Číňanka Na Li v nové roli. Bývalá světová dvojka je ředitelkou turnaje v Hongkongu

15.09.

Nizozemci prohráli s Itálií, přesto postupují do čtvrtfinále

Nizozemci měli v posledním utkání skupiny A v italské Boloni proti domácím loňským šampionům jasný úkol, a sice za každou cenu urvat jeden bod, který by jim k postupu do čtvrtfinále Davisova poháru stačil. Pořádně se zapotili, jelikož se jim to povedlo až ve čtyřhře, v níž Wesley Koolhof s Boticem van de Zandschulpem zdolali 7:6, 7:5 Simona Bolelliho a Andreu Vavassoriho.