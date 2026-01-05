Český souboj lépe zvládl Lehečka. V Brisbane udolal Macháče a úspěšně začal obhajobu
Lehečka – Macháč 6:4, 6:7, 6:2
Los v Brisbane proti sobě hned v prvním kole svedl oba české tenisty v pavouku nasazenou trojku Lehečku a Macháče, kteří se spolu na hlavním okruhu dosud neutkali. Premiérový vzájemný souboj začal lépe obhájce titulu, který si celou první sadu suverénně držel podání, nepustil soupeře ani na shodu a rozhodl brejkem v páté hře, kde jedinou svou šanci využil.
Ve skvělém výkonu na servis pokračoval Lehečka i ve druhém dějství, téměř neminul první servis a svého krajana k ničemu nepustil. Macháč znovu v pátém gamu ustál těžký game, kdy o podání musel bojovat. Sada dospěla do zkrácené hry, kdy si starší z českých tenistů díky skvělým returnům vypracoval dva setboly a ten druhý esem využil a srovnal na 1:1.
V rozhodujícím dějství si Lehečka hned ve druhé hře po vítězném returnu vybojoval brejkbol, ten ale Macháč odvrátil agresivní hrou a následně vítězným zásahem na síti. Další šanci už česká jednička využila a po chybě krajana se dostala do vedení 2:0.
Lehečka se v sedmé hře rozhodujícího dějství chytl za kotník. Výrazně ho však tento problém nelimitoval. Naopak jeho krajan začal kupit chyby a za stavu 2:5 pustil českou jedničku k prvnímu mečbolům. Na ten druhý zkazil další forhend a 18. hráč světa tak úspěšně začal obhajobu titulu.
Lehečka loni v Brisbane získal svůj druhý a zatím poslední titul, když cestou porazil Holgera Runeho či Grigora Dimitrova a ve finále mu skrečoval Reilly Opelka. Potvrdil tak, že se mu na australském kontinentu daří. Získal zde trofej i v roce 2024, kdy triumfoval v Adelaide.
Letos je nejlepší Čech na žebříčku jedním z největších favoritů turnaje hned za Daniilem Medveděvem a Alejandrem Davidovichem. O postup do čtvrtfinále si zahraje proti Američanu s českými kořeny Sebastianu Kordovi.
Výsledky turnaje ATP 250 v Brisbane
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
