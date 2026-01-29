České finále na Australian Open je velmi blízko. V juniorské čtyřhře budou proti Rusky
Sestrám Kovačkovým se letos v Melbourne vůbec nedařilo v soutěži dvouher. Mladší Jana skončila už ve druhém kole a nasazená jednička Alena došla jen o zápas dál a ani na 12. pokus na juniorských grandslamech nepostoupila do čtvrtfinále. Úplně jiný scénář se ale odehrává v jejich oblíbené čtyřhře.
Největší favoritky a šampionky loňského US Open ještě neztratily ani set a po další pohodlné výhře nad domácí Tahliou Kokkinisovou a Američankou Capucine Jauffretovou postoupily do semifinále. O finále si zahrají s ruskou dvojicí Mariiou Makarovovou a Radou Zolotarevovou, kterým budou chtít oplatit vyřazení ze singla.
Druhými českými semifinalistky jsou překvapivě nenasazené Heřmanová s Žoldákovou. Ty hned v prvním kole vyřadily turnajové čtyřky a po výhře nad americkým duem Nancy Leeovou a Chukwumelije Clarkeovou doplnily mezi čtyřkou nejlepších sestry Kovačkovy. O finále si zahrají taktéž proti dvěma Ruskám Alexandře Malovové a Alise Terentjevové. Může tak dojít na čístě český souboj o titul, od kterého dělí oba páry už jen jedno vítězství.
Žoldáková ve čtvrtek hrála i osmifinále dvouhry, ve kterém padla 6:7, 3:6 s patnáctiletou Číňankou Xinran Sun. Ve dvouhře dívek či chlapců tak už žádného českého zástupce nenajdeme.
Výsledky juniorky Australian Open: Dvouhra dívek | Čtyřhra dívek
