Českou tragédii v Paříži prohloubil i Lehečka. S Vacherotem prohrál za necelou hodinu

DNES, 10:50
ATP PAŘÍŽ - Jiří Lehečka (23) ani na třetí pokus nedokázal přejít přes úvodní kolo poslední tisícovky roku v Paříži. Letos jasně nedokázal držet krok se senzačním vítězem nedávného Masters v Šanghaji Valentinem Vacherotem (26). Monackému hráči podlehl 1:6, 3:6 a utrpěl třetí porážku v řadě. Francouzské halové Masters tak pro české hráče skončilo přímo katastrofálně.
Jiří Lehečka v Paříži bojuje s Valentinem Vacherotem (@ Belga / ddp USA / Profimedia)

Lehečka – Vacherot 1:6, 3:6

Lehečka se hned v úvodním gamu na podání dostal do komplikací, po dvou vítězných úderech Vacherota čelil brejkbolům. První úspěšně odvrátil, poté ale dlouhou výměnu ukončil forhendem do sítě a prohrával 0:2. Český tenista se dále snažil hrát agresivně a tlačit se na síť, od monackého hráče však létaly nechytatelné prohozy a dostal se do vedení dvou brejků. Na výsledkovou tabuli se Čech dostal až po šesté hře, to však bylo v úvodním dějství vše.

Ve druhé sadě si 18. hráč světa uhrál hned první podání čistou hrou. Ve třetím gamu ale zahrál dvě nevynucené chyby, dvojchybu, vše zakončil zkaženým volejem a prohrál si podání potřetí. Proti skvěle hrajícímu soupeři stále nestíhal a nedokázal si na přijmu vypracovat žádnou šanci. Po snížení na 3:4 český hráč uhrál jen dva míčky a za necelou hodinu pro něj turnaj skončil.

Lehečka v zápase sice trefil sedm es, jinak si ale absolutně nepomáhal servisem. Vacherot mu téměř všechna podání vracel zpátky a několikrát trefil i vítězný return nebo úder, kterým se dostal do ofenzivy.

Český tenista má za sebou naprosto stejnou halovou sezonu jako loni. Na belgické dvěstěpadesátce se dostal do finále, kde neúspěšně bojoval o titul a následně na podniku ATP 500 v Basileji uhrál jen čtyři gamy proti outsiderovi a stejně dopadl i v Paříži. Na poslední tisícovce sezony nepřelezl přes úvodní kolo ani napotřetí, v roce 2022 skončil už v kvalifikaci.

Francouzské halové Masters tak pro české hráče skončilo naprosto katastrofálně. Jakub Menšík se z turnaje kvůli zdravotním komplikacím odhlásil, Tomáš Macháč včera podlehl za pouhých 54 minut Flaviu Cobollimu a stejně rychle skončil i Lehečka. Vyhlídky na blížící se finálový turnaj Davisova poháru tak rozhodně nejsou pozitivní.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Senzační šampion posledního Masters v Šanghaji Vacherot, tak potvrdil skvělou formu, která se ho drží i po životním triumfu. Na předchozím turnaji ve švýcarské Basileji sice prohrál po třísetové bitvě se světovou čtyřkou Taylorem Fritzem, ale předvedl skvělý výkon.

Ve druhém kole v Paříži tak dojde na odvetu za finále čínské tisícovky, kde Vacherot čelil svému bratranci Arthuru Rinderknechovi. Oba si díky této skvělé jízdě vysloužili od pořadatelů pařížského turnaje divokou kartu a jeden z nich se probojuje mezi šestnáctku nejlepších.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

74
Přidat komentář
Robroy
28.10.2025 13:21
Je fajn, že se kluci před Davisem Cupem nachází v dobré psychické a fyzické kondici. Mně dneska Valentýn vyhrál zpět to, co sem včera prohrál na Sarah Bělici. Ale po pravdě, čekal jsem to, povrch je v Paříži pomalejší a jak psal Carlos, bude se trochu aspoň hrát. A to není moc dobrá zpráva pro bum bum chlapce z Kněževse. Není fanouškem dlouhého pinkání. A nikdy nebude.

Na Svatého Valentýna raketa je trochu líná,
u Jirky se občas stává, že s ní trochu špatně mává,
A v Paříži není zdejší, povrch je zde pomalejší,
Machy, Lehec, to je kláda, ani Menšík není Vláďa,
Kdyby Ivan Lendlů tušil jak do toho Jirka bušil,
měl by pro něj dobrou radu, zkus to raděj hráti vzadu.
Reagovat
The_Punisher
28.10.2025 13:09
Naštěstí pro Jirku už se blíží jeho oblíbená australská destinace a tam to zase nastartuje :)
Reagovat
HankMoody
28.10.2025 12:59
4 gamy nejsou moc podle me
Reagovat
Kandinsky1
28.10.2025 12:46
Je fajn, že Lehe netrhá partu
Už byl někdy v DC hrající kapitán ?
Reagovat
HAJ
28.10.2025 12:28
Je opravdu fantastické, že tady někteří dovedou odepsat kluky hned po nějakém nevydařeném období. To se hned tak nevidí. Přidá mi to podobné, jak Poláci začali kopat do Igy, když se jí přestalo na čas dařit. Jen si poslužte, když Vám to dělá radost.
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 12:29
Reagovat
Juras69
28.10.2025 12:37
Správně! Taky mě to v prvním momentu naštve, když vidím tu bezradnost, ale pak si vzpomenu, že jsem taky kdysi vrcholově sportoval a ne vždy bylo posvícení
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 12:37
Tak tak
Reagovat
subaru
28.10.2025 12:31
No hlavně zlikvidovali Hurkacze
Reagovat
Kuba4Win
28.10.2025 12:50
Reagovat
George_Renel
28.10.2025 12:21
Dobrotivý Valentin nebyl....
Reagovat
kecam
28.10.2025 12:56
Reagovat
subaru
28.10.2025 12:20
Dotaz pro odborníky. Budeme mít nějakého hráče v TOP 50 28.10. 2026?
Reagovat
com
28.10.2025 12:52
Jakozto odbornik nejpovolanejsi rikam, ze nikoliv
Reagovat
com
28.10.2025 13:14
a co na to odbornička Pantera? smile
Reagovat
Kandinsky1
28.10.2025 12:53
Ano.
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 12:55
Samozřejmě, co je to za dotaz?
Reagovat
PTP
28.10.2025 13:01
Víc než dnes
Reagovat
miros
28.10.2025 12:14
Jirko promiň ale jsi neskutečný dřevák, jak můžeš dostat nakládačku od tohoto no name borce to nechápu. Neskutečná ostuda. Ale ty pojedeš určitě potom odpočívat na nějaký luxusní ostrov, protože jsi hrozně unavený a bude to v pohodě viď.
Reagovat
hanz
28.10.2025 12:15
Třeba už Lucka něco objednala
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 12:15
Komentář hoden k zarámovaní...
Reagovat
PTP
28.10.2025 12:17
Autor hoden opovržení...
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 12:17
Reagovat
kecam
28.10.2025 12:57
Reagovat
HAJ
28.10.2025 12:20
Měl bys zchladit hlavu a zamyslet se.
Toho dřeváka sis mohl odpustit. Vacherot je momentálně na neskutečné vlně a hraje fantasticky. Každý další s ním bude mít problém.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
28.10.2025 12:26
Vždyť tenhle noname hráč vyhrál ATP 1000 v Šanghaji!
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 12:12
Vacherot hrál holt výborně... Tak ještě Athény, DC a hurá na zasloužený odpočinek
Reagovat
Mantra
28.10.2025 12:19
Triplefault_Mat
Kemko, ty jsi neuvěřitelné optimistic
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 12:23
Tak lepší než být pesimista, ne?
Reagovat
Mantra
28.10.2025 12:25
Jj
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 12:27
Reagovat
Kandinsky1
28.10.2025 12:55
Proč? Optimistu čeká jedno zklamání za druhým. Zatímco pesimistu občas něco příjemně překvapí.
Reagovat
HAJ
28.10.2025 12:09
No Vacherot Jirku spláchl. Hrál zkrátka fantasticky ve všech směrech a vycházelo mu snad všechno.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.10.2025 12:09
Valentýn hrál výborně s minimem chyb.
Lehy bohužel hrozně s hafem chyb
Taková sváteční bramboračka. Snad se dá Lehy do AO dokupy...
Reagovat
frenkie57
28.10.2025 12:12
Nebo zelňačka od Fuňese, ať zůstaneme v té Francii.
Reagovat
PTP
28.10.2025 12:12
Do kupy dříve! Do Davis Cupu!
Reagovat
Amadeus1
28.10.2025 12:06
To byla nakládačka. Děkujeme, Lehe, dal jsi nám ke svátku krásný dárek.
Reagovat
hanz
28.10.2025 12:07
Tak tak, takových dárků máme tento rok až až
Reagovat
com
28.10.2025 12:06
Valentinek smile
Hehe
Reagovat
hanz
28.10.2025 12:05
Lehunda se už vidí u pláže
Reagovat
com
28.10.2025 12:06
na Ajfelovce
Reagovat
frenkie57
28.10.2025 11:48
Špacírku. Oblečený a učesaný je ten chlapec pečlivě, ale na boty mu už nezbylo.
Reagovat
frenkie57
28.10.2025 11:51
pod PTP
Reagovat
Amadeus1
28.10.2025 11:45
Nejsem žádnej velkej sázkař, ale sázky na brejk u servisu Lehecky je prakticky jistota, jako ze se meni den a noc.
Reagovat
PTP
28.10.2025 11:38
Jen jednou dostat šanci
Zahrát si v Paříži
To by jste nevzdělanci
To by jste viděli

A aby celá parta věděla
Že nejsem žádná bačkora
Byla by žhavá do běla
Má otlučená raketa
Reagovat
subaru
28.10.2025 11:49
I jako nevzdělanec bych psal správně byste místo by jste.
Reagovat
Amadeus1
28.10.2025 11:50
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 11:53
Ale to je adaptace na text Katapultu, tam to tak je...
Reagovat
PTP
28.10.2025 12:03
Díky
Reagovat
Trojchyba_Mat
28.10.2025 12:11
Reagovat
com
28.10.2025 11:36
smile Tak vážení, kanarek sice nebude, ale stačilo 24 minut a konec prvního setu smile
Reagovat
Amadeus1
28.10.2025 11:38
Jeste ze mame aspon ty fotbalisty, kteri nam delaji radost.
Reagovat
subaru
28.10.2025 11:43
Fotbalistky dnes
Reagovat
PTP
28.10.2025 11:40
To byla zahřívačka, oťukávačka a teď to přijde!
Reagovat
Amadeus1
28.10.2025 11:29
Nakonec nám nejmenší ostudu udělalo zázračné české dítě, které raději ani nenastoupilo do turnaje.
Reagovat
Mantra
28.10.2025 11:30
Reagovat
Mantra
28.10.2025 11:28
Úplně tam slyším ty kanárky
Reagovat
PTP
28.10.2025 11:32
Slavíci z Madridu a Kanárci z Paříže
Reagovat
Mantra
28.10.2025 11:33
2 balónky scházely
Reagovat
com
28.10.2025 11:26
už 4:0.. To bude teda opora v DC
Reagovat
Amadeus1
28.10.2025 11:28
Bohužel, časy bojovníků jako byli Hájek, Veselý, Rosol jsou už dávno pryč. Musíme brát to, co máme.
Reagovat
Mantra
28.10.2025 11:28
Hájek
Reagovat
subaru
28.10.2025 11:25
Hlavně porazit Alcaraze
Reagovat
Mantra
28.10.2025 11:26
O tréninku
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.10.2025 11:23
jde to jak po másle
Reagovat
Amadeus1
28.10.2025 11:20
Sebevědomý vstup do zápasu, jako včera Machač. Vacherot je prostě miláček, tomu nejde nepřát.
Reagovat
com
28.10.2025 11:23
smile Lehe se muze jit s Lucinkou odpoledne podivat na Ajfelovku
Reagovat
subaru
28.10.2025 11:44
Už vyprodáno, jedině Louvre.
Reagovat
com
28.10.2025 12:02
ale tam se prece krade, tam bych nechodil
Reagovat
pantera1
28.10.2025 11:02
Jirko VV dnes musí padnout. Ať se můžeme na státní svátek radovat .

Hodně štěstí .

https://youtu.be/vV0pcIRgcOk?si=EcI0jkLAUrgoV5yk
Reagovat
com
28.10.2025 11:10
VV - lepší zustanou smilesmile
Reagovat
pantera1
28.10.2025 11:14
Padne jak Bastila .
Reagovat
com
28.10.2025 11:19
jo to urcite, uz tu mame brejk smilesmile
Reagovat
PTP
28.10.2025 11:25
Co to má ten Harpo v ruce? Vypadá to jako pípa.
Reagovat

Nový komentář

