Česká pohádka! Bejlek vyřídila i hvězdnou Alexandrovovou a slaví první titul

WTA ABÚ ZABÍ - Fantastický úspěch pro dvacetiletou Češku. Sára Bejlek si ve finále turnaje v Abú Zabí poradila s ruskou soupeřkou Jekatěrinou Alexandrovovou po setech 7:6, 6:1 a slaví svůj první titul na okruhu WTA. Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou, která se k titulu probila přes kvalifikační boje, se posune ze současného 101. místa na zhruba 38. příčku žebříčku.
Sára Bejlek během turnaje v Abú Zabí (@ Fadel SENNA / AFP / AFP / Profimedia)

Bejlek – Alexandrovová 7:6, 6:1

Bez známek jakékoliv únavy z dlouhého semifinálového zápasu s Dánkou Clarou Tausonovou vstoupila Bejlek do svého premiérového finále na okruhu WTA. Ve čtvrté hře to byla právě ona, kdo jako první uspěl na příjmu, a šla do vedení 3:1. Brejk se však dvacetileté tenistce potvrdit nepodařilo a Alexandrovová rychle srovnala krok.

Za stavu 4:3 pro rodačku z Hrušovan nad Jevišovkou si ruská tenistka vyžádala na kurt fyzioterapeuta a nechala si ošetřovat levé rameno. V utkání však následně bez problémů pokračovala a na svém podání srovnala na 4:4.

Levou rukou hrající Češka nadále svou soupeřku trápila velmi pestrou hrou, kdy střídala dlouhé údery s nepříjemnými čopy, a na zkušenou soupeřku, která žije ve středočeských Říčanech, tato taktika platila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Velmi blízko vítězství v prvním setu se Bejlek dostala při svém vedení 6:5 k dvěma setbolům, proměnit se jí je ale nepodařilo, a o výsledku dramatického prvního dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra.

Do něj vstoupila lépe rodačka z Čeljabinsku. V úvodu tie-breaku byla aktivnější hráčkou a ujala se vedení 4:2. Výborně se pohybující Bejlek dokázala díky přesné celodvorcové hře průběh ovládnout, zkrácenou hru získala poměrem 7:5 a po hodině a 14 minutách šla do vedení.

Na Alexandrovové se nezvládnutá koncovka sady podepsala a po několika nevynucených chybách přišla o hned své úvodní podání. Bejlek si naopak to své pohlídala a šla do vedení 2:0.

Jedenáctá hráčka světa marně hledala na svou soupeřku zbraň. Alexandrovová postupem času působila na kurtu unaveným dojmem a své soupeřce několika nevynucenými chybami výrazně ulehčovala situaci. Zmar Rusky přišel za stavu 1:3, kdy si podruhé v setu prohrála podání.

To už rozjeté české tenistce stačilo. Koncentrovaným výkonem dovedla utkání k pohodové výhře po setech 7:6, 6:1, a v Abú Zabí vyhrála včetně kvalifikace i svůj sedmý zápas a mohla slavit svůj životní úspěch.

"Chtěla bych poděkovat celému mému týmu a rodině, kteří mi dodávali obrovské množství energie. Skvělé výkony tady předváděla i Jekatěrina (Alexandrovová), odehrála výborný turnaj. Jsem velmi šťastná, že se mi povedlo získat svůj první titul. Díky všem," říkala po zápase šťastná Češka.

Výsledky turnaje ATA 500 v Abú Zabí

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

174
Mony
07.02.2026 17:14
"Levácká skvělá hra po celém kurtu, vysoké a silné odpaly, slajzy, rychlé kontry, narušitelka rytmu, rychlost a psychická vyrovnanost. "
Takhle jí popisují v zahraničí odborníci.
Reagovat
HankMoody
07.02.2026 17:03
Česká Sara Errani trošku
Reagovat
Mony
07.02.2026 17:04
Ta do toho tak udeřit neumí a se servisem hodně zaostává
Reagovat
PTP
07.02.2026 17:05
Kdo jí bude dělat Vavassoriho?
Reagovat
Fransoas
07.02.2026 16:50
Sára Bejlek. Nechtěl jsem uvěřit jak to nakonec skončilo. Měl jsem určité obavy jak se to bude vyvíjet. Ruska žijící v Česku je vždy nevyzpytatelna. I přes vyčerpávající duel s Dánskou hračkou se naší mladé naději podařilo přehrát tuto nepříjemnou hračku. Obrovská gratulace k zisku zatim největšího titulu.
Reagovat
Dobry-den
07.02.2026 16:39
Gratulace, to byla jízda! Sára je úžasná bojovnice. smile

Pořád tomu nemůžu uvěřit. Sára má titul z pětistovky na betonu.
To prostě není možný.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:43
Nebesa se otevřela a peklo zamrzlo. Dějou se věci. Něco jako když Maki brala titul na nenáviděné trávě.
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:47
Sorana taky hezká rozlučka.
Do třetice čekám titul další neúnavné myšky Korpatch.
Reagovat
George_Renel
07.02.2026 16:38
Co měsíc to titul, takhle by to šlo.
Reagovat
HAJ
07.02.2026 16:29
Pro Sáru sladká odměna, pěkně se zakousla do 100, je v live 38. je v závěsu za Maruškou a Markétou
Reagovat
HAJ
07.02.2026 16:30
Skok 63 míst. Super
Reagovat
kupa
07.02.2026 16:37
Horší to bude za rok.....
Reagovat
HAJ
07.02.2026 16:46
No tak, je to jistě možné, ale toho pesimismu bylo dnes snad až moc. Nekažme si okamžik úspěchu.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:54
Ano,máš naprostou pravdu, čistě se radujme. Obhajoby letošních úspěchů jsou ještě kosmicky daleko.
Reagovat
PTP
07.02.2026 17:00
Komicky
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:41
Top5 Cz.
Reagovat
subaru
07.02.2026 16:24
Jo kdyby tak byly kondičně připravené ostatní české hráčky. Zatim´ v novém roce to moc na makačku nevypadá. Kromě Nikoly.*
Reagovat
baba
07.02.2026 16:24
teda za mě antitenis Sáry, který není líbivý ,ale účinný a evidentně na bouchačky jako Tauson a Katerina platí. No těším se na antuku, pokud Sáře tahle forma a tohle sebevědomí vydrží....
Reagovat
Serpens
07.02.2026 16:25
No, jak říkali komentátoři, Sára těžila především z toho, že ji soupeřky neznají. Ono to v této podobě asi nebude fungovat věčně.
Reagovat
HAJ
07.02.2026 16:32
Uvidíme. Někdy dovede taky kousnout. Třeba zvedne agresivitu. Je to pořád ještě mlaďaska.
Reagovat
hanz
07.02.2026 16:17
No, přiznejte se, kdo tu nedávno hejtil, že Bejlek neumí na hárdu? Noooo?
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:18
Antukový tenis na hardu
Reagovat
hanz
07.02.2026 16:19
Holt velmi pomalý hárd...
Reagovat
Serpens
07.02.2026 16:20
- BEJLEK - Nasazovat tak na antuku, tam může někoho potrápyt, jinak je kořisťí, bohužel.

hanz, 25.1

Sebekritika je důležitá věc
Reagovat
hanz
07.02.2026 16:23
No, moment... to na mě někdo narafičil.... někdo mi heknul heslo, taková čeština, tfuj....
Reagovat
Sinuhet1
07.02.2026 16:23
Reagovat
ABP
07.02.2026 16:17
Sára sehrála skvělý zápas.
Nevypustila jediný míček a nutila Káťu z Říčan k chybám.
Gratulace.
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:17
Má někdo přehled o bilanci Sařiných finále?
Reagovat
ABP
07.02.2026 16:19
WTA125 - 4:0
ITF - 7:3
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:19
Včera to tu někdo psal, myslím že 11:3, po dnešku tedy 12:3. Bez záruky.
Reagovat
tommr
07.02.2026 16:20
z ITF turnajů to má Sára ve finále 11:3 a z WTA turnajů po dnešku 1:0. Celková bilance je tedy 12:3 což je podle mě velmi slušný ... smile
Reagovat
ABP
07.02.2026 16:27
WTA124 - 4:0
ITF - 7:3
Reagovat
ABP
07.02.2026 16:27
WTA 125
Reagovat
com
07.02.2026 16:15
Reagovat
tommr
07.02.2026 16:25
něco na tý podobě se Sabalenkou přece jen bude ...
Reagovat
lars
07.02.2026 16:15
Jakou mela Sara prumer. rychlost podani ?
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:18
Hlavně, že ty servisy smrděly
Reagovat
kupa
07.02.2026 16:40
A 4 esa při té její výšce
Reagovat
aape
07.02.2026 16:14
Malá velká bojovnice Sára má první titul a rovnou takhle parádní smile
Velká gratulace
Reagovat
Astarin
07.02.2026 16:12
Tak kolikáte finále pětistovky Alexandrova prohrála za poslední rok?
Reagovat
tommr
07.02.2026 16:23
za lonskej rok má finálovou bilanci 1:3 a za celou kariéru 5:7. To není zase tak strašný ...
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:11
Už secněkdy stalo, že holka vyhraje WTA500 a nemá ranking ani do kvaldy na následující 4 WTA1000?

Snad k ní budou milosrdní a alespoň do IW nebo Miami dostane min. WCQ.
Reagovat
ABP
07.02.2026 16:26
V IW i v Miami by se měla do kvalifikace dostat.
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:41
Jo vlastně do kvaldy stačí 3 týdny před začátkem hlavní soutěže turnaje..tak to jo. Do MD 6 týdnů, to má smůlu. Ale slušela by jí WC.
Reagovat
tommr
07.02.2026 16:27
v IW a v Miami půjde stoprocentně přímo do MD. V Dubaji se ještě bez WC neobejde ...
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:42
6 týdnů před začátkem turnaje na to ranking nemá.
Reagovat
tommr
07.02.2026 16:52
máš pravdu. Nějak jsem měl zafixováno že IW a Miami se hrajou v dubnu ...
Reagovat
PTP
07.02.2026 17:02
O měsíc vedle jako tenkrát v Petrohradu...
Reagovat
Otmar
07.02.2026 16:11
První vynikající úspěch českého tenisu v tomto roce. Smutně přiznávám, že tuhle radost jsem zrovna od Sáry nečekal. Ale o to víc si ho vážím a nositelce tohoto triumfu gratuluju. Bylo to moc dobré, Sáro!
Reagovat
JLi
07.02.2026 16:10
Malá Arynka
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:08
Už se někdy stalo, že se holka z 2.stovky po 1 turnaji dostala do
TOP 40?
Reagovat
honza.khp
07.02.2026 16:10
Emmička?
Reagovat
Serpens
07.02.2026 16:11
Nejspíš Raducanu
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:12
Určitě nebyla v TOP100?...asi ne, protože hrála kvaldu
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:35
101
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:22
Apropo, tá dostává od Sorány slušný nážes teď v Kluži. První set kanár a v druhém to s ní také nevypadá nijak valně. Sorána celá ve fialovém a moc jí to sluší.
Reagovat
Serpens
07.02.2026 16:33
Sláva stoupla Emičce do hlavy a přestala makat, důkazem jsou ty vyhazovy trenérů
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:46
Sorána zcela zaslouženě ovládla Kluž. Třicetipětiletá veteránka. Gratulka!
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:16
Sára Bejlek, skokanka měsíce. Posun o 63 míst.
Reagovat
Zbyna_S23
07.02.2026 16:40
pisou ze Raducanu před USO 2021 141 a po 23
Reagovat
pantera1
07.02.2026 16:06
Škoda že jsem neviděla, gratulka velká . Sára má potenciál
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:15
To si o hodně přišla, byla to docela jízda.
Reagovat
pantera1
07.02.2026 16:45
Podívám se zpětně,ale víš jak neviděla jsem a vyhrála .
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:58
Ještě, že nejsem pověrčivý, to bych neviděl nikdy nic.
Reagovat
pantera1
07.02.2026 17:07
Já bych se dívala, ale jsem v práci. Celej týden byl fičák. Neviděla jsem nic.
Reagovat
PTP
07.02.2026 17:12
Ani film Někdo se dívá.
Reagovat
pantera1
07.02.2026 16:46
A zabrala Ofra Haza
Reagovat
Pe3k
07.02.2026 16:05
Gratz. smile
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 16:02
Kéž bychom stejné zaujetí pro tenis a neuvěřitelnou zarputilost mohli vidět i u Lindy Noskové.
Reagovat
jih
07.02.2026 16:04
Jo jo, no jo, no...
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 16:00
Sara Bejlek... takovy quatro mix Halep, Errani, Niculescu a Strycova... schopnost leva, prava, leva, prava,... lajna strida s lift moonballami, ikdyz ne uplne na zadni lajnu, a to jeste prospikuje silnym slajsem alias blescu, no a fajterka, ktera se neboji jit na sako, kde si je schopna pritahnout souperku dropem jak diva Bara... jiste hodne zajimavy mix hracky...

To ze za jeden turnaj profrcela az do top40 jen poukazuje na to, ze WTA je hodne, ale hodne herne vyrovana od top30-40 az po nejake top120... s tim ze nam v tom vyrovnanem poli odstupuji Aryna, Rybka, Gauffka, Swiatek... a pak 2 maminky, nejake ty mlade nadeje...

Uspech obrovsky... a myslim, ze Bejlek se muze stat takovym peknym testem inteligence vsech souperek nejen v top40 - neco v duchu te italske Sary;-)) Takovy "Check Bejlek Test"...
Tauson, ani Alexandrovna tim testem rozhodne neprosly...;-))
A tak ceska Sara bere zaslouzene pohar, a svuj prvni v kat. WTA 500.
Tak si to Saro uzij, a at ti to v tom top40 dobre slape... ;-D
Reagovat
The_Punisher
07.02.2026 16:02
Podtrhuji
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 16:04
Sluselo by se jeste dodat, ze tenhle titul je zajimavy i tim ,ze vyhrala kvalifikantka, tedy musela vyhrat 7 zapasu...
A ted jdu hledat, kdy naposledy...;-)) se nam to prihodilo...
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 16:10
Tak nasel, na posledy maminka Tana Maria, na trave v Queens... cerven 2025, jako kvalifikantka WTA 500 dosla do finale a porazila Amandu... ;-)
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:16
A Emma na USO
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 16:22
ano... hledam ten turnaj kat. WTA500/Prem.
Major - jiste, tam je Emma a asi bude neprekonatelna... 10 zapasu...v rade...;-) Budeme asi jeste dlouho cekat, pokud se vubec dozkame...
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 16:19
No a stalo se to asi jen 3x. Nize Big3 v teto kategorii
Bejlek, Maria, Kudermetova

Zname jeste pripady kvalifikantek, ktere vyhraly turnaj kat.250/Int.
Pironkova, Barthel...
Reagovat
tommr
07.02.2026 16:35
která Kudermetova? Polina nebo Veronika?
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:37
Jo..Barthel v Praze.Viděl naživo
Reagovat
aape
07.02.2026 16:12
Takový malý Sářin grandslam
Reagovat
Zbyna_S23
07.02.2026 16:07
Reagovat
Honza-K
07.02.2026 15:58
Průběžný žebříček - 37.místo !!! Gratulace Sáře
Reagovat
Honza-K
07.02.2026 15:59
Překlep : 38. místo
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
07.02.2026 15:57
Sára Bejlek, new girl in WTA town!
Reagovat
Random33
07.02.2026 15:56
Husty. Ta Sara snad ani neni ceska holka. Nesplnila takovou tu typicky ceskou normu, ze prvni finale= trapas, krec, strach a ostuda. Jen tak dale!
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:58
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
07.02.2026 15:58
Měla ale velké štěstí v tom, že Ruska měla zraněné či aspoň namožené rameno. Protože očividně vůbec nehrála na své maximum.
Reagovat
Alexandris
07.02.2026 16:18
Tu "normu" splnila Alexandrova ( z Prahy)
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
07.02.2026 16:28
Bydlí v Říčanech!
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:44
Skoro Praha, no
Reagovat
Mony
07.02.2026 16:45
Jinak Říčany byly vyhlášené jako město, kde se v Česku nejlépe žije.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 17:00
Ta spousta českých celebrit a smetánky dobře ví, proč tam bydlí a žije.
Reagovat
Rudolf_2
07.02.2026 15:55
Velka gratulace Sáro!
Fantazie, po tom narocnem vcerejsku, poklona az k zemi.
Reagovat
zfloyd
07.02.2026 15:55
bylo to jak blesk z čistého nebe , že zrovna Sára a tento titul má velkou váhu
Reagovat
The_Punisher
07.02.2026 15:58
Souhlas
Reagovat
bardunek666
07.02.2026 15:55
Neuvěřitelné! Obrovská gratulace
Reagovat
Levinest
07.02.2026 15:53
LA FANTAZIA. Gratulace Sáře. Je skvělá
Reagovat
jackiec
07.02.2026 15:53
Tak už je titulově cennější jak Muchová
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:55
Karolína je skromná dívka z Hané, vystačí si s prvním místem v anketě o úder měsíce, či roku.
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:52
Už nyní je v hodnotě titulů WTA před hvězdou Muchovou.
Reagovat
Serpens
07.02.2026 15:52
Obrovská gratulace, způsob, jakým dokázala Sára totálně zdeptat své soupeřky, je neuvěřitelná. Není to nová Paoliniová, ta hraje přece jen jinak, ale mezinárodní scéna jí tak stejně bude říkat
Reagovat
The_Punisher
07.02.2026 15:52
První ženský singlový titul roku a od Sáry to nečekal nikdo. Obří gratulace!
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:56
Začala stejně jako Linda N. hned pětistovkou. A že to bude na tvrdém povrchu, jsem fakt nečekal.
Reagovat
PTP
07.02.2026 16:00
Zvládla to natvrdo za pětistovku, klobouk dolů
Reagovat
The_Punisher
07.02.2026 16:00
Pro Sáru určitě skvělé nakopnutí kariéry
Reagovat
HAJ
07.02.2026 15:51
Super Sára. Dostala se Kátě pod kůži a vyloženě ji svým tenisem sr....la. Takové výsledky jsem od Sáry na tomto povrchu nečekal. 2026 první Češka titul a to ještě na WTA500. Tak Sáro ať se Ti daří dál
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:55
Káťa byla nejdříve vydeptaná a pak už odevzdaná. Sára byla skoro jak nepropustná zeď.
Reagovat
Alexandris
07.02.2026 16:22
Vydeptana (a bezradná)byla až do konce
Reagovat
lolEk
07.02.2026 15:50
tak to je bomba! gratulace, parádní turnaj
Reagovat
Blondie
07.02.2026 15:50
Neskutečný ďáblík!
Viděla jsem asi dvě minuty, protože jsem jí vždycky přinesla smůlu :( :( :( a to jsem se strašně těšila.

Graaaats, mám strašnou radost.
Reagovat
Honza-K
07.02.2026 15:55
To si o hodně přišla. První set byl velké drama. Velká gratulace Sáře
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:50
Z kvaldy až k titulu. Nádhera Sáro!
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:51
A také první skalp hráčky TopTen.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
07.02.2026 16:00
Ne. Ona je no.11.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:10
Živě je 10, ale máš pravdu.
Reagovat
tommr
07.02.2026 16:29
ve statistikách to bude vedeno jako výhra nad hráčkou z top-20 ...
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:33
Tak to má už skalpy dva.
Reagovat
The_Punisher
07.02.2026 15:52
Reagovat
fujtajblick
07.02.2026 15:49
Nádhera Sáro ???????? Gratulace, urvala jsi to.
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:48
Sárinka boží, gratulace.
Reagovat
PTP
07.02.2026 15:47
Maková panenka slavně vítězí v Abu Dhabi
Reagovat
PTP
07.02.2026 15:43
DJ v Abu Dhabi umí!
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:43
Sára odskakuje o tři gemy. Podle mě už má Káťa prohru v hlave, ten gem na podání zahrála strašně odevzdaně.
Reagovat
PTP
07.02.2026 15:41
V pauze mezi gamy motivační hudba od Bee Gees A hned má Sára break!
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:33
Ruska je v těchto fázích už dobře zdeptaná, Sára jí vrátí téměř všechno a ještě jí donutí k chybě.
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:36
Nejak jsem nezaregistroval, s čím ze se to nechala Alexandrova v prvnim setu ošetřovat?
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:41
Také mi to ušlo.
Reagovat
Sinuhet1
07.02.2026 15:42
rameno
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:43
Reagovat
Zbyna_S23
07.02.2026 15:43
levé rameno
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 15:47
jj. komentatori ocenili, ze pred svym servisem, aspon to... a fakt chvili na tom BH byla leva...
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 15:27
TB-Stats - 2026
Jekatka: 1x1 (uspesnost 50%)
Sara: 1x1 (uspesnost 50%)

Nadeje na titul se hodne zvedla... Sara ma mnohem lepsi stats na rozhodujici treti sety nez Jekaterina...;-) Tedy pokud k nemu dojde... a uprimne... za mne, vubec do toho tretiho nemusime... staci jak to finale splachnem ve dvou. ;-)

Top40 a prvni skalp top10. To vse je hodne blizko... takze snad se to vsechno nepopo... ;-)))
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:36
Na ty dva sety by to bylo asi lepší, s ohledem na kondici.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:22
Neuvěřitelný TB! Sára to tam skvěle padá, Káťa jenom čumí. Mame set, paráda!
Reagovat
zfloyd
07.02.2026 15:24
Reagovat
lolEk
07.02.2026 15:22
nooo jestli jsem viděl dobře, tak to Sára shrnula skvěle... ty vole, p_co, pojd :D:D:D:D
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 16:25
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:20
Haluz Tak jeste jeden Sarito.
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:15
Hmmm, tak první set si prohrála Bejlek sama, Drova pomáhala jak mohla. Druhý set už by byl jen formalita.
Reagovat
HAJ
07.02.2026 15:20
Nestahuj kalhoty, když brod je ještě daleko.
Reagovat
Serpens
07.02.2026 15:21
Nejlepší jsou vždycky ti jasnovidci
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:29
Snazim se přivolat opak.
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 15:13
Sara letos jeste nevyhrala tb,... toz ale moc jich jeste nehrala...;-)
presne receno jeden... tak ma sanci srovnat letosni zapornou bilanci.
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 15:14
Jekaterina to ma naopak...
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:23
Tak jeden už má doma.
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 15:28
;-)
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:12
Sára ty kraťasy hraje až příliš často, na to, ze si s nimi vubec nepomáhá.
Reagovat
Serpens
07.02.2026 15:11
Ten první setbol byla kravina. Měla ji nechat uvařit a hotovo.
Reagovat
chlebavevaju
07.02.2026 15:07
Sarito Sarito, taková sance na set.
Reagovat
zfloyd
07.02.2026 14:58
koncovka by mohla být jako včera , kéž by
Reagovat
zfloyd
07.02.2026 15:11
škoda , málem
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 15:11
Málem byla, 2x SB.
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 14:51
Cim desli vymeny Sara bude hrat, tim bliz bude k titulu...;-)
leva, prava, leva, prava, leva, prava... lajna...;-) co mne to pripomina... ;-)))
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 14:51
*delsi
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 14:55
a dropy...;-) Kate se vubec nedari prechazet na sako...
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:51
Sára udržela servis a trefila už třetí eso. Koncovka setu bude zajímavá.
Reagovat
Vlk-v-trave
07.02.2026 14:52
jj.
Reagovat
Sinuhet1
07.02.2026 14:50
valim oci jak Sara zlepsila podani, opravdu super
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:51
Už tři esa.
Reagovat
Serpens
07.02.2026 14:40
Aby to nebylo divadlo jako včera.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:37
Sára se zatím drží, její antukový tenis moc nechutná ani Kátě. A pozor, Sára už má na kontě dvě esa.
Reagovat
HAJ
07.02.2026 14:38
Jo, dobře vzdoruje. Hraje nepříjemný tenis.
Reagovat
HAJ
07.02.2026 14:39
Káťa z Říčan má MTO. Ale i Sára má obvázané lýtko jak mumie.
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:41
Jenom doufám, že jí vydrží to zatejpované lýtko.
Reagovat
HAJ
07.02.2026 14:48
Já taky.
Reagovat
zfloyd
07.02.2026 14:51
už tři esa , to je při její výšce opravdu neskutečné
Reagovat
Honza-K
07.02.2026 16:06
Včera myslím ani jedno
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:27
To je škody, to je škody...
Reagovat
pantera1
07.02.2026 14:19
Držím palce Sáro, ať máme další titul

Pro štěstí
https://youtu.be/ZRnzTTYk7_Q?si=_FMzxecH344Z-LwM
Reagovat
zfloyd
07.02.2026 14:15
bacha Sára vyměnila sukni za červenou , ale stejně dlouhou
Reagovat
frenkie57
07.02.2026 14:24
Spolu s tím černým topem a blonďatou hlavou to tvoří docela žhavou kombinaci.
Reagovat
PTP
07.02.2026 15:20
Maková panenka
Reagovat
Serpens
07.02.2026 13:51
Debl v Ostravě + Sára + Davis Cup+ Tereza... co s tím?
Reagovat
Mri
07.02.2026 14:09
Sem píše ňáká baba - tak babo, raď!
Tereza už to dala...
Reagovat

