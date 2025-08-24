Valentová slaví na US Open postup. Vondroušová odvracela blamáž
Bronzettiová – Valentová 3:6, 6:3, 4:6
Hned v úvodním gamu se Valentová dostala při svém podání do složité situace, když prohrávala už 0:40. Všechny brejkové možnosti Bronzettiové však odvrátila a svou soupeřku do trháku nepustila.
Česká tenistka postupem času získávala ve výměnách navrch. Díky agresivní hře si mnohem jednodušeji dokázala udržet vlastní servis, zatímco Italka o něj musela hodně bojovat.
Aktivnější Valentová se dočkala v osmé hře, kdy poprvé v zápase prolomila soupeřčin servis a ujala se vedení 5:3. Výborně rozehraný set si už ujít nenechala, sadu dopodávala a po 34 minutách šla do zaslouženého vedení 1:0.
Do prvních problémů se Valentová dostala ve čtvrté hře druhé sady. Dobře returnující Italka poprvé v zápase prolomila soupeřce podání a dostala se do vedení 3:1. Dlouho se však z náskoku neradovala, vzápětí i ona přišla o servis a brzy bylo vyrovnáno 3:3.
Rodačka z Rimini se ale deprimovat nenechala. Za stavu 4:3 ze svého pohledu znovu využila slabšího podání soupeřky, podruhé v sadě jí prolomila servis a sadu již dovedla do vítězného konce 6:3. Valentová tak po sedmi vítězných setech přišla ve Flushing Meadows o první sadu.
Valentová poté opustila dvorec a pauza jí vyloženě prospěla. Do rozhodující sady vstoupila výborně, když se ujala vedení 3:0. Soupeřka však zápas nezabalila, snížila na rozdíl jediného gamu, na vyrovnání ale nedosáhla.
Za stavu 5:2 neproměnila Valentová při podání Italky dva mečboly, vzápětí si prohrála servis a vedla už jen o jediný game.
Mrzet ji to však nemuselo. Při vedení 5:4 znovu uspěla na returnu, proměnila pátý mečbol a mohla slavit postup do druhého kola.
Selechmetěvová – Vondroušová 3:6, 6:7
Vondroušová vstoupila do zápasu proti Selechmetěvové nervózně a hned přišla o své úvodní podání. Vedení 2:0 ruské tenistce ale nevydrželo dlouho. Česká favoritka rychle našla na svou soupeřku recept.
Čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh úvodního dějství a první sadu i přes dvě ztracená podání získala za 37 minut 6:3.
Selechmetěvová, které patří až 166. příčka světa, vstoupila do druhého setu katastrofálně. Sokolovská rodačka v jeho úvodu naprosto dominovala, na svou stranu získala úvodní čtyři gamy a zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto.
Ruska ale zápas ani v tento moment nezabalila. Snížila na 2:5, v osmé hře navíc odvrátila dva mečboly wimbledonské šampionky, další tři v následujícím gamu a na ukazateli skóre svítilo vedení Češky už jen 5:4.
A když Vondroušová ani za tohoto stavu nedokázala utkání dopodávat, bylo vyrovnáno. Outsiderka utkání se dokonce dostala do vedení 6:5, Vondroušová stihla vyhraným servisem dovést set alespoň do tie-breaku.
V něm už favoritka uspěla poměrem 7:3 a zajistila si tak postup do druhého kola. Další soupeřkou Vondroušové bude Američanka McCartney Kesslerová.
Výsledky ženské dvouhry na US Open
V dalším kole čekám konec obou. Tereza má příliš těžkou soupeřku a Markéta s tou její dnešní hrou proti Kesslerový taky nemá šanci ...
Kessler je kvalitní playerka, ale hratelná.
Terka doteď odehrála celkem málo zápasů s TOP 100. Bylo vidět, že si musí zvyknout na různé styly i na vracečky. To ji už ukázala Marie v Praze, že ji moc nesedí.
No s Rybkou to zase bude diametrální rozdíl stylu. To jsem zvědavý a když asi prohraje, tak ať si zvyká.
Zvykat si budeš, holčičko!
Bramborářka si ji namaže na chleba
To, že málem potřebovala resuscitovat po zápase, je důkazem, jak nervózní ve skutečnosti byla, ale nakonec to i přes klopýtnutí přece jen zvládla. Málem si vyzkoušela to, co zakusila proti ní Ponchetová na RG, to by byla ještě krutější porážka než v tom Wimbledonu.
První set byl od Valentové fantastický, málo chyb a skvělé umísťování úderů, k tomu i kouzlení na síti (což ji obvykle moc nedrží). I podání ji občas drželo. Ve druhém nevyužila šance, znervózněla a její soupeřka ji zamkla za základní čarou a neudělala téměř chybu. Terka byla viditelně frustrovaná. Naštěstí chytla začátek ve třetím a získala kousek sebedůvěry zpět. Pak ale zase nevyužila šance a už to vypadalo, že bude po zápasu hořce plakat, ale naštěstí plakala sladce
Zápas proti Rybě už bude bez nervů, takže velké těšění