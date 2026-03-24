Fantazie! Znovuzrozený Lehečka skolil domácí hvězdu a zahraje si čtvrtfinále na Masters
Lehečka – Fritz 6:4, 6:7, 6:2
Úvodní čtyři vzájemné souboje patřily Fritzovi, ovšem Lehečka vyhrál ten poslední v rámci kvalifikace loňského Davis Cupu v Delray Beach. Český tenista nyní v Miami našel recept na americkou hvězdu už podruhé v řadě a znovu na Floridě, tentokrát v osmifinále prestižního Masters.
Lehečka v předchozím duelu s Ethanem Quinnem nečelil ani jednomu brejkbolu, ovšem už ve třetí hře v duelu s Fritzem musel likvidovat hned čtyři takové hrozby, včetně dvou v řadě. Tři z nich odvrátil s ledovým klidem a mezitím se vypořádal s jedovatým returnem soupeře.
Hned v následujícím gamu musel stejné výzvě čelit Fritz. Američan však na rozdíl od českého hráče neuspěl a na čtvrtý brejkbol Lehečky vyrobil chybu z nalitého forhendu. Rodák z Mladé Boleslavi pak potvrdil brejk čistou hrou, zvýšil na 4:2 a náskok si pohlídal až do konce setu.
Fritz se před druhou sadou vydal na toaletu a první komplikace na servisu v tomto setu řešil Lehečka ve čtvrtém gamu, přestože vedl už 40:15. Český tenista však vyrobil několik chyb a pustil Američana k brejkbolu, nicméně s možností soupeře si poradil výstavním kraťasem ihned po returnu a po celkem čtyřech shodách srovnal na 2:2.
Lehečkovi se ani v následujících minutách vůbec nedařilo dostat k šanci na returnu. Fritz byl na servisu neprůstřelný, v úvodních pěti gamech na podání v tomto setu ztratil dohromady jen dva body a vedl 5:4. V desátém gamu se musel Čech vypořádat s kritickým stavem 30:30, na nějž zareagoval vítězným forhendem na čáru a domácí zástupce mu pak pomohl chybou.
Druhá sada nakonec dospěla do tie-breaku. Lehečka vůbec nezvládl úvod zkrácené hry a prohrával už 0:3 o dva minibrejky. Čech i díky vyhrané brutální výměně vyhrál tři z následujících čtyř bodů, ale Fritz si náskok hlídal a nakonec tie-break získal poměrem 7:4 po další chybě Lehečky.
Lehečka vypadal v koncovce druhé sady unaveně a sám si směrem ke svému hráčskému boxu postěžoval, že se na každý bod nadře. Po pauze na toaletu však působil v rozhodujícím setu jako vyměněný, hrál s ještě vyšší intenzitou a začal Fritze ve výměnách přehrávat.
První brejkbol měl Lehečka už při skóre 1:0, ale brejk a odměna za aktivitu přišly o něco později. Lehečka sehrál famózní čtvrtý game, vypracoval si tři brejkboly v řadě a ten poslední agresivní hrou proměnil. Český tenista žádné zaváhání na podání nepřipustil a náskok uhájil až do konce této dvouapůlhodinové bitvy, kterou dokonce uzavřel již na returnu.
Lehečka tímto vítězstvím znovu potvrdil, že v Miami hraje svůj zatím nejlepší letošní turnaj. Minimálně co se výkonů týče. Na Floridu přijel s letošní bilancí 6:5 a ve třech zápasech ani jednou nepřišel o servis. Proti talentovanému teenagerovi Moïsemu Kouamému odvrátil všechny tři brejkboly, Quinnovi žádný nenabídl a v duelu s Fritzem zlikvidoval všech pět hrozeb.
Ve čtvrtfinále na úrovni Masters je český tenista potřetí v kariéře. Obě předchozí absolvoval v roce 2024 v Indian Wells a Madridu, přičemž jeho maximem je semifinále ze španělské metropole. Ve středu zaútočí na svou první semifinálovou účast od říjnového finále v Bruselu.
A má jedinečnou šanci ji vybojovat. Bude totiž čelit nenasazené senzaci turnaje a kvalifikantovi Martínovi Landalucemu, který přežil mečbol Sebastiana Kordy a překvapivě přemožitele Carlose Alcaraze vyřadil.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Jirku jsem nevidel, (ani Taylora;-) ale kouknu zpetne. Potesilo hlavne to, ze prehral Fritze. Videl jsem kousek Seby s tim Landalucem... a vubec, ale vubec to nevypadalo, ze si prectu, ze Seba nevyhraje... nechapu co se tam stalo, takze take asi skouknu, abych vedel, co Jirku ceka...;-)
Ani nepamatuju, kdy naposled Jirka porazil někoho relevantního. Asi právě Fritze při DC, to už je půl roku...
Snad na to naváže a nelehne hned v dalším kole, ten los je z říše snů...
Jirka-bez dvojchyby už šestý zápas v řadě
-naposledy ve QF atp 1000 Madrid 2024
-vítězné míče :nevynucené chyby ve 3.setu: 18:8
Fritz-ve 3.setu čelil 6 brejkbolům
- od října 2025 pouze 1 QF 250 Delrey beach
nastastie /bola by skoda pohladneho chalana/ im to vysvetlil, tym, ze ma vzdy zensku v boxe
Korda
Takze kdyby porazel nice postavene soupere tak bude ve finale!!!
To byl naprosto fantastický třetí set od Jirky. Přitom na konci druhýho vypadal na ručník