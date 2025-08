Connors o Djokovičovi: Musí brát ohled na svůj věk, hlavní je US Open

Legendární americký tenista Jimmy Connors (72) podpořil rozhodnutí Novaka Djokoviče (38) odhlásit se z probíhajícího Masters v Torontu. Zároveň nastínil, co by měl srbský šampion udělat, aby byl na vrcholu formy během US Open.

Djokovič byl jedním z osmnácti hráčů, kteří se turnaje v Kanadě nezúčastnili. Mezi další absentující hvězdy patřili Jannik Sinner, Carlos Alcaraz nebo Jack Draper. Srbský tenista se od semifinálové porážky s Jannikem Sinnerem ve Wimbledonu na kurtech neobjevil. V tomto duelu navíc bojoval se zjevnými zdravotními problémy.



Osmatřicetiletý Djokovič by se měl na okruh vrátit na turnaji v Cincinnati, který startuje 7. srpna. Na US Open se pak pokusí stát se nejstarším vítězem grandslamového turnaje ve dvouhře a získat rekordní 25. titul z turnajů velké čtyřky.



Legendární Connors se o současné situaci rozpovídal v podcastu Advantage Connors, který vede se svým synem Brettem. Na dotaz, zda je vlna odhlášení z kanadského turnaje způsobena snahou hráčů šetřit tělo, odpověděl jednoznačně:



"Ano, zvlášť když se podíváte na hráče, jako je Djokovič. Musí brát samozřejmě ohled na svůj věk a zdravotní stav. Je jedním z nejstarších hráčů na okruhu, to nejde obejít," řekl osminásobný grandslamový vítěz.

"A pokud chce svou hru dostat na nejvyšší úroveň právě v momentě, kdy na tom nejvíc záleží – tedy na US Open –, musí si vše správně naplánovat. Zároveň ale musí před turnajem odehrát pár zápasů, aby do něj nenastoupil ‚studený‘."



Connors zároveň upozornil na náročnost dvoutýdenních podniků: "Je to hodně tenisu. Dobré alespoň je, že se nehrají na tři vítězné sety, ale jen na dva. Dokážu pochopit, že pro hráče, kteří každý týden hrají semifinále a finále, je to náročné fyzicky i psychicky."



V této souvislosti zdůraznil, jakou váhu mají grandslamové turnaje: "Každý zápas by měl být důležitý, ale jsou výsledky, které tvoří vaši kariéru – a to je podle mě Wimbledon a US Open."

Novak Djokovič během Wimbledonu (@ @ ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)



Connors také zavzpomínal, jak si v minulosti plánoval sezónu mezi Wimbledonem a US Open. "Po Wimbledonu jsem si dal týden volna. Potřeboval jsem si doma vyprat věci a připravit se na další turnaje. Byla to ale jiná doba. Byl jsem mladý, ve hře nebylo tolik peněz, takže jsem si chtěl vydělat a hrál jsem," vzpomínal Connors.



"I tak jsem si ale uměl rozvrhnout program tak, abych se necítil vyhořelý. Po týdnu volna jsem hrál třeba Washington, Cincinnati nebo Indianapolis a pak jsem si opět dal pauzu. Někdy jsem odehrál dva turnaje a pak si odpočinul," vzpomíná bývalá světová jednička.



A dodává: "US Open bylo mým hlavním cílem. Jakmile skončil Wimbledon, začal jsem se připravovat na Wimbledon příštího roku. A když skončilo US Open, soustředil jsem se na příští US Open. Všechno ostatní se jen přizpůsobovalo."