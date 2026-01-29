České finále na Australian Open je velmi blízko. V juniorské čtyřhře budou proti Rusky

DNES, 09:25
Aktuality 11
Do semifinále juniorské čtyřhry na Australian Open postoupily dva české páry, které zabojují o společné finále. Mezi čtyřkou nejlepších nechybí největší favoritky a nasazené jedničky Alena (17) a Jana (15) Kovačkovy. Naopak překvapením jsou Tereza Heřmanová (16) a Denisa Žoldáková (18). Čistě českému souboji o titul se pokusí zabránit dvě ruské dvojice.
Profily hráčů
Kovackova Alena
Kovackova Jana
Zoldakova Denisa
Jana Kovačková se sestrou Alenou jsou v Melbourne v semifinále juniorky (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Sestrám Kovačkovým se letos v Melbourne vůbec nedařilo v soutěži dvouher. Mladší Jana skončila už ve druhém kole a nasazená jednička Alena došla jen o zápas dál a ani na 12. pokus na juniorských grandslamech nepostoupila do čtvrtfinále. Úplně jiný scénář se ale odehrává v jejich oblíbené čtyřhře.

Největší favoritky a šampionky loňského US Open ještě neztratily ani set a po další pohodlné výhře nad domácí Tahliou Kokkinisovou a Američankou Capucine Jauffretovou postoupily do semifinále. O finále si zahrají s ruskou dvojicí Mariiou Makarovovou a Radou Zolotarevovou, kterým budou chtít oplatit vyřazení ze singla.

Druhými českými semifinalistky jsou překvapivě nenasazené Heřmanová s Žoldákovou. Ty hned v prvním kole vyřadily turnajové čtyřky a po výhře nad americkým duem Nancy Leeovou a Chukwumelije Clarkeovou doplnily mezi čtyřkou nejlepších sestry Kovačkovy. O finále si zahrají taktéž proti dvěma Ruskám Alexandře Malovové a Alise Terentjevové. Může tak dojít na čístě český souboj o titul, od kterého dělí oba páry už jen jedno vítězství.

Žoldáková ve čtvrtek hrála i osmifinále dvouhry, ve kterém padla 6:7, 3:6 s patnáctiletou Číňankou Xinran Sun. Ve dvouhře dívek či chlapců tak už žádného českého zástupce nenajdeme.

Výsledky juniorky Australian Open: Dvouhra dívek | Čtyřhra dívek

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
Alexandris
29.01.2026 09:40
Bohužel Kovačky Sisters jsou na ty lepší rusky, ale to je snad jedno , aby chtějí titul, los je los
Reagovat
PTP
29.01.2026 09:51
Befél je befél
Reagovat
PTP
29.01.2026 09:33
Američanka Capucine Jauffretová - Angelika, markýza andělů
Reagovat
JLi
29.01.2026 09:51
Markýza je půvabná blondýnka
Reagovat
JLi
29.01.2026 09:28
Jen aby to finále nebylo ryze Ruské
Reagovat
PTP
29.01.2026 09:28
My slyšíme, nemusíš to opakovat
Reagovat
JLi
29.01.2026 09:30
Pomalé připojení si dělá co chce.
Reagovat
PTP
29.01.2026 09:34
Asi si sedíš na vedení, Jarčo.
Reagovat
JLi
29.01.2026 09:49
Reagovat
JLi
29.01.2026 09:28
Jen aby to finále nebylo ryze Ruské
Reagovat
GaelM
29.01.2026 10:03
Nesmí!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist