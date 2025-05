Challenger v Prostějově ozdobí Štěpánek, ve hře je i účast elitních Čechů

Challenger UniCredit Czech Open v Prostějově letos na začátku června ozdobí účast dvou bývalých členů první světové desítky Španěla Roberta Bautisty a Japonce Keie Nišikoriho či exhibice někdejšího daviscupového vítěze Radka Štěpánka. Na 32. ročníku turnaje, který se tradičně koná během druhého týdne grandslamového Roland Garros, by se v případě brzkého vyřazení v Paříži mohl představit i některý z tria nejlepších českých hráčů současnosti Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Turnaj dnes představili organizátoři na tiskové konferenci v Praze.

Aktuálně nejvýše postaveným hráčem ve startovní listině je sedmatřicetiletý Španěl Bautista, jemuž patří v žebříčku ATP 56. místo. Japonec Nišikori, někdejší světová čtyřka, figuruje o šest příček za ním. Trojkou turnaje je zatím Vít Kopřiva, momentálně čtvrtý nejlepší Čech, nechybí obhájce prvenství Švýcar Jerome Kym. Startovní listinou na nejvyšších pozicích však jako tradičně může zamíchat French Open, který začne o týden dříve.



"Jsem hrozně ráda, že letos už ten první list je neskutečně kvalitní. Hvězdou asi bude Bautista. Další zajímavé jméno je Kei Nišikori. Chtěl u nás hrát už vloni, nakonec to neklaplo. Je tam Cristian Garín, bývalý hráč top dvacítky, vyhrál taky spoustu turnajů. Myslím, že pole je silné a atraktivní," uvedla ředitelka prostějovského challengeru Petra Černošková.



"Specifikum našeho turnaje je druhý týden Roland Garros, takže samozřejmě musíme počkat. Ne každý, kdo je teď na listě, se na turnaji objeví. Hráčům samozřejmě nepřejeme, aby (na French Open) vypadli, ale když se to stane, jsme rádi, že je můžeme v Prostějově přivítat," doplnila.



Organizátoři antukového turnaje jsou v kontaktu se všemi elitními českými hráči, kteří se na French Open představí. Aktuální tuzemskou jedničkou je 20. hráč světa Macháč, Menšík je jen o příčku za ním a Lehečkovi patří 38. místo. V elitní stovce figuruje ještě Kopřiva na 92. pozici.

"Mluvili jsme se všemi a všichni jsou v podstatě ochotni hrát. Samozřejmě za předpokladu, že nebudou v Paříži v soutěži, nebudou mít za sebou těžké zápasy a tak dále. Určitě jim nepřejeme, aby v Paříži vypadli. Ale když se tak stane, budeme rádi, pokud se představí našim divákům," uvedla Černošková.



Volnou kartu dostane mladík Maxim Mrva. Teprve sedmnáctiletý talent, který si už odbyl premiéru v Davis Cupu, si zároveň v sobotu v závěru turnaje zahraje exhibici se Štěpánkem. "Samozřejmě za předpokladu, že Max nebude ve finále. Ne, že by nám to vadilo. Dokážeme řešit i jiné alternativy," podotkl s úsměvem šéf prostějovského klubu Miroslav Černošek.

Mrvu se šestačtyřicetiletým Štěpánkem spojuje to, že se na kurtu rovněž snaží o show. "Asi o mně víte, že tenis pro mě byla nejen tvrdá práce, ale i zábava. Těším se na to, že uvidím zblízka, jak to Maximovi lítá a co dělá. V nějaké přípravě jsem už asi dva měsíce. Není to úplně na tu exhibici, ale snažím se hrát, trénovat, hýbat. Takže snad budu v takové kondici, abych se tím tenisem stále mohl bavit," řekl bývalý daviscupový reprezentant Štěpánek.



Hlavní soutěž prostějovského turnaje se uskuteční od 2. do 7. června. I když se jedná o podnik kategorie challenger 100, ATP navýšila prize money a celková dotace vzroste z loňských zhruba 121 tisíc na letošních 150 tisíc eur (3,74 milionu korun).