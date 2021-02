České derby plné nevynucených chyb vyhrála Muchová. Karolína Plíšková ve druhém setu zazdila vedení 5-0

Karolína Muchová letos ještě neokusila porážku, ovšem na úvodních dvou turnajích sezony měla smůlu. V Abú Zabí totiž po kontaktu s nakaženou osobou musela do izolace a nenastoupila k utkání druhého kola, na generálce se kvůli zranění břišního svalu odhlásila před čtvrtfinále.

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Olomouce ale z přípravného turnaje nejspíše odstoupila preventivně, jelikož v tomto týdnu v Melbourne Parku nejeví žádné známky zranění a bez ztráty setu postoupila do svého prvního osmifinále na úvodním grandslamu sezony. Nasazená pětadvacítka si postupně poradila s Jelenou Ostapenkovou, Monou Barthelovou a dnes v českém derby s Karolínou Plíškovou, s níž se i potřetí utkala na grandslamech.

České derby nabídlo všechno, jen ne kvalitní podívanou. Obě aktérky, které spolu trénovaly během karantény, byly od začátku až do konce nervózní a před prázdnými tribunami kupily hlavně nevynucené chyby, Plíšková navíc mizernou kvalitu zápasu okořenila deseti dvojchybami.

Plíškové se v úvodním dějství podařilo otočit z 1-3 na 4-3 a následně měla brejkbol, Muchová se však držela, Plíšková jí za stavu 5-5 darovala brejk dvojchybou a Muchová úvodní dějství i přes dva brejkboly dopodávala. Plíšková po prohrané úvodní sadě opustila kurt a v útrobách stadionu rozmlátila raketu, viděla to lajnová a česká jednička do druhého setu vstoupila trestným fiftýnem.

To ji možná nabudilo k větší agresivitě ve výměnách, rodačka z Loun srovnala mířidla, držela si vyrovnaný poměr vítězných úderů a nevynucených chyb a dostala se do vedení 5-0. Jenže pak úplně odpadla, Muchovou pustila zpět do zápasu a rázem to bylo už jen 5-4. Za tohoto stavu měla Plíšková na příjmu dva setboly, ani jednu šanci však nevyužila a svůj mizerný výkon korunovala sedmi prohranými gamy v řadě.

Muchová v pondělí zaútočí na vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je čtvrtfinále Wimbledonu 2019. Její soupeřkou bude Belinda Bencicová, nebo Elise Mertensová.

Plíšková, jež stále čeká na kýžený grandslamový titul, do letošní sezony vstoupila s novým trenérem Saschou Bajinem. Spolupráci si sice pochvaluje, ale na výsledcích to není vůbec vidět.

Světová šestka na úvodní akci sezony v Abú Zabí i generálce v Melbourne vyhrála jediný zápas, přičemž ve Spojených arabských emirátech zaznamenala porážku proti hráčce z konce třetí stovky Anastasii Gasanovové. Navíc se už na čtvrtém grandslamu v řadě nedokázala dostat do druhého týdne.