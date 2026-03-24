Fantazie! Znovuzrozený Lehečka skolil domácí hvězdu a zahraje si čtvrtfinále na Masters

DNES, 19:35
ATP MASTERS MIAMI - Jiří Lehečka pokračuje na probíhajícím Masters v Miami ve zlepšených výkonech oproti předchozímu průběhu sezony. Poslední český zástupce ve dvouhře mužů dokázal porazit i světovou sedmičku a loňského semifinalistu Taylora Fritze a po vítězství 6:4, 6:7, 6:2 postoupil do čtvrtfinále.
Jiří Lehečka skolil domácí hvězdu Taylora Fritze (© RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Lehečka – Fritz 6:4, 6:7, 6:2

Úvodní čtyři vzájemné souboje patřily Fritzovi, ovšem Lehečka vyhrál ten poslední v rámci kvalifikace loňského Davis Cupu v Delray Beach. Český tenista nyní v Miami našel recept na americkou hvězdu už podruhé v řadě a znovu na Floridě, tentokrát v osmifinále prestižního Masters.

Lehečka v předchozím duelu s Ethanem Quinnem nečelil ani jednomu brejkbolu, ovšem už ve třetí hře v duelu s Fritzem musel likvidovat hned čtyři takové hrozby, včetně dvou v řadě. Tři z nich odvrátil s ledovým klidem a mezitím se vypořádal s jedovatým returnem soupeře.

Hned v následujícím gamu musel stejné výzvě čelit Fritz. Američan však na rozdíl od českého hráče neuspěl a na čtvrtý brejkbol Lehečky vyrobil chybu z nalitého forhendu. Rodák z Mladé Boleslavi pak potvrdil brejk čistou hrou, zvýšil na 4:2 a náskok si pohlídal až do konce setu.

Fritz se před druhou sadou vydal na toaletu a první komplikace na servisu v tomto setu řešil Lehečka ve čtvrtém gamu, přestože vedl už 40:15. Český tenista však vyrobil několik chyb a pustil Američana k brejkbolu, nicméně s možností soupeře si poradil výstavním kraťasem ihned po returnu a po celkem čtyřech shodách srovnal na 2:2.

Lehečkovi se ani v následujících minutách vůbec nedařilo dostat k šanci na returnu. Fritz byl na servisu neprůstřelný, v úvodních pěti gamech na podání v tomto setu ztratil dohromady jen dva body a vedl 5:4. V desátém gamu se musel Čech vypořádat s kritickým stavem 30:30, na nějž zareagoval vítězným forhendem na čáru a domácí zástupce mu pak pomohl chybou.

Druhá sada nakonec dospěla do tie-breaku. Lehečka vůbec nezvládl úvod zkrácené hry a prohrával už 0:3 o dva minibrejky. Čech i díky vyhrané brutální výměně vyhrál tři z následujících čtyř bodů, ale Fritz si náskok hlídal a nakonec tie-break získal poměrem 7:4 po další chybě Lehečky.

Lehečka vypadal v koncovce druhé sady unaveně a sám si směrem ke svému hráčskému boxu postěžoval, že se na každý bod nadře. Po pauze na toaletu však působil v rozhodujícím setu jako vyměněný, hrál s ještě vyšší intenzitou a začal Fritze ve výměnách přehrávat.

První brejkbol měl Lehečka už při skóre 1:0, ale brejk a odměna za aktivitu přišly o něco později. Lehečka sehrál famózní čtvrtý game, vypracoval si tři brejkboly v řadě a ten poslední agresivní hrou proměnil. Český tenista žádné zaváhání na podání nepřipustil a náskok uhájil až do konce této dvouapůlhodinové bitvy, kterou dokonce uzavřel již na returnu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka tímto vítězstvím znovu potvrdil, že v Miami hraje svůj zatím nejlepší letošní turnaj. Minimálně co se výkonů týče. Na Floridu přijel s letošní bilancí 6:5 a ve třech zápasech ani jednou nepřišel o servis. Proti talentovanému teenagerovi Moïsemu Kouamému odvrátil všechny tři brejkboly, Quinnovi žádný nenabídl a v duelu s Fritzem zlikvidoval všech pět hrozeb.

Ve čtvrtfinále na úrovni Masters je český tenista potřetí v kariéře. Obě předchozí absolvoval v roce 2024 v Indian Wells a Madridu, přičemž jeho maximem je semifinále ze španělské metropole. Ve středu zaútočí na svou první semifinálovou účast od říjnového finále v Bruselu.

A má jedinečnou šanci ji vybojovat. Bude totiž čelit nenasazené senzaci turnaje a kvalifikantovi Martínovi Landalucemu, který přežil mečbol Sebastiana Kordy a překvapivě přemožitele Carlose Alcaraze vyřadil.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Trojchyba_Mat
24.03.2026 20:17
Performance rating ve třetím setu 9,53 Wow! BEAST
Vlk-v-trave
24.03.2026 20:02
Tommr to trefil...;-))

Jirku jsem nevidel, (ani Taylora;-) ale kouknu zpetne. Potesilo hlavne to, ze prehral Fritze. Videl jsem kousek Seby s tim Landalucem... a vubec, ale vubec to nevypadalo, ze si prectu, ze Seba nevyhraje... nechapu co se tam stalo, takze take asi skouknu, abych vedel, co Jirku ceka...;-)
Kapitan_Teplak
24.03.2026 19:59
Nečekanej průběh třetího setu
Dobry-den
24.03.2026 19:54
Gratulace, už bylo načase.

Ani nepamatuju, kdy naposled Jirka porazil někoho relevantního. Asi právě Fritze při DC, to už je půl roku...

Snad na to naváže a nelehne hned v dalším kole, ten los je z říše snů...
Kreuz
24.03.2026 19:52
Ted jdem na muchu
tenisman1233
24.03.2026 19:48
Statistiky:
Jirka-bez dvojchyby už šestý zápas v řadě
-naposledy ve QF atp 1000 Madrid 2024
-vítězné míče :nevynucené chyby ve 3.setu: 18:8
Fritz-ve 3.setu čelil 6 brejkbolům
- od října 2025 pouze 1 QF 250 Delrey beach
sojka1
24.03.2026 19:52
Jirky servis je pecka, jsem vzdycky unesena nadhozem a tou uzasnou celkovou presnosti, hodinar..... :-)
frenkie57
24.03.2026 19:56
Celá ta trajektorie jeho podání je taková učebnicová, že? Také se mě líbí a ještě více, když ho trefuje jako ve třetím setu.
sojka1
24.03.2026 20:00
pro me umelecke dilo.... :-))
frenkie57
24.03.2026 19:53
A na síti 15/15.
HAJ
24.03.2026 20:02
Byl tam i jeden kraťas, nad kterým se Fritz nevěřícně usmíval opřený o síť. Skvělý moment
Krisboy
24.03.2026 20:07
HolyMotors
24.03.2026 19:47
Loni Kuba, letos Jirka?
com
24.03.2026 19:50
že by někdo porazil Sinnera, to asi nehrozí
Diabolique
24.03.2026 19:57
Sinnera nasi porazi jako na bezicim pasu ... ted Kuba, pak ten ... no ... proste urcite plno dalsich ...
sojka1
24.03.2026 19:45
velka gratulace k paradnimu odvraceni hroziciho konce..... a ted se na ten treti set v klidu podivam.... :-))
George_Renel
24.03.2026 19:41
Pěkně nám ten večer začíná.
HAJ
24.03.2026 19:39
Úplná fantazie.
Nola
24.03.2026 19:38
Jiri to bola pecka, len tak dalej
pantera1
24.03.2026 19:38
Jirko gratulka, jsem věděla, že to přepnutí na žabožrouty zabere a Fricka vyklepneš .
Nola
24.03.2026 19:40
pekne ho rozobral v tretom, len som trpla, aby to nemusel dopodavat, nastastie sa to nestalo, by ma zaujimalo, ci je Taylor muzske, alebo zenske meno?
frenkie57
24.03.2026 19:44
Já myslím, že unisex.
Nola
24.03.2026 19:47
rodicia asi nevedeli pri narodeni, cim, alebo kym sa rozhodne stat v dospelosti
nastastie /bola by skoda pohladneho chalana/ im to vysvetlil, tym, ze ma vzdy zensku v boxe
frenkie57
24.03.2026 19:51
Kdyby přešel na druhou stranu, tak si ani nemusí měnit jměno.
PTP
24.03.2026 19:53
Je to Krejčí s měkkým, takže asi obojetné.
Kapitan_Teplak
24.03.2026 20:01
Něco jako Vlasta.
frenkie57
24.03.2026 20:10
Tak ty nejsi Vlasta, ty jsi...Vlasta?
pantera1
24.03.2026 19:45
Asi neutrální. Mimochodem Arturek bere první set a je to moc pěknej zápas . Ještě Karoli jestli vyhraje, tak to bude pěknej úterní večer .
frenkie57
24.03.2026 19:49
Štve mně, že Karo neuvidím celou, za hoďku vyrážím na noční.
pantera1
24.03.2026 19:52
A já musím jít spát, brzo vstávám, musíme ráno nachystat 20 kg svatebních koláčků pro nějakýho nenažranca .
PTP
24.03.2026 20:02
To se počítá na kila?
pantera1
24.03.2026 20:07
Ano, cca 45 kusů do kila. Takže nějakých 900 ks zhruba. Cena kolem 9000 tisíc . Ale jsou samozřejmě výborný .
PTP
24.03.2026 20:10
Snad ženichovi brzo nezhořknou.
com
24.03.2026 19:53
zavolej tam, že si nemocnej a nikam nejdeš.. Nezapomen nenapadne zakašlat
PTP
24.03.2026 19:56
To už bude hotovo!
PTP
24.03.2026 20:13
Hele Frenkie, neděláš v Temelíně? To bys mohl Káje trochu přisvítit.
frenkie57
24.03.2026 20:17
Ne, tam bych nevlezl, z jádra mám respekt.
com
24.03.2026 19:37
Pe3k
24.03.2026 19:37
Lehe smile
Korda
Diabolique
24.03.2026 19:37
Ve sve pulce pavouka je nejvyse nasazenym hracem!!!!
Takze kdyby porazel nice postavene soupere tak bude ve finale!!!
Diabolique
24.03.2026 19:37
nize
Mantra
24.03.2026 19:37
well done
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 19:36
JOOOOOOO!

To byl naprosto fantastický třetí set od Jirky. Přitom na konci druhýho vypadal na ručník
frenkie57
24.03.2026 19:45
Zcela jsem ho podcenil a za to se mu omlouvám, nakonec to byl jeho nejlepší set.
Mantra
24.03.2026 19:47
i já, nečekal jsem, že to uhraje bez ztráty setu - myslel, jsem že tak třetí rupne. Ale dneska měl svůj den - bravo
Mantra
24.03.2026 19:49
*ztráty servisu
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 19:50
Úplně v klidu, já Jirkovi taky moc nevěřil
