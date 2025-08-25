České hvězdy na US Open slaví. Postupují Menšík, Macháč i Lehečka
Menšík - Jarry 7:6, 6:3, 6:4
Menšík vstoupil do duelu s Jarrym výborně, když už ve třetí hře prolomil soupeřův servis a dostal se do vedení 3:1. Za stavu 4:2 si vypracoval při podání Chilana další brejkbol, ten však neproměnil a vzápětí toho mohl litovat.
I Jarry v následujícím gamu uspěl na returnu a o osudu úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl pevnější ruku a nervy český tenista, vyhrál ji 7:5 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.
Do druhého setu vstoupil svěřenec Tomáše Josefuse parádně. První tři gamy šly na stranu českého mladíka a vypadalo to na jednoznačnou záležitost. Jarry však zabojoval, i on uspěl na returnu a snížil na 2:3.
Menšík však znovu reagoval brejkem a druhý set si už ujít nenechal. Vyhrál ho s přehledem 6:3 a ujal se vedení 2:0 na sety.
Ve třetí sadě si oba tenisté dlouho bez problémů drželi svá podání. Klíčový moment přišel v deváté hře, kdy prostějovský rodák prolomil Chilanovo podání a ujal se vedení 5:4.
Jarry zápas nevzdal. V následujícím dlouhém gamu si vypracoval čtyři brejkové možnosti, český tenista si však se všemi poradil, proměnil svůj třetí mečbol a po dvou hodinách a 27 minutách se mohl radovat z postupu do druhého kola.
Další Menšíkův soupeř bude francouzský kvalifikant Ugo Blanchet, 184. hráč světa.
Nardi – Macháč 3:6, 1:6, 1:6
Jako první se v zápase s Nardim dostal do problémů Macháč, když musel hned při svém úvodním podání likvidovat dvě brejkové hrozby. To ale byla v úvodní sadě a nakonec i v celém zápase jediná složitější situace, kterou musel favorit řešit.
Od stavu 3:3 sebral italskému soupeři oba jeho servisy a za 30 minut hry ovládl první sadu poměrem 6:3.
Dominantní výkon berounského rodáka pokračoval i na začátku druhé sady. Když si Nardi neudržel potřetí za sebou servis, šel český tenista do vedení již 3:0.
Až poté se jeho soupeř dostal k vyhranému gamu, ten byl ale ve druhé sadě jediný. Svěřenec Daniela Vacka svého soupeře přehrával ve všech směrech, druhou sadu získal jasně 6:1 a šel do vedení 2:0 na sety.
Rodák z Pesara na českého soupeře absolutně nestačil ani ve třetí sadě. K jedinému gamu se dostal až za prakticky beznadějného stavu 0:4 a za pouhou hodinu a 23 minut šel Macháčovi gratulovat k jednoznačné výhře 6:3, 6:1 a 6:1.
Macháč se ve druhém kole utká s vítězem zápasu mezi Brazilcem Fonsecou a Srbem Kecmanovičem.
Lehečka – Čorič 3:6, 6:4, 7:6, 6:1
Lehečka vstoupil do zápasu proti Čoričovi výborně. Hned první Chorvatův servis šel na stranu českého favorita, který se tak ujal vedení 3:0. Tím však jakákoli pozitiva pro českého tenistu v úvodním dějství končila.
Čorič se i přes mizerný start do zápasu uklidnil, agresivní hrou nutil českého tenistu do delších výměn a náskok svého soupeře postupně stahoval. Lehečka začal chybovat, třikrát za sebou si nebyl schopen udržet podání a výborně rozehranou sadu překvapivě ztratil za 42 minut 3:6.
Svěřenec Michala Navrátila zastavil šňůru sedmi ztracených gamů v řadě ve druhé hře druhé sady, kdy při svém podání srovnal na 1:1. Klíčový moment setu přišel v páté hře, kdy Lehečka prolomil soupeřovo podání, sám naopak už na svém servisu nezaváhal a sadu dovedl do vítězného konce 6:4.
Ve třetím setu si jediné dvě brejkové možnosti vypracoval hned v úvodním gamu Lehečka, Čorič si ale dokázal poradit a o osudu třetího dějství tak musel rozhodnout tie-break. V něm český reprezentant prohrával už 2:5, ale pěti body v řadě dokázal průběh otočit a získat klíčovou sadu za 70 minut hry pro sebe.
Rozhodující moment utkání přišel ve druhé hře čtvrtého setu. Čorič při svém podání vedl již 40:0, přesto hru ztratil a definitivně tak přišel o kontrolu nad zápasem.
Odevzdaný Chorvat se už na žádný odpor nezmohl, sadu ztratil jednoznačně 1:6 a po třech hodinách a 14 minutách boje gratuloval soupeři k postupu do druhého kola.
V něm na Lehečku čeká argentinský soupeř, který vzejde z duelu mezi Ugem Carabellim a Tomásem Martínem Etcheverrym.
