Chačanov otočil z 0:2 na sety. Favorité v Paříži klopýtali, ale nezaváhali

Karen Chačanov si na posledních dvou grandslamech (US Open 2022 a Australian Open 2023) zahrál poprvé v semifinále grandslamu a nyní by rád vylepšil i své maximum na Roland Garros.

Do Paříže dorazil po překvapivé porážce s Grégoirem Barrérém v Římě a vstup do soutěže proti francouzskému sokovi málem znovu nezvládl. S domácím Constantem Lestiennem prohrával první dva sety, nepříznivý vývoj ale otočil a zvítězil 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3.

"Nezačal jsem dobře, v prvních dvou setech jsem se trápil a soupeř těžil z podpory publika. Ale pak se mi povedlo pár gamů a začal si více věřit. Jsem rád, že jsem nepřestával bojovat a věřil jsem ve své schopnosti," řekl 11. hráč světa Chačanov, jenž zvládl 1. kolo na French Open i posedmé v kariéře. Jen jednou to pak nedotáhl alespoň do osmifinále.

Zápas z 0:2 na sety otočil teprve potřetí, v minulosti se mu to podařilo ještě ve Wimbledonu 2018 proti Američanu Francesi Tiafoemu a na US Open 2020 proti Italu Janniku Sinnerovi. Pětisetový zápas vyhrál potřetí v řadě a celkově podeváté ze sedmnácti pokusů.

Ve druhém kole na sedmadvacetiletého Chačanova čeká moldavský kvalifikant Radu Albot (h2h 0:0).

7-0 in RG first rounds



No.11 seed @karenkhachanov survives a spirited battle from Lestienne 3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-3.#RolandGarros pic.twitter.com/mb6hHx2Z8O