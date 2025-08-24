Menšík si na úvod poradil s Jarrym, Macháč deklasoval Nardiho
Menšík - Jarry 7:6, 6:3, 6:4
Menšík vstoupil do duelu s Jarrym výborně, když už ve třetí hře prolomil soupeřův servis a dostal se do vedení 3:1. Za stavu 4:2 si vypracoval při podání Chilana další brejkbol, ten však neproměnil a vzápětí toho mohl litovat.
I Jarry v následujícím gamu uspěl na returnu a o osudu úvodní sady tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měl pevnější ruku a nervy český tenista, vyhrál ji 7:5 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.
Do druhého setu vstoupil svěřenec Tomáše Josefuse parádně. První tři gamy šly na stranu českého mladíka a vypadalo to na jednoznačnou záležitost. Jarry však zabojoval, i on uspěl na returnu a snížil na 2:3.
Menšík však znovu reagoval brejkem a druhý set si už ujít nenechal. Vyhrál ho s přehledem 6:3 a ujal se vedení 2:0 na sety.
Ve třetí sadě si oba tenisté dlouho bez problémů drželi svá podání. Klíčový moment přišel v deváté hře, kdy prostějovský rodák prolomil Chilanovo podání a ujal se vedení 5:4.
Jarry zápas nevzdal. V následujícím dlouhém gamu si vypracoval čtyři brejkové možnosti, český tenista si však se všemi poradil, proměnil svůj třetí mečbol a po dvou hodinách a 27 minutách se mohl radovat z postupu do druhého kola.
Nardi – Macháč 3:6, 1:6, 1:6
Jako první se v zápase s Nardim dostal do problémů Macháč, když musel hned při svém úvodním podání likvidovat dvě brejkové hrozby. To ale byla v úvodní sadě a nakonec i v celém zápase jediná složitější situace, kterou musel favorit řešit.
Od stavu 3:3 sebral italskému soupeři oba jeho servisy a za 30 minut hry ovládl první sadu poměrem 6:3.
Dominantní výkon berounského rodáka pokračoval i na začátku druhé sady. Když si Nardi neudržel potřetí za sebou servis, šel český tenista do vedení již 3:0.
Až poté se jeho soupeř dostal k vyhranému gamu, ten byl ale ve druhé sadě jediný. Svěřenec Daniela Vacka svého soupeře přehrával ve všech směrech, druhou sadu získal jasně 6:1 a šel do vedení 2:0 na sety.
Rodák z Pesara na českého soupeře absolutně nestačil ani ve třetí sadě. K jedinému gamu se dostal až za prakticky beznadějného stavu 0:4 a za pouhou hodinu a 23 minut šel Macháčovi gratulovat k jednoznačné výhře 6:3, 6:1 a 6:1.
Macháč se ve druhém kole utká s vítězem zápasu mezi Brazilcem Fonsecou a Srbem Kecmanovičem.
Valentová slaví na US Open postup. Vondroušová odvracela blamáž
Výsledky mužské dvouhry na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře