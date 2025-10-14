České hráčky v Ósace dominovaly. V prvním kole se nezapotila Bouzková ani Valentová

WTA ÓSAKA - Marie Bouzková (27) v prvním kole na dvěstěpadesátce v Ósace smetla domácí Enu Šibaharaovou (27) 6:1, 6:1 a obhájila loňské osmifinále. V něm se utká s nebezpečnou Viktorijí Golubicovou. Úvodním duelem prolétla také Tereza Valentová (18), která nedala šanci Alexandře Ealaové (20) a zvítězila suverénně 6:1, 6:2.
Marie Bouzková začala v Ósace jasnou výhrou (@ Adek BERRY / AFP / AFP / Profimedia)

Bouzková – Šibaharaová 6:1, 6:1

Bouzková nastoupila do prvního kola v Ósace ve velkém stylu, když získala podání Šibaharaové hned v první hře a do konce setu přidala ještě další dva brejky. Jedinou šanci Japonky v šestém gamu odvrátila a povolila jí jen jednu hru.  Česká hráčka pokračovala v suverénním výkonu i ve druhé sadě, kde Japonku brejkla ve čtvté a šesté hře a následně utkání za hodinu hry dopodávala.

Češka dnes excelovala na podání, když trefila tři esa a přes první servis šla v 73 % bodů. Svou převahu nad divokou kartou a 184. hráčkou světa ukazovala i ve výměnách a na příjmu využila pět z osmi brejkbolů.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzková si tak stejně jako loni na úvod poradila s domácí hráčkou a postoupila do osmifinále. Minulý rok se však na výhru proti Mojuce Učidžimaové nadřela a další vítězství už nepřidala. Tentokrát je v pozici nasazené pětky, a i v boji o čtvrtfinále bude favoritkou. Čeká ji však nebezpečná Viktorija Golubicová. Se Švýcarkou vede ve vzájemné bilanci 3:2, poslední duel před rokem však jednoznačně prohrála.

Valentová – Ealaová 6:1, 6:2

V Ósace se dnes dařilo také Valentové, která začala své první kolo proti Ealaové skvěle. Česká teenagerka získala úvodní čtyři gamy a Filipínce v úvodním dějství povolila jedinou hru. V demolici pokračovala i ve druhém setu, kde navyšovala svůj náskok hned od začátku. Soupeřce opět sebrala dvakrát podání a odskočila do vedení 5:1. Na první pokus sice utkání nedopodávala a poprvé přišla o servis. Na returnu ale situaci napravila a po využití druhého mečbolu slavila cenný skalp.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Češka si tak v žebříčku WTA znovu vylepší své životní maximum. V živém pořadí je po výhře v prvním kole už na 72. místě. V osmifinále ji čeká lepší z dvojice mezi třetí nasazenou Elise Mertensovou nebo Španělkou Cristinou Bucsaovou.

Valentová tak v Japonsku navázala na vítěznou kvalifikaci a slaví už třetí výhru v řadě. Na úvod potvrdila roli obrovské favoritky proti Rusce Alině Charaevové a následně otočila duel proti zkušené Belgičance Greetje Minnenové. Češka tak napravila neúspěch z předchozího asijského turnaje ve Wuhanu, kde hned v prvním kole kvalifikace podlehla zkušené Biance Andreescuové.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
tommr
14.10.2025 12:02
První kolo zvládly Marie i Tereza skvěle ... smile
Ve druhém se už ale určitě hodně zapotí. Ani Marie proti Golubic ani Tereza proti Mertens nebudou favoritky a případné výhry by byly příjemným překvapením ...
Serpens
14.10.2025 12:02
Slušně Terka přejela přehajpovanou star, takhle jsem to nečekal Bez celého stadionu v zádech se holt hraje hůř.
subaru
14.10.2025 11:22
Skvělé, hlavně moje favoritka na čs. Jedničku Terka
