost si v následujících týdnech udělat bodový polštář před obhajobou svého jediného dosavadního osmifinále na grandslamech.

Dalibor Svrčina dokonale využil druhou šanci. Ve finále kvalifikace i kvůli kolapsu prohrál s Josukem Watanukim, ovšem do hlavní soutěže se dostal jako lucky loser a snadno přehrál favorizovaného kvalifikanta Alexandera Blockxe. Parádně tak zahájil svůj debut v hlavních losech na úrovni Masters. Teď ho ale čeká podstatně těžší protivník, a sice grandslamový šampion, bývalý vítěz tohoto turnaje a někdejší lídr žebříčku Daniil Medveděv. Obzvláště v těchto podmínkách to bude mít s ruským tenistou ohromně těžké, i když se Medveděv už dlouho trápí. Svrčina ještě nikdy takto vysoko postavenému soupeři nečelil a prohrál oba dosavadní souboje s hráči TOP 50. Navíc dosud nepřekročil druhé kolo na hlavní tour. Medveděv je obrovský favorit.

Úterní program / Montreal

CENTRE COURT (od 17:00 SELČ)

1. Marinová (Kan.) - Navarrová (8-USA)

2. Jointová (Austr.) - Fernandezová (Kan.) / nejdříve v 18:30 SELČ

3. M. Andrejevová (4-) - Andreescuová (Kan.)

4. Gauffová (1-USA) - Collinsová (USA) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ

5. Keninová (23-USA) - Mboková (Kan.)



ROGERS (od 17:00 SELČ)

1. Jastremská (30-Ukr.) - Osoriová (Kol.)

2. Vondroušová (ČR) - Kosťuková (24-Ukr.) / nejdříve ve 18:30 SELČ

3. Itóová (Jap.) - Paoliniová (7-It.) / nejdříve ve 20:00 SELČ

4. Rybakinová (9-Kaz.) - Baptisteová (USA) / nejdříve ve 23:59 SELČ

5. Lamensová (Niz.) - Haddadová Maiaová (18-Braz.)



COURT 5 (od 17:00 SELČ)

1. Blinkovová (-) - Kasatkinová (15-Austr.)

2. Liová (USA) - Kalinská (-) / nejdříve ve 18:30 SELČ

3. V. Kuděrmetovová (-) - Danilovičová (29-Srb.)

4. Bouzková (ČR) - Šnajderová (14-)



COURT 9 (od 17:00 SELČ)

1. Parksová (USA) - McNallyová (USA)

2. Nosková (20-ČR) - Cristianová (Rum.)

Úterní program / Toronto

CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)

1. Mpetshi Perricard (Fr.) - Rune (5-Dán.)

2. Musetti (3-It.) - Duckworth (Austr.)

3. Shapovalov (22-Kan.) - Tien (USA) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ

4. Zverev (1-Něm.) - Walton (Austr.)



MOTOROLA RAZR GRANDSTAND COURT (od 17:00 SELČ)

1. Nava (USA) - Humbert (17-Fr.)

2. Chačanov (11-) - Ficovich (Arg.)

3. Arseneault (Kan.) - Popyrin (18-Austr.)

4. Safiullin (-) - Ruud (8-Nor.) / nejdříve ve 23:00 SELČ

5. Svrčina (ČR) - Medveděv (10-)



COURT 1 (od 18:30 SELČ)

1. Barrios Vera (Chile) - Michelsen (26-USA)

2. Moutet (Fr.) - Brooksby (USA)

3. Munar (Šp.) - F. Cerúndolo (14-Arg.)

4. Macháč (16-ČR) - Opelka (USA)

