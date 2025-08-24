Menšík si na úvod poradil s Jarrym, Macháč deklasoval Nardiho

DNES, 19:44
Aktuality 5
US Open - Jakub Menšík (19) potvrdil v prvním kole US Open roli favorita, když si poradil s Chilanem Nicolásem Jarrym (29) ve třech setech 7:6, 6:3 a 6:4. Dalším soupeřem prostějovského rodáka bude francouzský kvalifikant Ugo Blanchet. Pohodový postup slaví i Tomáš Macháč (24), který jasně přehrál Itala Lucu Nardiho (22) po setech 6:3, 6:1 a 6:1. Ve hře je dnes i Jiří Lehečka, který bojuje s Chorvatem Bornou Čoričem. Postup si v neděli zajistily i Tereza Valentová a Markéta Vondroušová.
Profily hráčů (7)
Jarry Nicolas
Macháč Tomáš
Nardi Luca
Menšík Jakub
Jakub Menšík postoupil na US Open do druhého kola (@ Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Menšík - Jarry 7:6, 6:3, 6:4

Menšík vstoupil do duelu s Jarrym výborně, když už ve třetí hře prolomil soupeřův servis a dostal se do vedení 3:1. Za stavu 4:2 si vypracoval při podání Chilana další brejkbol, ten však neproměnil a vzápětí toho mohl litovat.

I Jarry v následujícím gamu uspěl na returnu a o osudu úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl pevnější ruku a nervy český tenista, vyhrál ji 7:5 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.

Do druhého setu vstoupil svěřenec Tomáše Josefuse parádně. První tři gamy šly na stranu českého mladíka a vypadalo to na jednoznačnou záležitost. Jarry však zabojoval, i on uspěl na returnu a snížil na 2:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Menšík však znovu reagoval brejkem a druhý set si už ujít nenechal. Vyhrál ho s přehledem 6:3 a ujal se vedení 2:0 na sety.

Ve třetí sadě si oba tenisté dlouho bez problémů drželi svá podání. Klíčový moment přišel v deváté hře, kdy prostějovský rodák prolomil Chilanovo podání a ujal se vedení 5:4.

Jarry zápas nevzdal. V následujícím dlouhém gamu si vypracoval čtyři brejkové možnosti, český tenista si však se všemi poradil, proměnil svůj třetí mečbol a po dvou hodinách a 27 minutách se mohl radovat z postupu do druhého kola.

Nardi  – Macháč 3:6, 1:6, 1:6

Jako první se v zápase s Nardim dostal do problémů Macháč, když musel hned při svém úvodním podání likvidovat dvě brejkové hrozby. To ale byla v úvodní sadě a nakonec i v celém zápase jediná složitější situace, kterou musel favorit řešit.

Od stavu 3:3 sebral italskému soupeři oba jeho servisy a za 30 minut hry ovládl první sadu poměrem 6:3.

Dominantní výkon berounského rodáka pokračoval i na začátku druhé sady. Když si Nardi neudržel potřetí za sebou servis, šel český tenista do vedení již 3:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Až poté se jeho soupeř dostal k vyhranému gamu, ten byl ale ve druhé sadě jediný. Svěřenec Daniela Vacka svého soupeře přehrával ve všech směrech, druhou sadu získal jasně 6:1 a šel do vedení 2:0 na sety.

Rodák z Pesara na českého soupeře absolutně nestačil ani ve třetí sadě. K jedinému gamu se dostal až za prakticky beznadějného stavu 0:4 a za pouhou hodinu a 23 minut šel Macháčovi gratulovat k jednoznačné výhře 6:3, 6:1 a 6:1.

Macháč se ve druhém kole utká s vítězem zápasu mezi Brazilcem Fonsecou a Srbem Kecmanovičem.

Valentová slaví na US Open postup. Vondroušová odvracela blamáž

Výsledky mužské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
HAJ
24.08.2025 23:04
Tak, to byl od Jirky velký obrat v TB 3. setu. Několik fakt špičkových míčků.
Reagovat
Haitik
24.08.2025 23:04
Jirka ten TB od stavu 2:5? Neskutečný míče, hlavně ten jak si vybojoval SP! Tak snad už to teď půjde, ale je to tuhý boj
Reagovat
Kandinsky1
24.08.2025 23:01
83 minut, to byl tedy kvapík
Reagovat
PTP
24.08.2025 20:12
Kubo dobrý, myslel jsem, že tě potrápí víc.
Reagovat
Georgino
24.08.2025 21:12
Taky jsem to odhadoval na víc setů.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist