Český souboj lépe zvládl Lehečka. V Brisbane udolal Macháče a úspěšně začal obhajobu

DNES, 07:25
Aktuality 2
ATP BRISBANE - Jiří Lehečka (24) zvládl na úvod podniku ATP 250 v Brisbane těžký zápas a vykročil za obhajobou titulu. V prvním kole musel v souboji dvou českých hráčů s Tomášem Macháčem (25) ustát třísetovou bitvu, přestože ani jednou nepřišel o servis. Loňský šampion nakonec zvítězil 6:4, 6:7, 6:2 a o postup do čtvrtfinále si zahraje se Sebastianem Kordou.
Jiří Lehečka v Brisbane porazil krajana Tomáše Macháče (@ William WEST / AFP / AFP / Profimedia)

Lehečka – Macháč 6:4, 6:7, 6:2

Los v Brisbane proti sobě hned v prvním kole svedl oba české tenisty v pavouku nasazenou trojku Lehečku a Macháče, kteří se spolu na hlavním okruhu dosud neutkali. Premiérový vzájemný souboj začal lépe obhájce titulu, který si celou první sadu suverénně držel podání, nepustil soupeře ani na shodu a rozhodl brejkem v páté hře, kde jedinou svou šanci využil.

Ve skvělém výkonu na servis pokračoval Lehečka i ve druhém dějství, téměř neminul první servis a svého krajana k ničemu nepustil. Macháč znovu v pátém gamu ustál těžký game, kdy o podání musel bojovat. Sada dospěla do zkrácené hry, kdy si starší z českých tenistů díky skvělým returnům vypracoval dva setboly a ten druhý esem využil a srovnal na 1:1.

V rozhodujícím dějství si Lehečka hned ve druhé hře po vítězném returnu vybojoval brejkbol, ten ale Macháč odvrátil agresivní hrou a následně vítězným zásahem na síti. Další šanci už česká jednička využila a po chybě krajana se dostala do vedení 2:0.

Lehečka se v sedmé hře rozhodujícího dějství chytl za kotník. Výrazně ho však tento problém nelimitoval. Naopak jeho krajan začal kupit chyby a za stavu 2:5 pustil českou jedničku k prvnímu mečbolům. Na ten druhý zkazil další forhend a 18. hráč světa tak úspěšně začal obhajobu titulu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka loni v Brisbane získal svůj druhý a zatím poslední titul, když cestou porazil Holgera Runeho či Grigora Dimitrova a ve finále mu skrečoval Reilly Opelka. Potvrdil tak, že se mu na australském kontinentu daří. Získal zde trofej i v roce 2024, kdy triumfoval v Adelaide.

Letos je nejlepší Čech na žebříčku jedním z největších favoritů turnaje hned za Daniilem Medveděvem a Alejandrem Davidovichem. O postup do čtvrtfinále si zahraje proti Američanu s českými kořeny Sebastianu Kordovi.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
