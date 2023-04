Češky se kvalifikovaly na finálový turnaj BJK Cupu! O vítězství nad Ukrajinkami rozhodla Vondroušová

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Markéta Vondroušová vyhrála na antuce v tureckém Beleku i druhou dvouhru a navázala na páteční vítězství nad Martou Kosťukovou. Rodačka ze Sokolova nechala zapomenout na předchozí neúspěch Barbory Krejčíkové, která s Kosťukovou prohrála 6-3 1-6 4-6. Vondroušová vyhrála desátou dvouhru v národním týmu v řadě a celkově má v reprezentaci bilanci 12-1.

Třiadvacetiletá Vondroušová nezachytila v úvodu povedený nástup Katariny Zavacké a po dvou ztracených servisech prohrávala 0-3. Poté však 82. hráčka světa převzala iniciativu, získala šest her za sebou a za 45 minut ovládla první set. Nasbírala 19 vítězných míčů oproti sedmi Zavacké.

Dobré tempo držela Vondroušová i v úvodu druhé sady a po dalším brejku se ujala vedení 2-1. Zavacká, které patří v žebříčku WTA až 261. místo, se ale vrátila do hry. Navzdory tomu, že si nechala párkrát ošetřit bolavá záda, měla za stavu 3-2 další dva brejkboly. Stříbrná olympijská medailistka z Tokia je ale odvrátila.

Rozhodující moment přišel v sedmé hře, kdy Vondroušová získala klíčový brejk. Zavacká sice pokračovala v houževnatém výkonu, česká dvojka už ale náskok udržela. Vítězství stvrdila čistou hrou a esem.

Vondroušová vyhrála v národním týmu 12. zápas za sebou. Jedinou porážku utrpěla před šesti lety, kdy při debutu nestačila na Američanku Coco Vandewegheovou.

Světová dvanáctka Barbora Krejčíková nezvládla dobře rozehraný duel, podlehla za dvě hodiny a šest minut a nenavázala na páteční vítězství nad Zavackou. S 20letou Martou Kosťukovou prohrála třetí ze čtyř vzájemných zápasů.

Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros Krejčíková začala proti 38. hráčce světa Kosťukové lépe. Ve čtvrté hře získala brejk a brzy utekla do vedení 4-1. Česká tenistka sice kvůli dvěma dvojchybám v sedmé hře přišla rovněž o servis, vzápětí ale získala další brejk a po 48 minutách hry set ukončila.

Kosťuková se nevzdala a nezlomilo ji ani ztracené podání v úvodu druhé sady. Krejčíková zopakovala dvě dvojchyby v jedné hře, o vedení přišla a až do konce setu se nemohla o servis opřít. Prohrála šest gamů za sebou.

Rozhodnutí přišlo v deváté hře třetí sady, kdy Krejčíková prohrávala při servisu 0-40. Brněnská rodačka sice dva brejkboly odvrátila, při třetím ale udělala dvojchybu a Kosťuková už utkání čistou hrou dopodávala. Krejčíková doplatila v duelu na osm dvojchyb. Kosťuková měla ještě o dvě více, pomohla si ale 39 vítěznými míči.

