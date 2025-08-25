České hvězdy na US Open slaví. Postupují Menšík, Macháč i Lehečka

US OPEN - Českým tenistům se v úvodní den US Open dařilo. Postup do druhého kola si jako první zajistil Jakub Menšík (19), který porazil Chilana Nicoláse Jarryho (29) po setech 7:6, 6:3 a 6:4. Pohodovou výhru nad Italem Lucou Nardim (22) si po výsledku 6:3, 6:1 a 6:1 připsal i Tomáš Macháč (24). Nejvíce práce měl se svým soupeřem Bornou Čoričem (28) Jiří Lehečka (23), který zvítězil po setech 3:6, 6:3, 7:6 a 6:1. Do druhého kola postoupily i Tereza Valentová a Markéta Vondroušová.
Jakub Menšík postoupil na US Open do druhého kola (@ Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Menšík - Jarry 7:6, 6:3, 6:4

Menšík vstoupil do duelu s Jarrym výborně, když už ve třetí hře prolomil soupeřův servis a dostal se do vedení 3:1. Za stavu 4:2 si vypracoval při podání Chilana další brejkbol, ten však neproměnil a vzápětí toho mohl litovat.

I Jarry v následujícím gamu uspěl na returnu a o osudu úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl pevnější ruku a nervy český tenista, vyhrál ji 7:5 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.

Do druhého setu vstoupil svěřenec Tomáše Josefuse parádně. První tři gamy šly na stranu českého mladíka a vypadalo to na jednoznačnou záležitost. Jarry však zabojoval, i on uspěl na returnu a snížil na 2:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Menšík však znovu reagoval brejkem a druhý set si už ujít nenechal. Vyhrál ho s přehledem 6:3 a ujal se vedení 2:0 na sety.

Ve třetí sadě si oba tenisté dlouho bez problémů drželi svá podání. Klíčový moment přišel v deváté hře, kdy prostějovský rodák prolomil Chilanovo podání a ujal se vedení 5:4.

Jarry zápas nevzdal. V následujícím dlouhém gamu si vypracoval čtyři brejkové možnosti, český tenista si však se všemi poradil, proměnil svůj třetí mečbol a po dvou hodinách a 27 minutách se mohl radovat z postupu do druhého kola.

Další Menšíkův soupeř bude francouzský kvalifikant Ugo Blanchet, 184. hráč světa.

Nardi  – Macháč 3:6, 1:6, 1:6

Jako první se v zápase s Nardim dostal do problémů Macháč, když musel hned při svém úvodním podání likvidovat dvě brejkové hrozby. To ale byla v úvodní sadě a nakonec i v celém zápase jediná složitější situace, kterou musel favorit řešit.

Od stavu 3:3 sebral italskému soupeři oba jeho servisy a za 30 minut hry ovládl první sadu poměrem 6:3.

Dominantní výkon berounského rodáka pokračoval i na začátku druhé sady. Když si Nardi neudržel potřetí za sebou servis, šel český tenista do vedení již 3:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Až poté se jeho soupeř dostal k vyhranému gamu, ten byl ale ve druhé sadě jediný. Svěřenec Daniela Vacka svého soupeře přehrával ve všech směrech, druhou sadu získal jasně 6:1 a šel do vedení 2:0 na sety.

Rodák z Pesara na českého soupeře absolutně nestačil ani ve třetí sadě. K jedinému gamu se dostal až za prakticky beznadějného stavu 0:4 a za pouhou hodinu a 23 minut šel Macháčovi gratulovat k jednoznačné výhře 6:3, 6:1 a 6:1.

Macháč se ve druhém kole utká s vítězem zápasu mezi Brazilcem Fonsecou a Srbem Kecmanovičem.

Lehečka – Čorič 3:6, 6:4, 7:6, 6:1

Lehečka vstoupil do zápasu proti Čoričovi výborně. Hned první Chorvatův servis šel na stranu českého favorita, který se tak ujal vedení 3:0. Tím však jakákoli pozitiva pro českého tenistu v úvodním dějství končila.

Čorič se i přes mizerný start do zápasu uklidnil, agresivní hrou nutil českého tenistu do delších výměn a náskok svého soupeře postupně stahoval. Lehečka začal chybovat, třikrát za sebou si nebyl schopen udržet podání a výborně rozehranou sadu překvapivě ztratil za 42 minut 3:6.

Svěřenec Michala Navrátila zastavil šňůru sedmi ztracených gamů v řadě ve druhé hře druhé sady, kdy při svém podání srovnal na 1:1. Klíčový moment setu přišel v páté hře, kdy Lehečka prolomil soupeřovo podání, sám naopak už na svém servisu nezaváhal a sadu dovedl do vítězného konce 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve třetím setu si jediné dvě brejkové možnosti vypracoval hned v úvodním gamu Lehečka, Čorič si ale dokázal poradit a o osudu třetího dějství tak musel rozhodnout tie-break. V něm český reprezentant prohrával už 2:5, ale pěti body v řadě dokázal průběh otočit a získat klíčovou sadu za 70 minut hry pro sebe.

Rozhodující moment utkání přišel ve druhé hře čtvrtého setu. Čorič při svém podání vedl již 40:0, přesto hru ztratil a definitivně tak přišel o kontrolu nad zápasem.

Odevzdaný Chorvat se už na žádný odpor nezmohl, sadu ztratil jednoznačně 1:6 a po třech hodinách a 14 minutách boje gratuloval soupeři k postupu do druhého kola.

V něm na Lehečku čeká argentinský soupeř, který vzejde z duelu mezi Ugem Carabellim a Tomásem Martínem Etcheverrym.

Valentová slaví na US Open postup. Vondroušová odvracela blamáž

Výsledky mužské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

22
Tomas_Smid_fan
25.08.2025 00:12
Nevíte, na koho tam do rohu ječel Naducánek, i po MB? Nejdřív jsem myslel, že na své, ale spíš to vypadalo na nějaké záškodníky.
Tomas_Smid_fan
25.08.2025 00:09
Mandarinka nadělil Tallonovi ve třetím tuhošlájoše
farr
25.08.2025 00:01
Dneska 5:0. To by šlo jen tak dál. Kuba i přes pro něj velmi ošemetné skóre 2:0 ukočíroval nervy a zápas ukončil zavčasu. Tomáš to měl v suchým to jsem skoro neviděl. Jirka se nadřel asi nejvíc, velmi cenná výhra s ohledem jak to probíhalo, spíš i cennější vědomí že když teče do bot dokáže vytáhnout světový údery. Koncovka TB to byla lahůdka. Holky spíš po očku obě teda neuvěřitelná neschopnost ukončit zápas(dohromady snad 10MB) dobře to dopadlo, ale příště prosím méně nervů...
Trojchyba_Mat
24.08.2025 23:50
Fantastický Lehy Ať si teď někdo troufne tvrdit, že má slabou hlavu, protože ta otočka v TB byla výstavní Ve čtvrtém už pak demolice
The_Punisher
24.08.2025 23:49
Juchuruchu! Skvělý den
Serpens
24.08.2025 23:44
Ze zvědavosti jsem kouknul na závěr Eala-Tauson a Amíci se z Ealy mohli úplně zcvoknout, i když není z Ameriky. Je vidět, že u ní ten mediální hype opravdu funguje, podobně jako u Raducanuové.
Otmar
24.08.2025 23:59
Taky jsem to viděl a ta frenetická radost z dvojchyb Tauson, to bylo něco neuvěřitelného.
Tomas_Smid_fan
25.08.2025 00:06
neviděl jsem, ale tipoval bych to na podporu filipínské komunity
HAJ
24.08.2025 23:42
Tak nakonec 4. set suverénně pro Jirku. Rozhodl zřejmě 2. game, kdy Borna vedl 40"0 při svém podání a Jirka ho ještě obrátil. Potom se Borna už nevzpamatoval.
Takže dnes skóre 5:0 pro naše. Předpovídal to v preview článku autor a já mu moc nevěřil. Takže k mé radosti měl pravdu.
Tomas_Smid_fan
24.08.2025 23:41
gratulka Ondrovi! Moc jsem tomu nevěřil. Krása, ale doufám, že se naši nespokojí s prvním kolem.
Trojchyba_Mat
24.08.2025 23:53
Hm, já jsem taky tvrdil 5:0 :-)) Jen aby to nezapadlo
Tomas_Smid_fan
25.08.2025 00:07
ok, tak i tobě gratulka
Trojchyba_Mat
25.08.2025 00:14
pantera1
24.08.2025 23:38
5:0 vyšlo paráda
Pe3k
24.08.2025 23:36
smile
darek.vrana
24.08.2025 23:31
Takže dneska Jirka zvládl bravurně klíčovou koncovku 3. setu proti výborně hrajícímu soupeři, jen aby to nezapadlo, až zase někdy prohraje.
HAJ
24.08.2025 23:04
Tak, to byl od Jirky velký obrat v TB 3. setu. Několik fakt špičkových míčků.
Haitik
24.08.2025 23:04
Jirka ten TB od stavu 2:5? Neskutečný míče, hlavně ten jak si vybojoval SP! Tak snad už to teď půjde, ale je to tuhý boj
Georgino
24.08.2025 23:26
Kandinsky1
24.08.2025 23:01
83 minut, to byl tedy kvapík
PTP
24.08.2025 20:12
Kubo dobrý, myslel jsem, že tě potrápí víc.
Georgino
24.08.2025 21:12
Taky jsem to odhadoval na víc setů.
