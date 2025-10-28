Českou tragédii v Paříži prohloubil i Lehečka. S Vacherotem prohrál za necelou hodinu
Lehečka – Vacherot 1:6, 3:6
Lehečka se hned v úvodním gamu na podání dostal do komplikací, po dvou vítězných úderech Vacherota čelil brejkbolům. První úspěšně odvrátil, poté ale dlouhou výměnu ukončil forhendem do sítě a prohrával 0:2. Český tenista se dále snažil hrát agresivně a tlačit se na síť, od monackého hráče však létaly nechytatelné prohozy a dostal se do vedení dvou brejků. Na výsledkovou tabuli se Čech dostal až po šesté hře, to však bylo v úvodním dějství vše.
Ve druhé sadě si 18. hráč světa uhrál hned první podání čistou hrou. Ve třetím gamu ale zahrál dvě nevynucené chyby, dvojchybu, vše zakončil zkaženým volejem a prohrál si podání potřetí. Proti skvěle hrajícímu soupeři stále nestíhal a nedokázal si na přijmu vypracovat žádnou šanci. Po snížení na 3:4 český hráč uhrál jen dva míčky a za necelou hodinu pro něj turnaj skončil.
Lehečka v zápase sice trefil sedm es, jinak si ale absolutně nepomáhal servisem. Vacherot mu téměř všechna podání vracel zpátky a několikrát trefil i vítězný return nebo úder, kterým se dostal do ofenzivy.
Český tenista má za sebou naprosto stejnou halovou sezonu jako loni. Na belgické dvěstěpadesátce se dostal do finále, kde neúspěšně bojoval o titul a následně na podniku ATP 500 v Basileji uhrál jen čtyři gamy proti outsiderovi a stejně dopadl i v Paříži. Na poslední tisícovce sezony nepřelezl přes úvodní kolo ani napotřetí, v roce 2022 skončil už v kvalifikaci.
Francouzské halové Masters tak pro české hráče skončilo naprosto katastrofálně. Jakub Menšík se z turnaje kvůli zdravotním komplikacím odhlásil, Tomáš Macháč včera podlehl za pouhých 54 minut Flaviu Cobollimu a stejně rychle skončil i Lehečka. Vyhlídky na blížící se finálový turnaj Davisova poháru tak rozhodně nejsou pozitivní.
Senzační šampion posledního Masters v Šanghaji Vacherot, tak potvrdil skvělou formu, která se ho drží i po životním triumfu. Na předchozím turnaji ve švýcarské Basileji sice prohrál po třísetové bitvě se světovou čtyřkou Taylorem Fritzem, ale předvedl skvělý výkon.
Ve druhém kole v Paříži tak dojde na odvetu za finále čínské tisícovky, kde Vacherot čelil svému bratranci Arthuru Rinderknechovi. Oba si díky této skvělé jízdě vysloužili od pořadatelů pařížského turnaje divokou kartu a jeden z nich se probojuje mezi šestnáctku nejlepších.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Na Svatého Valentýna raketa je trochu líná,
u Jirky se občas stává, že s ní trochu špatně mává,
A v Paříži není zdejší, povrch je zde pomalejší,
Machy, Lehec, to je kláda, ani Menšík není Vláďa,
Kdyby Ivan Lendlů tušil jak do toho Jirka bušil,
měl by pro něj dobrou radu, zkus to raděj hráti vzadu.
Už byl někdy v DC hrající kapitán ?
Toho dřeváka sis mohl odpustit. Vacherot je momentálně na neskutečné vlně a hraje fantasticky. Každý další s ním bude mít problém.
Kemko, ty jsi neuvěřitelné optimistic
Lehy bohužel hrozně s hafem chyb
Taková sváteční bramboračka. Snad se dá Lehy do AO dokupy...
Hehe
Zahrát si v Paříži
To by jste nevzdělanci
To by jste viděli
A aby celá parta věděla
Že nejsem žádná bačkora
Byla by žhavá do běla
Má otlučená raketa
Hodně štěstí .
