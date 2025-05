Comeback se zatím nekoná. Plíšková musí na další operaci a neví, kdy se na kurty vrátí

Karolína Plíšková (33) znovu musí odložit návrat na tenisové kurty. Bývalá světová jednička pořád bojuje s problémovým kotníkem, a dokonce bude muset v tomto týdnu podstoupit další operaci. Dvojnásobná grandslamová finalistka si v tuto chvíli netroufá odhadnout, kdy by mohla comeback podniknout.

Plíšková už v posledních pár letech mezi užší špičku nepatřila, ale rozhodně se chce ještě o tituly poprat a nehodlá kariéru ukončit kvůli zranění. Levý kotník si dorazila na loňském US Open, musela ukončit sezonu a od té doby se na kurtech nepředstavila.

Původně plánovala návrat už během lednového australského léta. Termín se ale pořád posouvá a teď přišla další komplikace, jak sama prozradila v podcastu Rakety. V něm vystupuje i její sestra Kristýna a moderuje ho její manžel Michal Hrdlička.

"Comeback se ještě konat nebude, ale doufám, že už jsem blíž. Teď však nastaly další komplikace a noha se prostě nehojí tak, jak jsem si představovala. Touhle dobou už jsem si dávno plánovala, že na kurtech budu. Bohužel to tak není a ještě nějakou chvíli to tak nebude."

Bývalá světová jednička dokonce bude muset podstoupit další operaci. "Vypadalo to nadějně, ale teď to stagnuje a noha nespolupracuje. Takže jsme se rozhodli pro další takový menší zákrok. Půjdu ve středu v Madridu na artroskopickou operaci. Uvidíme, jak se to bude dál hojit. Tenhle zákrok už nebude tak velký jako ten předchozí, a proto doufám, že to nebude už tak extrémně trvat a budu moct hned po operaci chodit."

Datum comebacku do tenisového kolotoče zatím nedokáže ani odhadnout a existuje i možnost, že letos neproběhne. "Návrat na kurty se teda ještě odkládá. Těžko říct, měla jsem těch plánů už několik za tenhle rok. Nemůžu lidem slíbit, kde budu a nebudu. Teď si netroufnu nic říct, takže budou muset lidi ještě počkat."

Po skreči na loňském US Open ukázala vyšetření v Česku přetrhané šlachy i vazy a Plíšková musela v září podstoupit celkovou rekonstrukci kotníku. V Madridu absolvuje artroskopickou operaci u špičkového odborníka Manuela Leyese, lékaře fotbalového týmu Real Madrid.

Navzdory komplikované rekonvalescenci nevěší hlavu a chce se na kurty vrátit. "Budu dál pracovat a věřím, že mě lidé ještě na kurtech uvidí," vzkázala.