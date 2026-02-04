České vítězky Australian Open: Není to pro nás obrovský úspěch, ale chceme další grandslamy
"Je to skvělý pocit vracet se do Česka s pohárem v ruce. Zatím jsme ještě ani neměly šanci to pořádně oslavit, ale vlastně to ani tolik nebereme jako obrovský úspěch. Naše cíle jsou bodovat hlavně v singlu v kategorii žen. Čekají nás samozřejmě i další juniorské grandslamy, kde bychom chtěly zkompletovat naši sbírku," řekla sedmnáctiletá Alena Kovačková.
Mladé hráčky potvrdily v Melbourne roli nasazených jedniček a ve finále porazily krajanky Terezu Heřmanovou a Denisu Žoldákovou 6:1, 6:3. Jana Kovačková získala z juniorské čtyřhry druhý grandslamový titul, o dva roky starší Alena slavila potřetí. V roce 2023 vyhrála ještě juniorský debl ve Wimbledonu s Laurou Samson.
"Atmosféra v Austrálii byla skvělá. Na tribunách sice nebylo tolik lidí, ale centrální kurt jsme si opravdu užily. Naštěstí jsme tam hrály už vloni, takže jsme věděly, do čeho jdeme. Moc příjemné bylo i to, že proti nám stál druhý český pár. Ráda bych hrála i další turnaje se ségrou, protože stát na kurtu vedle Alči je prostě nejlepší," uvedla Jana Kovačková.
Triumf tenistek TK Sparta Praha, které neztratily na turnaji ani set, ocenil i předseda klubu Miroslav Malý. "Je skvělý pocit, že se to holkám povedlo a zakončily australský trip vítězstvím. Alena je taková sběratelka, protože už jí chybí jen vítězství na juniorském Roland Garros. Doufejme, že ho tento rok doplní, a také Jana postupně rozšíří svou sbírku titulů. Je potřeba dodat, že debl je pro holky spíš doplněk a obě mají ambici hlavně v singlu a v dospělých kategoriích," řekl Malý.
Obě hráčky dorazily po příletu do Jihlavy, kde se dnes potkaly i s daviscupovými reprezentanty v čele s kapitánem Tomášem Berdychem. Ty čeká o víkendu kvalifikační duel proti Švédsku. "Tady v Jihlavě se nám moc líbí. Atmosféra reprezentační akce je úžasná a snad se brzy dostaneme i my do výběru Barbory Strýcové. To nás láká a motivuje," doplnila Alena Kovačková.
