Česká pohádka! Bejlek vyřídila i hvězdnou Alexandrovovou a slaví první titul
Bejlek – Alexandrovová 7:6, 6:1
Bez známek jakékoliv únavy z dlouhého semifinálového zápasu s Dánkou Clarou Tausonovou vstoupila Bejlek do svého premiérového finále na okruhu WTA. Ve čtvrté hře to byla právě ona, kdo jako první uspěl na příjmu, a šla do vedení 3:1. Brejk se však dvacetileté tenistce potvrdit nepodařilo a Alexandrovová rychle srovnala krok.
Za stavu 4:3 pro rodačku z Hrušovan nad Jevišovkou si ruská tenistka vyžádala na kurt fyzioterapeuta a nechala si ošetřovat levé rameno. V utkání však následně bez problémů pokračovala a na svém podání srovnala na 4:4.
Levou rukou hrající Češka nadále svou soupeřku trápila velmi pestrou hrou, kdy střídala dlouhé údery s nepříjemnými čopy, a na zkušenou soupeřku, která žije ve středočeských Říčanech, tato taktika platila.
Velmi blízko vítězství v prvním setu se Bejlek dostala při svém vedení 6:5 k dvěma setbolům, proměnit se jí je ale nepodařilo, a o výsledku dramatického prvního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.
Do něj vstoupila lépe rodačka z Čeljabinsku. V úvodu tie-breaku byla aktivnější hráčkou a ujala se vedení 4:2. Výborně se pohybující Bejlek dokázala díky přesné celodvorcové hře průběh ovládnout, zkrácenou hru získala poměrem 7:5 a po hodině a 14 minutách šla do vedení.
Na Alexandrovové se nezvládnutá koncovka sady podepsala a po několika nevynucených chybách přišla o hned své úvodní podání. Bejlek si naopak to své pohlídala a šla do vedení 2:0.
Jedenáctá hráčka světa marně hledala na svou soupeřku zbraň. Alexandrovová postupem času působila na kurtu unaveným dojmem a své soupeřce několika nevynucenými chybami výrazně ulehčovala situaci. Zmar Rusky přišel za stavu 1:3, kdy si podruhé v setu prohrála podání.
To už rozjeté české tenistce stačilo. Koncentrovaným výkonem dovedla utkání k pohodové výhře po setech 7:6, 6:1, a v Abú Zabí vyhrála včetně kvalifikace i svůj sedmý zápas a mohla slavit svůj životní úspěch.
"Chtěla bych poděkovat celému mému týmu a rodině, kteří mi dodávali obrovské množství energie. Skvělé výkony tady předváděla i Jekatěrina (Alexandrovová), odehrála výborný turnaj. Jsem velmi šťastná, že se mi povedlo získat svůj první titul. Díky všem," říkala po zápase šťastná Češka.
Výsledky turnaje ATA 500 v Abú Zabí
Takhle jí popisují v zahraničí odborníci.
Pořád tomu nemůžu uvěřit. Sára má titul z pětistovky na betonu.
To prostě není možný.
Do třetice čekám titul další neúnavné myšky Korpatch.
hanz, 25.1
Sebekritika je důležitá věc
Nevypustila jediný míček a nutila Káťu z Říčan k chybám.
Gratulace.
ITF - 7:3
ITF - 7:3
Velká gratulace
Snad k ní budou milosrdní a alespoň do IW nebo Miami dostane min. WCQ.
TOP 40?
To ze za jeden turnaj profrcela az do top40 jen poukazuje na to, ze WTA je hodne, ale hodne herne vyrovana od top30-40 az po nejake top120... s tim ze nam v tom vyrovnanem poli odstupuji Aryna, Rybka, Gauffka, Swiatek... a pak 2 maminky, nejake ty mlade nadeje...
Uspech obrovsky... a myslim, ze Bejlek se muze stat takovym peknym testem inteligence vsech souperek nejen v top40 - neco v duchu te italske Sary;-)) Takovy "Check Bejlek Test"...
Tauson, ani Alexandrovna tim testem rozhodne neprosly...;-))
A tak ceska Sara bere zaslouzene pohar, a svuj prvni v kat. WTA 500.
Tak si to Saro uzij, a at ti to v tom top40 dobre slape... ;-D
A ted jdu hledat, kdy naposledy...;-)) se nam to prihodilo...
Major - jiste, tam je Emma a asi bude neprekonatelna... 10 zapasu...v rade...;-) Budeme asi jeste dlouho cekat, pokud se vubec dozkame...
Bejlek, Maria, Kudermetova
Zname jeste pripady kvalifikantek, ktere vyhraly turnaj kat.250/Int.
Pironkova, Barthel...
Fantazie, po tom narocnem vcerejsku, poklona az k zemi.
Viděla jsem asi dvě minuty, protože jsem jí vždycky přinesla smůlu :( :( :( a to jsem se strašně těšila.
Graaaats, mám strašnou radost.
Jekatka: 1x1 (uspesnost 50%)
Sara: 1x1 (uspesnost 50%)
Nadeje na titul se hodne zvedla... Sara ma mnohem lepsi stats na rozhodujici treti sety nez Jekaterina...;-) Tedy pokud k nemu dojde... a uprimne... za mne, vubec do toho tretiho nemusime... staci jak to finale splachnem ve dvou. ;-)
Top40 a prvni skalp top10. To vse je hodne blizko... takze snad se to vsechno nepopo... ;-)))
presne receno jeden... tak ma sanci srovnat letosni zapornou bilanci.
leva, prava, leva, prava, leva, prava... lajna...;-) co mne to pripomina... ;-)))
Pro štěstí
https://youtu.be/ZRnzTTYk7_Q?si=_FMzxecH344Z-LwM
Tereza už to dala...