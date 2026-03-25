Čísla mluví pro Lehečku! Český tenista má v Miami mimořádnou šanci na finále
Do letošní sezony vstoupil Lehečka rozpačitě. Jediné dvě výhry za sebou zaznamenal v Dauhá a Dubaji, což na svěřence Michala Navrátila, jehož ambice sahají minimálně do druhé desítky, nebyl dvakrát povedený start.
To vše se změnilo právě na druhém podniku Sunshine Double. Mladičký Francouz Moïse Kouame, Američan Ethan Quinn a naposledy jeho slavnější krajan Taylor Fritz gratulovali českému tenistovi k postupu. Lehečka na své cestě do čtvrtfinále navíc ztratil jediný set, a to v tie-breaku, právě s Fritzem.
A ani vyhlídky na případné semifinále nejsou pro daviscupového reprezentanta zrovna malé. V cestě stojí mladičký Španěl Martín Landaluce, který zažívá v Miami neskutečný turnaj.
Z pozice 151. hráče světa zvládl včetně kvalifikačních bojů už šest zápasů, na svém kontě má mimo jiné skalpy Luciana Darderiho, Karena Chačanova a především přemožitele Carlose Alcaraze, domácího Sebastiana Kordu. "Hraju tady výborně, Kordou to končit nemusí. Věřím, že můžu uspět i dál," netají ambice dvacetiletá kometa.
Pokud však rodák z Mladé Boleslavi potvrdí papírové předpoklady a jízdu Landaluce utne, ani to nemusí být konečná. Jeho případný semifinálový soupeř vzejde z duelu mezi Američanem Tommym Paulem a Francouzem Arturem Filsem, v obou případech jde tedy o hráče, kteří jsou hůře žebříčkově postavení než právě Lehečka. Českému tenistovi patří 22. příčka, Paul je o pozici za ním, Fils je 31. hráčem světa.
Zatímco s domácím Američanem se Lehečka utkal jen jednou, když ho porazil ve Wimbledonu před třemi lety, s Filsem má negativní bilanci 1:2, naposledy mu podlehl v letošním roce ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá.
Už teď je tedy jisté, že Masters v Miami se dočká nového finalisty. Ve druhé polovině pavouka tvoří čtvrtfinálové dvojice Francisco Cerúndolo s Alexanderem Zverevem a Frances Tiafoe s Jannikem Sinnerem.
Dosavadním Lehečkovým maximem na turnajích Masters byla semifinálová účast v Madridu z roku 2024.
Fantazie! Znovuzrozený Lehečka skolil domácí hvězdu a zahraje si čtvrtfinále na Masters
